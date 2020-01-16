سعر صرف الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 15.72 اليوم 16 يناير 2020

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعه فى مواجهة الجنيه المصري وذلك بنهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 16 يناير 2020 فى بعض البنوك الحكومة والبنوك العاملة فى مصر، وقد سجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصري اليوم 15.76 جنيه للشراء، مقابل 15.89 جنيه للبيع، وسجل أقل سعر لشراء الدولار فى بنك الاستثمار العربي حيث سجل 15.72 جنيه للشراء، كما سجل فى البنك المصري الخليجي 15.74 جنيه للشراء، مقابل 15.84 جنيه للبيع.







وقد انخفض سعر الدولار فى نهاية تعاملات اليوم قرشين فى البنك المركزي المصري ليسجل 15.76 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع بانخفاض 3 قروش، وفى البنك العربي للاستثمار سجلت الورقة الخضراء 15.72 جنيه للشراء، مقابل 15.82 جنيه للبيع، وفى البنك المصري الخليجي سجل الدولار 15.74 جنيه للشراء، مقابل 15.84 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل الدولار 15.77 جنيه للشراء، مقابل 15.87 جنيه للبيع.

فى البنك الأهلى المصري سجل الدولار الأمريكي 15.80 جنيه للشراء، مقابل 15.90 جنيه للبيع، أما فى البنك التجاري الدولي CIB فقد سجلت العملة الأمريكية 15.77 جنيه للشراء، مقابل 15.87 جنيه للبيع بانخفاض قرش واحد عن التعاملات الصباحية، وفى بنك قناة السويس سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 15.76 جنيه للشراء، مقابل 15.87 جنيه للبيع بانخفاض قدره قرشين عن تعاملات الصباح.







وفى بنك مصر سجل سعر صرف الورقة الخضراء 15.80 جنيه للشراء، مقابل 15.82 جنيه للبيع بانخفاض قرشين عن تعاملات الفترة الصباحية بالبنوك، وفى بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 15.87 جنيه للشراء، مقابل 15.88 جنيه للبيع، وفى بنك عودة سجل سعر الدولار الأمريكي 15.78 جنيه للشراء، مقابل 15.88 جنيه للبيع.