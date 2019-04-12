سعر صرف الريال السعودي اليوم الجمعة 12-4-2019 وبنك البركة يُسجل 4.53 جنية للشراء

سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري هو أحد أبرز اهتمامات المواطنين خاصةً المُقبلين على شراء العملة السعودية لأداء مناسك العمرة، الجدير بالذكر أن الطلب على معرفة سعر الريال اليوم يزداد مع اقتراب موسم الحج، وفق آخر تحديثات حتي الآن سجل البنك المصري الخليجي أعلى سعر للشراء بقيمة 4.62 جنية مقابل الريال الواحد، فيما جاء البنك الأهلي المصري بأقل سعر للبيع بنحو 4.63 جنية للريال الواحد.

سعر صرف الريال السعودي

الجدير بالذكر أن سعر الريال قد ارتفعت قيمته إلي الضعف بعد قرار تحرير العملة المصرية أمام جميع العملات الأخري، يُذكر أن قرار تعويم الجنية المصري في أواخر عام 2016 وتحديداً في الثالث من نوفمبر، ويبلغ متوسط سعر الريال الآن 4.61 جنية.

البنك المصري الخليجي أفضل سعر للشراء بقيمة 4.62 جنية.

البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع بقيمة 4.63 جنية.

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك عودة 4.61 4.63 بنك بلوم 4.61 4.63 بنك مصر 4.60 4.63 البنك التجاري الدولي CIB 4.58 4.63 بنك الإسكندرية 4.58 4.63 بنك البركة 4.53 4.67 البنك العربي الأفريقي الدولي 4.58 4.63 كريدي أجريكول 4.58 4.63 البنك الأهلي المصري 4.60 4.63

ووفق للجدول السابق والذي يتضمن أسعار الريال السعودي مقابل الجنية، فقد شهدت أسعار الريال استقرار لليوم الثاني على التوالي.

سعر الريال مقابل الدولار الأمريكي

بينما سعر الريال أمام الدولار، فقد بلغت متوسط قيمة الريال=0.27 دولار.

وشهد سعر الريال السعودي خلال الأسبوع الماضي استقرار نسبي أمام الجنية وفق إحصائيات سعر الريال في البنوك، وسوف نقوم بتحديث جدول أسعار الريال اليوم في حالة حدوث أي تغييرات سواء بالارتفاع أو الإنخفاض في قيمة الريال مقابل الجنية.

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