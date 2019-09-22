سعر صرف الريال السعودي والدولار وباقي العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 22/9/2019 أمام الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 22-9-2019 حالة من الاستقرار في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك المشرق قيمة 16.25 للشراء وسجل سعر البيع 16.35، ولكن سجل السعر في بنك مصر إيران التنمية 16.25 للشراء و16.35 للبيع، بينما سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي للشراء 16.23 جنيه، وللبيع 16.33 جنيه.







سعر الدولار اليوم







أعلى سعر للشراء: 16.30 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أقل سعر للبيع: 16.33 المصرف العربى الدولى

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.30 16.40 3 أيام البنك الأهلى اليونانى 16.26 16.36 3 أيام بنك عودة 16.26 16.36 39 دقيقة بنك بلوم 16.26 16.36 3 أيام البنك الأهلي المصري 16.26 16.36 3 أيام بنك مصر 16.26 16.36 3 أيام بنك البركة 16.26 16.36 يومين بنك المشرق 16.25 16.35 3 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.25 16.35 3 أيام البنك المصرى الخليجى 16.25 16.35 3 أيام بنك التعمير والإسكان 16.25 16.35 3 أيام بنك مصر إيران التنمية 16.25 16.35 3 أيام المصرف المتحد 16.25 16.35 3 أيام اتش اس بى سى HSBC 16.25 16.35 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.25 16.35 3 أيام بنك التنمية الصناعية 16.25 16.35 3 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 16.25 16.35 3 أيام كريدى أجريكول 16.24 16.34 3 أيام بنك الإسكندرية 16.24 16.34 3 أيام بنك الكويت الوطني NBK 16.24 16.34 3 أيام البنك العقاري المصري العربي 16.24 16.34 3 أيام بنك قناة السويس 16.24 16.34 3 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 16.23 16.33 3 أيام المصرف العربى الدولى 16.23 16.33 3 أيام البنك المركزى المصرى 16.23 16.35 3 أيام

سعر الريال السعودي اليوم







أعلى سعر للشراء: 4.34 بنك بلوم أقل سعر للبيع: 4.00 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك بلوم 4.34 4.36 32 دقيقة بنك عودة 4.33 4.36 41 دقيقة اتش اس بى سى HSBC 4.33 4.36 3 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.33 4.00 3 أيام البنك المركزى المصرى 4.33 4.36 3 أيام المصرف العربى الدولى 4.33 4.35 ساعة واحدة البنك المصرى الخليجى 4.32 4.36 51 دقيقة بنك قناة السويس 4.32 4.36 3 أيام بنك مصر 4.32 4.36 يومين البنك الأهلي المصري 4.32 4.36 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.32 4.36 51 دقيقة بنك المشرق 4.31 4.36 3 أيام البنك الأهلى اليونانى 4.31 4.37 3 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 4.31 4.35 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.31 4.36 51 دقيقة كريدى أجريكول 4.31 4.36 3 أيام بنك مصر إيران التنمية 4.31 4.37 3 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 4.31 4.36 3 أيام المصرف المتحد 4.31 4.36 3 أيام بنك الكويت الوطني NBK 4.30 4.36 3 أيام بنك الإسكندرية 4.30 4.36 52 دقيقة بنك التنمية الصناعية 4.30 4.36 3 أيام البنك العقاري المصري العربي 4.30 4.39 42 دقيقة بنك التعمير والإسكان 4.27 4.37 3 أيام بنك البركة 4.27 4.40 يومين

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متوسط أسعار العملات

سعر اليورو اليوم

أعلى سعر للشراء: 17.97 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أقل سعر للبيع: 18.01 البنك العقاري المصري العربي

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.97 18.11 3 أيام البنك المركزى المصرى 17.97 18.10 3 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.95 18.14 3 أيام المصرف المتحد 17.93 17.45 21 دقيقة البنك الأهلى اليونانى 17.93 18.11 3 أيام بنك بلوم 17.93 18.11 21 دقيقة بنك التنمية الصناعية 17.91 18.10 3 أيام بنك المشرق 17.91 18.10 3 أيام اتش اس بى سى HSBC 17.91 18.10 3 أيام بنك الكويت الوطني NBK 17.90 18.09 3 أيام كريدى أجريكول 17.90 18.09 3 أيام بنك البركة 17.90 18.19 يومين البنك العقاري المصري العربي 17.89 18.01 42 دقيقة بنك مصر 17.88 18.11 يومين البنك الأهلي المصري 17.88 18.11 يومين بنك عودة 17.88 18.11 41 دقيقة بنك التعمير والإسكان 17.87 18.20 5 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.87 18.10 51 دقيقة البنك العربي الأفريقي الدولى 17.87 18.10 52 دقيقة البنك المصرى الخليجى 17.87 18.10 51 دقيقة البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.87 18.10 51 دقيقة بنك قناة السويس 17.85 18.09 21 دقيقة المصرف العربى الدولى 17.85 18.07 ساعة واحدة البنك التجاري الدولي (CIB) 17.85 18.07 21 دقيقة بنك الإسكندرية 17.84 18.09 52 دقيقة