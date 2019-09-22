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أخبار إقتصادية

سعر صرف الريال السعودي والدولار وباقي العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 22/9/2019 أمام الجنيه المصري

بواسطة حنان الزهيري 0
سعر الريال السعودي اليوم سعر الدولار اليوم

شهد  سعر الدولار اليوم الأحد 22-9-2019 حالة من الاستقرار في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك المشرق قيمة 16.25 للشراء وسجل سعر البيع 16.35، ولكن سجل السعر في بنك مصر إيران التنمية 16.25 للشراء و16.35 للبيع، بينما سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي للشراء 16.23 جنيه، وللبيع 16.33 جنيه.



سعر الدولار اليوم



أعلى سعر للشراء: 16.30
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
أقل سعر للبيع: 16.33
المصرف العربى الدولى
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية16.3016.403 أيام
البنك الأهلى اليونانى16.2616.363 أيام
بنك عودة16.2616.3639 دقيقة
بنك بلوم16.2616.363 أيام
البنك الأهلي المصري16.2616.363 أيام
بنك مصر16.2616.363 أيام
بنك البركة16.2616.36يومين
بنك المشرق16.2516.353 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات16.2516.353 أيام
البنك المصرى الخليجى16.2516.353 أيام
بنك التعمير والإسكان16.2516.353 أيام
بنك مصر إيران التنمية16.2516.353 أيام
المصرف المتحد16.2516.353 أيام
اتش اس بى سى HSBC16.2516.353 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)16.2516.353 أيام
بنك التنمية الصناعية16.2516.353 أيام
البنك العربي الأفريقي الدولى16.2516.353 أيام
كريدى أجريكول16.2416.343 أيام
بنك الإسكندرية16.2416.343 أيام
بنك الكويت الوطني NBK16.2416.343 أيام
البنك العقاري المصري العربي16.2416.343 أيام
بنك قناة السويس16.2416.343 أيام
البنك التجاري الدولي (CIB)16.2316.333 أيام
المصرف العربى الدولى16.2316.333 أيام
البنك المركزى المصرى16.2316.353 أيام

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سعر الريال السعودي اليوم



أعلى سعر للشراء: 4.34
بنك بلوم
أقل سعر للبيع: 4.00
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك بلوم4.344.3632 دقيقة
بنك عودة4.334.3641 دقيقة
اتش اس بى سى HSBC4.334.363 أيام
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.334.003 أيام
البنك المركزى المصرى4.334.363 أيام
المصرف العربى الدولى4.334.35ساعة واحدة
البنك المصرى الخليجى4.324.3651 دقيقة
بنك قناة السويس4.324.363 أيام
بنك مصر4.324.36يومين
البنك الأهلي المصري4.324.36يومين
البنك المصرى لتنمية الصادرات4.324.3651 دقيقة
بنك المشرق4.314.363 أيام
البنك الأهلى اليونانى4.314.373 أيام
البنك التجاري الدولي (CIB)4.314.353 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)4.314.3651 دقيقة
كريدى أجريكول4.314.363 أيام
بنك مصر إيران التنمية4.314.373 أيام
البنك العربي الأفريقي الدولى4.314.363 أيام
المصرف المتحد4.314.363 أيام
بنك الكويت الوطني NBK4.304.363 أيام
بنك الإسكندرية4.304.3652 دقيقة
بنك التنمية الصناعية4.304.363 أيام
البنك العقاري المصري العربي4.304.3942 دقيقة
بنك التعمير والإسكان4.274.373 أيام
بنك البركة4.274.40يومين

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متوسط أسعار العملات

سعر اليورو اليوم

أعلى سعر للشراء: 17.97
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
أقل سعر للبيع: 18.01
البنك العقاري المصري العربي
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية17.9718.113 أيام
البنك المركزى المصرى17.9718.103 أيام
بنك مصر إيران التنمية17.9518.143 أيام
المصرف المتحد17.9317.4521 دقيقة
البنك الأهلى اليونانى17.9318.113 أيام
بنك بلوم17.9318.1121 دقيقة
بنك التنمية الصناعية17.9118.103 أيام
بنك المشرق17.9118.103 أيام
اتش اس بى سى HSBC17.9118.103 أيام
بنك الكويت الوطني NBK17.9018.093 أيام
كريدى أجريكول17.9018.093 أيام
بنك البركة17.9018.19يومين
البنك العقاري المصري العربي17.8918.0142 دقيقة
بنك مصر17.8818.11يومين
البنك الأهلي المصري17.8818.11يومين
بنك عودة17.8818.1141 دقيقة
بنك التعمير والإسكان17.8718.205 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)17.8718.1051 دقيقة
البنك العربي الأفريقي الدولى17.8718.1052 دقيقة
البنك المصرى الخليجى17.8718.1051 دقيقة
البنك المصرى لتنمية الصادرات17.8718.1051 دقيقة
بنك قناة السويس17.8518.0921 دقيقة
المصرف العربى الدولى17.8518.07ساعة واحدة
البنك التجاري الدولي (CIB)17.8518.0721 دقيقة
بنك الإسكندرية17.8418.0952 دقيقة

 



حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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