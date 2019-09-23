سعر صرف العملات العربية والأجنبية “الدولار الأمريكي – الدرهم الإماراتي – الريال السعودي وغيره من العملات” أمام الجنيه المصري اليوم الأثنين 23/9/2019

حالة انخفاض تسود على سعر صرف العملات اليوم الأثنين 23-9-2019 في البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر صرف العملة الخضراء اليوم 16.25 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع قيمة 16.35 جنيه، كما سجل سعر الفرنك السويسرى اليوم سعر 16.35 جنيه للشراء ، و 16.50 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم للشراء 4.33، بينما سجل سعر 4.36 للبيع .







سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر







بنك التعمير و الاسكان يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,51 جم

بنك قناة السويس يقدم أقل سعر لبيع الدولار 16,33 جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 16,2228 جم 16,3521 جم منذ 19 ساعة البنك العربي الافريقي الدولي 16,24 جم 16,34 جم منذ 23 ساعة مصرف أبو ظبي الاسلامي 16,26 جم 16,35 جم منذ ساعة بنك الاسكندرية 16,5 جم 16,6 جم منذ 3 أسابيع بنك مصر 16,24 جم 16,34 جم منذ 21 ساعة كريدي أجريكول 16,24 جم 16,34 جم منذ 3 أيام البنك التجارى الدولي CIB 16,24 جم 16,34 جم منذ 7 دقائق بنك قناة السويس 16,23 جم 16,33 جم منذ 23 ساعة المصرف المتحد 16,24 جم 16,34 جم منذ 7 دقائق البنك الأهلي المصري 16,24 جم 16,34 جم منذ 23 ساعة بنك البركة 16,24 جم 16,34 جم منذ 3 ساعات البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 16,25 جم 16,35 جم منذ يوم بنك التعمير و الاسكان 16,51 جم 16,61 جم منذ 3 أسابيع بنك مصر إيران للتنمية 16,23 جم 16,33 جم منذ 22 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 16,24 جم 16,34 جم منذ 7 دقائق البنك الأهلى اليونانى بمصر 16,24 جم 16,34 جم منذ 21 ساعة البنك المصري الخليجي - 16,25 جم 16,35 جم منذ 7 دقائق بنك عودة 16,25 جم 16,35 جم منذ يوم







سعر الريال السعودي اليوم في مصر

بنك الاسكندرية يقدم أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة 4,37 جم

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي 4,36 جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 4,3245 جم 4,3597 جم منذ 19 ساعة البنك العربي الافريقي الدولي 4,3 جم 4,36 جم منذ 23 ساعة مصرف أبو ظبي الاسلامي 4,32 جم 4,36 جم منذ ساعة بنك الاسكندرية 4,37 جم 4,43 جم منذ 3 أسابيع بنك مصر 4,31 جم 4,36 جم منذ 40 دقيقة كريدي أجريكول 4,31 جم 4,36 جم منذ 3 أيام البنك التجارى الدولي CIB - 4,31 جم 4,36 جم منذ 10 دقائق بنك قناة السويس - 4,32 جم 4,36 جم منذ ساعة المصرف المتحد - 4,3 جم 4,36 جم منذ 40 دقيقة البنك الأهلي المصري 4,31 جم 4,36 جم منذ ساعة بنك البركة 4,26 جم 4,39 جم منذ 10 دقائق البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) - 4,31 جم 4,36 جم منذ ساعة بنك التعمير و الاسكان 4,32 جم 4,48 جم منذ 3 أسابيع بنك مصر إيران للتنمية 4,3 جم 4,36 جم منذ 22 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 4,31 جم 4,36 جم منذ 23 ساعة البنك الأهلى اليونانى بمصر 4,3 جم 4,37 جم منذ 40 دقيقة البنك المصري الخليجي - 4,32 جم 4,36 جم منذ 10 دقائق بنك عودة - 4,33 جم 4,36 جم منذ ساعة

سعر اليورو اليوم في مصر

بنك الاسكندرية يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 18,06 جم

بنك قناة السويس يقدم أقل سعر لبيع اليورو 18 جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 17,8727 جم 18,0184 جم منذ 19 ساعة البنك العربي الافريقي الدولي 17,87 جم 18,01 جم منذ 40 دقيقة مصرف أبو ظبي الاسلامي 17,9 جم 18,03 جم منذ ساعة بنك الاسكندرية 18,06 جم 18,26 جم منذ إسبوعين بنك مصر 17,88 جم 18,01 جم منذ 40 دقيقة كريدي أجريكول 17,88 جم 18,01 جم منذ 10 دقائق البنك التجارى الدولي CIB 17,85 جم 18,01 جم منذ 10 دقائق بنك قناة السويس 17,87 جم 18 جم منذ ساعة المصرف المتحد 17,82 جم 18,01 جم منذ 10 دقائق البنك الأهلي المصري 17,82 جم 18,01 جم منذ 10 دقائق بنك البركة 17,8 جم 18,09 جم منذ 10 دقائق البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 17,89 جم 18,03 جم منذ ساعة بنك التعمير و الاسكان 18,03 جم 18,39 جم منذ 3 أسابيع بنك مصر إيران للتنمية 17,86 جم 18,05 جم منذ ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 17,88 جم 18,01 جم منذ 10 دقائق البنك الأهلى اليونانى بمصر 17,88 جم 18,01 جم منذ 40 دقيقة البنك المصري الخليجي 17,83 جم 18,03 جم منذ 10 دقائق بنك عودة 17,89 جم 18,03 جم منذ ساعة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر

بنك الاسكندرية يقدم أعلى سعر لشراء الدرهم الاماراتي بقيمة ٤٫٤٧ جم

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الدرهم الاماراتي ٤٫٤٥ جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري ٤٫٤١٦٧ جم ٤٫٤٥٢ جم منذ 19 ساعة البنك العربي الافريقي الدولي ٤٫٤ جم ٤٫٤٥ جم منذ 23 ساعة مصرف أبو ظبي الاسلامي - ٤٫٤٢ جم ٤٫٤٥ جم منذ ساعة بنك الاسكندرية ٤٫٤٧ جم ٤٫٥٢ جم منذ 3 أسابيع بنك مصر ٤٫٤٢ جم ٤٫٤٥ جم منذ 40 دقيقة كريدي أجريكول ٤٫٤١ جم ٤٫٤٥ جم منذ 3 أيام بنك قناة السويس - ٤٫٤١ جم ٤٫٤٥ جم منذ ساعة المصرف المتحد ٤٫٤ جم ٤٫٤٥ جم منذ 40 دقيقة البنك الأهلي المصري - ٤٫٤٢ جم ٤٫٤٥ جم منذ 10 دقائق البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) - ٤٫٤٢ جم ٤٫٤٥ جم منذ ساعة بنك التعمير و الاسكان ٤٫٤١ جم ٤٫٥٥ جم منذ 3 أسابيع بنك مصر إيران للتنمية ٤٫٣٩ جم ٤٫٤٥ جم منذ ساعة البنك المصري الخليجي - ٤٫٤٢ جم ٤٫٤٥ جم منذ 10 دقائق بنك عودة - ٤٫٤٢ جم ٤٫٤٥ جم منذ ساعة