سعر صرف العملات اليوم الخميس 31-10-2019 أمام الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي

نتابع معكم تقرير جديد ومفصل عن أسعار الجنيه السوداني اليوم الخميس 31-10-2019 مقابل الفدوللار الأمريكي وباقي العملات، وذلك بعد استمراره على الحفاظ على سعره منذ فترة، وذلك بعد الإستقرار التام في دولة السودان، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.







حيث شهد سعر صرف العملة الخضراء حالة من الاستقرار حيث سجل في بنك السودان المركزي 45 جنيها للشراء، و45.5 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في شركات الصراف 76 جنيها للشراء و77 جنيها للبيع.







سعر العملات أمام الجنيه السوداني اليوم الخميس

العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني سعر الدولار الأمريكي 77 جنيه سوداني سعر الريال السعودي 20.40 جنيه سوداني سعر اليورو الأوروبي 84.91 جنيه سوداني سعر الدرهم الإماراتي 20.95 جنيه سوداني سعر الريال القطري 20.98 جنيه سوداني سعر الجنيه الاسترليني 97.92 جنيه سوداني سعر الجنيه المصري 4.72 جنيه سوداني سعر الدينار الكويتي 244.32 جنيه سوداني سعر الريال العماني 170.54 جنيه سوداني سعر الدينار البحريني 159.96 جنيه سوداني سعر الدينار الليبي 38.53 جنيه سوداني سعر الدولار الأسترالي 38.75 جنيه سوداني سعر الجنيه السوداني اليوم يتم تداول سعر الصرف في السودان بمتوسط اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم في البنك المركزي على النحو التالي العملة شراء بيع XAR 2183.3412 2194.5485 الدولار

الأمريكي 45.0000 45.2250 الين

الياباني 0.4247 0.4270 الجنيه

الاسترليني 54.9183 54.1927 الدولار

الكندي 33.8974 34.9618 الفرنك

السويسري 45.9342 46.1639 الكرونة

السويدية 4.6545 4.6778 الكرونة

النرويجية 4.9998 5.0249 الكرون

الدنماركي 6.6911 6.7246 الدينار

الكويتي 146.9625 147.6975 الريال

السعودي 12.0002 12.0603 الدرهم

الاماراتي 12.2524 12.3138 الريال

القطري 12.3498 12.4216 الريال

العماني 116.8427 117.4370 الدينار

البحريني 119.3318 119.9283 الوحدة النقدية

لدول الكوميسا 61.1817 61.5059 الدولار الحسابي

{مصر} 3.2500 3.2897 اليورو

الاوربي 49.9136 50.1630