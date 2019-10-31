سعر صرف العملات اليوم الخميس 31-10-2019 أمام الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي
نتابع معكم تقرير جديد ومفصل عن أسعار الجنيه السوداني اليوم الخميس 31-10-2019 مقابل الفدوللار الأمريكي وباقي العملات، وذلك بعد استمراره على الحفاظ على سعره منذ فترة، وذلك بعد الإستقرار التام في دولة السودان، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.
حيث شهد سعر صرف العملة الخضراء حالة من الاستقرار حيث سجل في بنك السودان المركزي 45 جنيها للشراء، و45.5 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في شركات الصراف 76 جنيها للشراء و77 جنيها للبيع.
سعر العملات أمام الجنيه السوداني اليوم الخميس
|العملة الأجنبية
|السعر مقابل الجنيه السوداني
|سعر الدولار الأمريكي
|77 جنيه سوداني
|سعر الريال السعودي
|20.40 جنيه سوداني
|سعر اليورو الأوروبي
|84.91 جنيه سوداني
|سعر الدرهم الإماراتي
|20.95 جنيه سوداني
|سعر الريال القطري
|20.98 جنيه سوداني
|سعر الجنيه الاسترليني
|97.92 جنيه سوداني
|سعر الجنيه المصري
|4.72 جنيه سوداني
|سعر الدينار الكويتي
|244.32 جنيه سوداني
|سعر الريال العماني
|170.54 جنيه سوداني
|سعر الدينار البحريني
|159.96 جنيه سوداني
|سعر الدينار الليبي
|38.53 جنيه سوداني
|سعر الدولار الأسترالي
|38.75 جنيه سوداني
سعر الجنيه السوداني اليوم
يتم تداول سعر الصرف في السودان بمتوسط اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم في البنك المركزي على النحو التالي
|العملة
|شراء
|بيع
|XAR
|2183.3412
|2194.5485
|الدولار
الأمريكي
|45.0000
|45.2250
|الين
الياباني
|0.4247
|0.4270
|الجنيه
الاسترليني
|54.9183
|54.1927
|الدولار
الكندي
|33.8974
|34.9618
|الفرنك
السويسري
|45.9342
|46.1639
|الكرونة
السويدية
|4.6545
|4.6778
|الكرونة
النرويجية
|4.9998
|5.0249
|الكرون
الدنماركي
|6.6911
|6.7246
|الدينار
الكويتي
|146.9625
|147.6975
|الريال
السعودي
|12.0002
|12.0603
|الدرهم
الاماراتي
|12.2524
|12.3138
|الريال
القطري
|12.3498
|12.4216
|الريال
العماني
|116.8427
|117.4370
|الدينار
البحريني
|119.3318
|119.9283
|الوحدة النقدية
لدول الكوميسا
|61.1817
|61.5059
|الدولار الحسابي
{مصر}
|3.2500
|3.2897
|اليورو
الاوربي
|49.9136
|50.1630