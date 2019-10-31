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أخبار إقتصادية

سعر صرف العملات اليوم الخميس 31-10-2019 أمام الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي

بواسطة حنان الزهيري 0
سعر الجنيه السوداني اليوم

نتابع معكم تقرير جديد ومفصل عن أسعار الجنيه السوداني اليوم الخميس 31-10-2019 مقابل الفدوللار الأمريكي وباقي العملات، وذلك بعد استمراره على الحفاظ على سعره منذ فترة، وذلك بعد الإستقرار التام في دولة السودان، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.



حيث شهد سعر صرف العملة الخضراء حالة من الاستقرار حيث سجل في بنك السودان المركزي 45 جنيها للشراء، و45.5 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في شركات الصراف 76 جنيها للشراء و77 جنيها للبيع.

 

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سعر العملات أمام الجنيه السوداني اليوم الخميس

العملة الأجنبيةالسعر مقابل الجنيه السوداني 
سعر الدولار الأمريكي77 جنيه سوداني
سعر الريال السعودي20.40 جنيه سوداني
سعر اليورو الأوروبي84.91 جنيه سوداني
سعر الدرهم الإماراتي20.95 جنيه سوداني
سعر الريال القطري20.98 جنيه سوداني
سعر الجنيه الاسترليني97.92 جنيه سوداني
سعر الجنيه المصري4.72 جنيه سوداني
سعر الدينار الكويتي244.32 جنيه سوداني
سعر الريال العماني170.54 جنيه سوداني
سعر الدينار البحريني159.96 جنيه سوداني
سعر الدينار الليبي38.53 جنيه سوداني
سعر الدولار الأسترالي38.75 جنيه سوداني

سعر  الجنيه السوداني اليوم

يتم تداول سعر الصرف في السودان بمتوسط اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم في البنك المركزي على النحو التالي

العملةشراءبيع
XAR2183.34122194.5485
الدولار
الأمريكي		45.000045.2250
الين
الياباني		0.42470.4270
الجنيه
الاسترليني		54.918354.1927
الدولار
الكندي		33.897434.9618
الفرنك
السويسري		45.934246.1639
الكرونة
السويدية		4.65454.6778
الكرونة
النرويجية		4.99985.0249
الكرون
الدنماركي		6.69116.7246
الدينار
الكويتي		146.9625147.6975
الريال
السعودي		12.000212.0603
الدرهم
الاماراتي		12.252412.3138
الريال
القطري		12.349812.4216
الريال
العماني		116.8427117.4370
الدينار
البحريني		119.3318119.9283
الوحدة النقدية
لدول الكوميسا		61.181761.5059
الدولار الحسابي
{مصر}		3.25003.2897
اليورو
الاوربي		49.913650.1630


حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري