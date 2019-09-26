سعر صرف العملة الخضراء اليوم وباقي العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 26/9/2019 في مصر

شهد سعر صرف الدولار اليوم الخميس 26-9-2019 ، حالة من الإنخفاض في البنوك المصرية، حيث سجلت سعر صرف العملة الخضراء اليوم في بنك المشرق قيمة 16.27 للشراء وسجل سعر البيع 16.37، ولكن سجل السعر في بنك مصر إيران التنمية 16.25 للشراء و16.35 للبيع، بينما سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي للشراء 16.26 جنيه، وللبيع 16.36 جنيه.







سعر الدولار اليوم







بنك التعمير و الاسكان يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,51 جم

بنك مصر يقدم أقل سعر لبيع الدولار 16,35 جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 16,2549 جم 16,3841 جم منذ 18 ساعة البنك العربي الافريقي الدولي 16,26 جم 16,36 جم منذ 21 ساعة مصرف أبو ظبي الاسلامي 16,27 جم 16,37 جم منذ يوم بنك الاسكندرية 16,5 جم 16,6 جم منذ 4 أسابيع بنك مصر 16,25 جم 16,35 جم منذ 22 ساعة كريدي أجريكول 16,27 جم 16,37 جم منذ 17 ساعة البنك التجارى الدولي CIB 16,26 جم 16,36 جم منذ 22 ساعة بنك قناة السويس 16,27 جم 16,37 جم منذ 22 ساعة المصرف المتحد 16,27 جم 16,37 جم منذ 51 دقيقة البنك الأهلي المصري 16,25 جم 16,35 جم منذ 23 ساعة بنك البركة 16,27 جم 16,37 جم منذ 22 ساعة البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 16,27 جم 16,37 جم منذ 21 ساعة بنك التعمير و الاسكان 16,51 جم 16,61 جم منذ 3 أسابيع بنك مصر إيران للتنمية 16,27 جم 16,37 جم منذ 21 دقيقة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 16,27 جم 16,37 جم منذ 18 ساعة البنك الأهلى اليونانى بمصر 16,25 جم 16,35 جم منذ 21 دقيقة البنك المصري الخليجي 16,27 جم 16,37 جم منذ 21 ساعة بنك عودة 16,27 جم 16,37 جم منذ 22 ساعة

سعر الريال السعودي اليوم







بنك الاسكندرية يقدم أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة 4,37 جم

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي 4,36 جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 4,3334 جم 4,368 جم منذ 18 ساعة البنك العربي الافريقي الدولي 4,31 جم 4,36 جم منذ 21 ساعة مصرف أبو ظبي الاسلامي 4,32 جم 4,36 جم منذ يوم بنك الاسكندرية 4,37 جم 4,43 جم منذ 4 أسابيع بنك مصر 4,32 جم 4,36 جم منذ 15 ساعة كريدي أجريكول 4,32 جم 4,36 جم منذ 17 ساعة البنك التجارى الدولي CIB 4,32 جم 4,36 جم منذ 22 ساعة بنك قناة السويس 4,33 جم 4,37 جم منذ 22 ساعة المصرف المتحد 4,31 جم 4,37 جم منذ 54 دقيقة البنك الأهلي المصري 4,32 جم 4,36 جم منذ 23 ساعة بنك البركة 4,27 جم 4,4 جم منذ 3 ساعات البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 4,32 جم 4,36 جم منذ 21 ساعة بنك التعمير و الاسكان 4,32 جم 4,48 جم منذ 4 أسابيع بنك مصر إيران للتنمية - 4,31 جم 4,37 جم منذ 24 دقيقة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 4,32 جم 4,36 جم منذ 18 ساعة البنك الأهلى اليونانى بمصر 4,3 جم 4,37 جم منذ 24 دقيقة البنك المصري الخليجي 4,34 جم 4,36 جم منذ ساعة بنك عودة 4,34 جم 4,36 جم منذ 22 ساعة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

بنك الاسكندرية يقدم أعلى سعر لشراء الدرهم الاماراتي بقيمة ٤٫٤٧ جم

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الدرهم الاماراتي ٤٫٤٥ جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري ٤٫٤٢٤٩ جم ٤٫٤٦٠٩ جم منذ 18 ساعة البنك العربي الافريقي الدولي ٤٫٤ جم ٤٫٤٥ جم منذ 21 ساعة مصرف أبو ظبي الاسلامي - ٤٫٤٢ جم ٤٫٤٦ جم منذ 28 دقيقة بنك الاسكندرية ٤٫٤٧ جم ٤٫٥٢ جم منذ 4 أسابيع بنك مصر ٤٫٤٢ جم ٤٫٤٥ جم منذ 22 ساعة كريدي أجريكول ٤٫٤٢ جم ٤٫٤٦ جم منذ 17 ساعة بنك قناة السويس ٤٫٤٢ جم ٤٫٤٦ جم منذ 22 ساعة المصرف المتحد - ٤٫٤١ جم ٤٫٤٦ جم منذ 58 دقيقة البنك الأهلي المصري ٤٫٤٢ جم ٤٫٤٥ جم منذ 23 ساعة البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ٤٫٤٣ جم ٤٫٤٦ جم منذ 21 ساعة بنك التعمير و الاسكان ٤٫٤١ جم ٤٫٥٥ جم منذ 4 أسابيع بنك مصر إيران للتنمية ٤٫٤١ جم ٤٫٤٦ جم منذ 28 دقيقة البنك المصري الخليجي ٤٫٤٤ جم ٤٫٤٦ جم منذ ساعة بنك عودة ٤٫٤٣ جم ٤٫٤٦ جم منذ 22 ساعة

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