سعر صرف العملة الخضراء وباقي العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 28/9/2019 في البنوك المصرية والسوق السوداء

شهد سعر الدولار اليوم السبت 28-9-2019 استقراراً في البنوك المصرية، حيث سجلت سعر صرف العملة الخضراء اليوم في بنك المشرق قيمة 16.27 للشراء وسجل سعر البيع 16.37، بينما سجل السعر في بنك مصر إيران التنمية 16.27 للشراء و16.37 للبيع، فيما سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي للشراء 16.25 جنيه، وللبيع 16.35 جنيه.







سعر الدولار اليوم

بنك التعمير و الاسكان يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,51 جم







بنك مصر يقدم أقل سعر لبيع الدولار 16,35 جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 16,2578 جم 16,3859 جم منذ يوم البنك العربي الافريقي الدولي 16,26 جم 16,36 جم منذ يومين مصرف أبو ظبي الاسلامي 16,28 جم 16,38 جم منذ يوم بنك الاسكندرية 16,5 جم 16,6 جم منذ شهر بنك مصر 16,25 جم 16,35 جم منذ يومين كريدي أجريكول 16,27 جم 16,37 جم منذ يومين البنك التجارى الدولي CIB 16,26 جم 16,36 جم منذ يوم بنك قناة السويس 16,27 جم 16,37 جم منذ يوم المصرف المتحد 16,25 جم 16,35 جم منذ يوم البنك الأهلي المصري 16,25 جم 16,35 جم منذ يومين بنك البركة 16,27 جم 16,37 جم منذ يومين البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 16,27 جم 16,37 جم منذ يومين بنك التعمير و الاسكان 16,51 جم 16,61 جم منذ 3 أسابيع بنك مصر إيران للتنمية 16,27 جم 16,37 جم منذ يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 16,27 جم 16,37 جم منذ يومين البنك الأهلى اليونانى بمصر 16,25 جم 16,35 جم منذ يوم البنك المصري الخليجي 16,27 جم 16,37 جم منذ يوم بنك عودة 16,27 جم 16,37 جم منذ يومين

سعر الريال السعودي اليوم







بنك الاسكندرية يقدم أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة 4,37 جم

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي 4,36 جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 4,334 جم 4,3684 جم منذ يوم البنك العربي الافريقي الدولي 4,31 جم 4,36 جم منذ يومين مصرف أبو ظبي الاسلامي 4,32 جم 4,37 جم منذ يوم بنك الاسكندرية 4,37 جم 4,43 جم منذ 4 أسابيع بنك مصر 4,32 جم 4,36 جم منذ يومين كريدي أجريكول 4,32 جم 4,36 جم منذ يومين البنك التجارى الدولي CIB 4,32 جم 4,36 جم منذ يوم بنك قناة السويس 4,33 جم 4,37 جم منذ يوم المصرف المتحد 4,3 جم 4,36 جم منذ يوم البنك الأهلي المصري 4,32 جم 4,36 جم منذ يومين بنك البركة 4,27 جم 4,4 جم منذ يوم البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 4,32 جم 4,36 جم منذ يومين بنك التعمير و الاسكان 4,32 جم 4,48 جم منذ شهر بنك مصر إيران للتنمية 4,31 جم 4,37 جم منذ يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 4,32 جم 4,36 جم منذ يومين البنك الأهلى اليونانى بمصر 4,3 جم 4,37 جم منذ يوم البنك المصري الخليجي 4,35 جم 4,36 جم منذ يوم بنك عودة 4,34 جم 4,36 جم منذ يومين

سعر الدرهم الإماراتي

بنك الاسكندرية يقدم أعلى سعر لشراء الدرهم الاماراتي بقيمة ٤٫٤٧ جم

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الدرهم الاماراتي ٤٫٤٥ جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري ٤٫٤٢٦٢ جم ٤٫٤٦١٤ جم منذ يوم البنك العربي الافريقي الدولي ٤٫٤ جم ٤٫٤٥ جم منذ يومين مصرف أبو ظبي الاسلامي ٤٫٤٣ جم ٤٫٤٦ جم منذ يوم بنك الاسكندرية ٤٫٤٧ جم ٤٫٥٢ جم منذ شهر بنك مصر ٤٫٤٢ جم ٤٫٤٥ جم منذ يومين كريدي أجريكول ٤٫٤٢ جم ٤٫٤٦ جم منذ يومين بنك قناة السويس ٤٫٤٢ جم ٤٫٤٦ جم منذ يوم المصرف المتحد ٤٫٤١ جم ٤٫٤٥ جم منذ يوم البنك الأهلي المصري ٤٫٤٢ جم ٤٫٤٥ جم منذ يومين البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ٤٫٤٣ جم ٤٫٤٦ جم منذ يومين بنك التعمير و الاسكان ٤٫٤١ جم ٤٫٥٥ جم منذ شهر بنك مصر إيران للتنمية ٤٫٤١ جم ٤٫٤٦ جم منذ يومين البنك المصري الخليجي ٤٫٤٤ جم ٤٫٤٦ جم منذ يوم بنك عودة ٤٫٤٣ جم ٤٫٤٦ جم منذ يومين

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