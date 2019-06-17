سعر صرف الورقة الخضراء اليوم الاثنين 17-6-2019 مقابل الجنيه المصري| تعرف على سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

شهد سعر صرف الورقة الخضراء اليوم الاثنين 17-6-2019 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري بالبنوك، بينما ارتفع سعر اليورو في البنوك متأثراً بارتفاع سعره في بورصات العملات العالمية، وقد عاود التراجع التدريجي في البنوك المصرية، مسجل متوسط لسعر الشراء 21.10 جنيه ومتوسط سعر البيع 20.40 جنيه.

وفي المقابل زاد سعر الريال السعودي في الاستقرار في البنوك المصرية والعربية في مصر للشهر الثاني على التوالي، على نفس المتوسطات السعرية، بعد انتهاء فترة الحجز لموسك الحج، ومن خلال السطور القادمة سوف نعرض معكم جميع أسعار صرف العملات اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والعربية، طبقاً لتعاملات البنك المركزي الآن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم العديد من الأخبار .

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه