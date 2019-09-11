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سعر صرف الورقة الخضراء اليوم 11/9/2019 أمام الجنيه المصري || أسعار صرف العملات في البنوك

بواسطة حنان الزهيري 0

انخفضت أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 11-9-2019 في البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي اليوم 16.40 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع قيمة 16.50 جنيه، فيما سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم للشراء 4.36، بينما سجل سعر البيع 4.40،وسجل سعر اليورو الأوروبي اليوم قيمة شراء 18.10 جنيه، قيمة بيع 18.25 جنيه،



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سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية



أعلى سعر للشراء: 16.43
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
أقل سعر للبيع: 16.49
بنك الإسكندرية
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية16.4316.53يومين
البنك المصرى لتنمية الصادرات16.4216.5224 ساعة
البنك الأهلى اليونانى16.4116.5118 ساعة
بنك بلوم16.4116.5118 ساعة
بنك قناة السويس16.4116.5120 ساعة
بنك البركة16.4116.5116 ساعة
بنك مصر16.4116.5120 ساعة
البنك الأهلي المصري16.4116.5120 ساعة
البنك العربي الأفريقي الدولى16.4116.5120 ساعة
اتش اس بى سى HSBC16.4116.5120 ساعة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)16.4116.5120 ساعة
بنك عودة16.4116.5144 دقيقة
بنك الكويت الوطني NBK16.4116.5114 ساعة
البنك العقاري المصري العربي16.4116.5120 ساعة
بنك التنمية الصناعية16.4116.5120 ساعة
بنك المشرق16.4116.5117 ساعة
كريدى أجريكول16.4116.5119 ساعة
بنك مصر إيران التنمية16.4016.5020 ساعة
بنك التعمير والإسكان16.4016.5020 ساعة
البنك المصرى الخليجى16.4016.5020 ساعة
المصرف العربى الدولى16.4016.5021 ساعة
المصرف المتحد16.3916.4920 ساعة
بنك الإسكندرية16.3916.4920 ساعة
البنك التجاري الدولي (CIB)16.3916.4920 ساعة
البنك المركزى المصرى16.3916.5118 ساعة


متوسط سعر باقي العملات

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أعلى سعر للشراء: 4.37
بنك عودة
أقل سعر للبيع: 4.40
بنك الإسكندرية


البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك عودة4.374.4044 دقيقة
بنك بلوم4.374.4014 دقيقة
المصرف العربى الدولى4.374.4021 ساعة
البنك المصرى الخليجى4.374.4020 ساعة
اتش اس بى سى HSBC4.374.4020 ساعة
البنك المركزى المصرى4.374.4018 ساعة
بنك قناة السويس4.364.4017 ساعة
البنك الأهلي المصري4.364.4033 دقيقة
بنك مصر4.364.4033 دقيقة
البنك المصرى لتنمية الصادرات4.364.4024 ساعة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.364.41يومين
بنك المشرق4.364.4017 ساعة
البنك الأهلى اليونانى4.364.4223 ساعة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)4.354.4033 دقيقة
كريدى أجريكول4.354.4019 ساعة
البنك التجاري الدولي (CIB)4.354.4020 ساعة
بنك الكويت الوطني NBK4.354.4114 ساعة
البنك العربي الأفريقي الدولى4.354.4020 ساعة
بنك مصر إيران التنمية4.354.4120 ساعة
بنك الإسكندرية4.344.4033 دقيقة
المصرف المتحد4.344.4020 ساعة
بنك التنمية الصناعية4.344.4020 ساعة
البنك العقاري المصري العربي4.344.4444 دقيقة
بنك البركة4.314.4416 ساعة
بنك التعمير والإسكان4.304.463 أيام

سعر اليورو اليوم

أعلى سعر للشراء: 18.14
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
أقل سعر للبيع: 18.23
بنك الإسكندرية
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية18.1418.2724 ساعة
البنك المصرى لتنمية الصادرات18.1318.2624 ساعة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)18.1218.2533 دقيقة
بنك مصر18.1218.2533 دقيقة
البنك العقاري المصري العربي18.1218.2544 دقيقة
البنك الأهلي المصري18.1218.2533 دقيقة
البنك العربي الأفريقي الدولى18.1218.2533 دقيقة
بنك عودة18.1218.2544 دقيقة
كريدى أجريكول18.1118.2619 ساعة
البنك الأهلى اليونانى18.1118.2618 ساعة
بنك بلوم18.1118.2614 دقيقة
بنك التنمية الصناعية18.1118.2620 ساعة
اتش اس بى سى HSBC18.1118.2620 ساعة
بنك الكويت الوطني NBK18.1118.2614 ساعة
بنك قناة السويس18.1118.2617 ساعة
بنك المشرق18.1118.2617 ساعة
المصرف العربى الدولى18.1018.2521 ساعة
البنك المصرى الخليجى18.1018.2520 ساعة
المصرف المتحد18.0918.2420 ساعة
البنك التجاري الدولي (CIB)18.0918.2420 ساعة
البنك المركزى المصرى18.0918.2418 ساعة
بنك الإسكندرية18.0718.2333 دقيقة
بنك مصر إيران التنمية18.0618.3020 ساعة
بنك التعمير والإسكان18.0218.3823 ساعة
بنك البركة18.0118.3116 ساعة


حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري