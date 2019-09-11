سعر صرف الورقة الخضراء اليوم 11/9/2019 أمام الجنيه المصري || أسعار صرف العملات في البنوك

انخفضت أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 11-9-2019 في البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي اليوم 16.40 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع قيمة 16.50 جنيه، فيما سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم للشراء 4.36، بينما سجل سعر البيع 4.40،وسجل سعر اليورو الأوروبي اليوم قيمة شراء 18.10 جنيه، قيمة بيع 18.25 جنيه،







سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية







أعلى سعر للشراء: 16.43 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أقل سعر للبيع: 16.49 بنك الإسكندرية

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.43 16.53 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.42 16.52 24 ساعة البنك الأهلى اليونانى 16.41 16.51 18 ساعة بنك بلوم 16.41 16.51 18 ساعة بنك قناة السويس 16.41 16.51 20 ساعة بنك البركة 16.41 16.51 16 ساعة بنك مصر 16.41 16.51 20 ساعة البنك الأهلي المصري 16.41 16.51 20 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 16.41 16.51 20 ساعة اتش اس بى سى HSBC 16.41 16.51 20 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.41 16.51 20 ساعة بنك عودة 16.41 16.51 44 دقيقة بنك الكويت الوطني NBK 16.41 16.51 14 ساعة البنك العقاري المصري العربي 16.41 16.51 20 ساعة بنك التنمية الصناعية 16.41 16.51 20 ساعة بنك المشرق 16.41 16.51 17 ساعة كريدى أجريكول 16.41 16.51 19 ساعة بنك مصر إيران التنمية 16.40 16.50 20 ساعة بنك التعمير والإسكان 16.40 16.50 20 ساعة البنك المصرى الخليجى 16.40 16.50 20 ساعة المصرف العربى الدولى 16.40 16.50 21 ساعة المصرف المتحد 16.39 16.49 20 ساعة بنك الإسكندرية 16.39 16.49 20 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 16.39 16.49 20 ساعة البنك المركزى المصرى 16.39 16.51 18 ساعة







متوسط سعر باقي العملات







سعر الريال السعودي اليوم

أعلى سعر للشراء: 4.37 بنك عودة أقل سعر للبيع: 4.40 بنك الإسكندرية







البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك عودة 4.37 4.40 44 دقيقة بنك بلوم 4.37 4.40 14 دقيقة المصرف العربى الدولى 4.37 4.40 21 ساعة البنك المصرى الخليجى 4.37 4.40 20 ساعة اتش اس بى سى HSBC 4.37 4.40 20 ساعة البنك المركزى المصرى 4.37 4.40 18 ساعة بنك قناة السويس 4.36 4.40 17 ساعة البنك الأهلي المصري 4.36 4.40 33 دقيقة بنك مصر 4.36 4.40 33 دقيقة البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.36 4.40 24 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.36 4.41 يومين بنك المشرق 4.36 4.40 17 ساعة البنك الأهلى اليونانى 4.36 4.42 23 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.35 4.40 33 دقيقة كريدى أجريكول 4.35 4.40 19 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.35 4.40 20 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 4.35 4.41 14 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 4.35 4.40 20 ساعة بنك مصر إيران التنمية 4.35 4.41 20 ساعة بنك الإسكندرية 4.34 4.40 33 دقيقة المصرف المتحد 4.34 4.40 20 ساعة بنك التنمية الصناعية 4.34 4.40 20 ساعة البنك العقاري المصري العربي 4.34 4.44 44 دقيقة بنك البركة 4.31 4.44 16 ساعة بنك التعمير والإسكان 4.30 4.46 3 أيام

سعر اليورو اليوم

أعلى سعر للشراء: 18.14 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أقل سعر للبيع: 18.23 بنك الإسكندرية

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.14 18.27 24 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.13 18.26 24 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.12 18.25 33 دقيقة بنك مصر 18.12 18.25 33 دقيقة البنك العقاري المصري العربي 18.12 18.25 44 دقيقة البنك الأهلي المصري 18.12 18.25 33 دقيقة البنك العربي الأفريقي الدولى 18.12 18.25 33 دقيقة بنك عودة 18.12 18.25 44 دقيقة كريدى أجريكول 18.11 18.26 19 ساعة البنك الأهلى اليونانى 18.11 18.26 18 ساعة بنك بلوم 18.11 18.26 14 دقيقة بنك التنمية الصناعية 18.11 18.26 20 ساعة اتش اس بى سى HSBC 18.11 18.26 20 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 18.11 18.26 14 ساعة بنك قناة السويس 18.11 18.26 17 ساعة بنك المشرق 18.11 18.26 17 ساعة المصرف العربى الدولى 18.10 18.25 21 ساعة البنك المصرى الخليجى 18.10 18.25 20 ساعة المصرف المتحد 18.09 18.24 20 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 18.09 18.24 20 ساعة البنك المركزى المصرى 18.09 18.24 18 ساعة بنك الإسكندرية 18.07 18.23 33 دقيقة بنك مصر إيران التنمية 18.06 18.30 20 ساعة بنك التعمير والإسكان 18.02 18.38 23 ساعة بنك البركة 18.01 18.31 16 ساعة