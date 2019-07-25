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سعر طن الأسمنت اليوم الخميس 25 يوليو 2019 في الشركات والمصانع المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
سعر طن الأسمنت اليوم الخميس 25 يوليو 2019 في الشركات والمصانع المصرية
الأسمنت

يحرص موقع كلمة دوت أورج على تقديم أحدث وأدق أسعار مواد البناء بشكل وصورة يومية مستمرة ، وذلك لرغبة الكثير من الأشخاص في الإطلاع على مستجدات السوق الاقتصادي المصري ، ومن هنا نقدم لك سعر طن الأسمنت لليوم الخميس الموافق 25 – 7 – 2019 ، وذلك في مختلف الشركات والمصانع المصرية.

أسعار طن الأسمنت اليوم الخميس

  • الشركة العربية للأسمنت (المسلح): أقل سعر 855 جنيه، وأعلى سعر 855 جنيه، ومتوسط السعر 855 جنيه.
  • الشركة العربية للأسمنت (النصر): أقل سعر 825 جنيه، وأعلى سعر 825 جنيه، ومتوسط السعر 825 جنيه.
  • شركة أسمنت صناعات مواد البناء (التعمير): أقل سعر 815 جنيه، وأعلى سعر 815 جنيه، ومتوسط السعر 815 جنيه.
  • أسمنت أسيك المنيا : أقل سعر 825 جنيه، وأعلى سعر 825 جنيه، ومتوسط السعر 825 جنيه.
  • أسمنت أسيك المنيا (حورس): أقل سعر 825 جنيه، وأعلى سعر 825 جنيه، ومتوسط السعر 825 جنيه.
  • سعر طن الأسمنت لدى شركة وادي النيل (المصري): أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيه، ومتوسط السعر 813 جنيه.
  • شركة وادي النيل (وادي النيل): أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • شركة أسمنت النهضة (الصخرة): أقل سعر 820 جنيه، وأعلى سعر 820 جنيه، ومتوسط السعر 820 جنيه.
  • سعر طن الأسمنت لدى لافارج للأسمنت (المخصوص): أقل 840 جنيه، وأعلى سعر 840 جنيه، ومتوسط السعر 840 جنيه.
  • سعر طن الأسمنت لدى ميديكوم أسوان (أسوان): أقل سعر 820 جنيه، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 820 جنيها.
  • أسمنت العريش للأسمنت (العسكري): أقل سعر 825 جنيه، وأعلى سعر 825 جنيه، ومتوسط السعر 825 جنيه.
  • أسمنت سيناء : أقل سعر 825 جنيه، وأعلى سعر 825 جنيه، ومتوسط السعر 825 جنيه.
  • السويس للأسمنت : أقل سعر 820 جنيه، وأعلى سعر 820جنيه، ومتوسط السعر 820 جنيه.
  • أسمنت بورتلاند طره : أقل سعر 805 جنيه، وأعلى سعر 805 جنيه، ومتوسط السعر 805 جنيه.
  • أسمنت حلوان : أقل سعر 845 جنيه، وأعلى سعر 845 جنيه، ومتوسط السعر 845 جنيه.
  • أسمنت بني سويف : أقل سعر 835 جنيه، وأعلى سعر 835 جنيه، ومتوسط السعر 835 جنيه.
  • أسمنت السويدي : أقل سعر 850 جنيه، وأعلى سعر 850 جنيه، ومتوسط السعر 850 جنيه.
  • أسمنت جنوب الوادي : أقل سعر 795 جنيه، وأعلى سعر 800 جنيه، ومتوسط السعر 798 جنيه.
  • أسمنت قنا : أقل سعر 820 جنيه، وأعلى سعر 820 جنيه، ومتوسط السعر 820 جنيه.
  • أسمنت شورى : أقل سعر 825 جنيه، وأعلى سعر 825 جنيه، ومتوسط السعر 825 جنيه.

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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