سعر طن الأسمنت اليوم الخميس 25 يوليو 2019 في الشركات والمصانع المصرية

يحرص موقع كلمة دوت أورج على تقديم أحدث وأدق أسعار مواد البناء بشكل وصورة يومية مستمرة ، وذلك لرغبة الكثير من الأشخاص في الإطلاع على مستجدات السوق الاقتصادي المصري ، ومن هنا نقدم لك سعر طن الأسمنت لليوم الخميس الموافق 25 – 7 – 2019 ، وذلك في مختلف الشركات والمصانع المصرية.
أسعار طن الأسمنت اليوم الخميس
- الشركة العربية للأسمنت (المسلح): أقل سعر 855 جنيه، وأعلى سعر 855 جنيه، ومتوسط السعر 855 جنيه.
- الشركة العربية للأسمنت (النصر): أقل سعر 825 جنيه، وأعلى سعر 825 جنيه، ومتوسط السعر 825 جنيه.
- شركة أسمنت صناعات مواد البناء (التعمير): أقل سعر 815 جنيه، وأعلى سعر 815 جنيه، ومتوسط السعر 815 جنيه.
- أسمنت أسيك المنيا : أقل سعر 825 جنيه، وأعلى سعر 825 جنيه، ومتوسط السعر 825 جنيه.
- أسمنت أسيك المنيا (حورس): أقل سعر 825 جنيه، وأعلى سعر 825 جنيه، ومتوسط السعر 825 جنيه.
- سعر طن الأسمنت لدى شركة وادي النيل (المصري): أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيه، ومتوسط السعر 813 جنيه.
- شركة وادي النيل (وادي النيل): أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- شركة أسمنت النهضة (الصخرة): أقل سعر 820 جنيه، وأعلى سعر 820 جنيه، ومتوسط السعر 820 جنيه.
- سعر طن الأسمنت لدى لافارج للأسمنت (المخصوص): أقل 840 جنيه، وأعلى سعر 840 جنيه، ومتوسط السعر 840 جنيه.
- سعر طن الأسمنت لدى ميديكوم أسوان (أسوان): أقل سعر 820 جنيه، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 820 جنيها.
- أسمنت العريش للأسمنت (العسكري): أقل سعر 825 جنيه، وأعلى سعر 825 جنيه، ومتوسط السعر 825 جنيه.
- أسمنت سيناء : أقل سعر 825 جنيه، وأعلى سعر 825 جنيه، ومتوسط السعر 825 جنيه.
- السويس للأسمنت : أقل سعر 820 جنيه، وأعلى سعر 820جنيه، ومتوسط السعر 820 جنيه.
- أسمنت بورتلاند طره : أقل سعر 805 جنيه، وأعلى سعر 805 جنيه، ومتوسط السعر 805 جنيه.
- أسمنت حلوان : أقل سعر 845 جنيه، وأعلى سعر 845 جنيه، ومتوسط السعر 845 جنيه.
- أسمنت بني سويف : أقل سعر 835 جنيه، وأعلى سعر 835 جنيه، ومتوسط السعر 835 جنيه.
- أسمنت السويدي : أقل سعر 850 جنيه، وأعلى سعر 850 جنيه، ومتوسط السعر 850 جنيه.
- أسمنت جنوب الوادي : أقل سعر 795 جنيه، وأعلى سعر 800 جنيه، ومتوسط السعر 798 جنيه.
- أسمنت قنا : أقل سعر 820 جنيه، وأعلى سعر 820 جنيه، ومتوسط السعر 820 جنيه.
- أسمنت شورى : أقل سعر 825 جنيه، وأعلى سعر 825 جنيه، ومتوسط السعر 825 جنيه.
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