سعر طن الأسمنت اليوم الخميس 25 يوليو 2019 في الشركات والمصانع المصرية

يحرص موقع كلمة دوت أورج على تقديم أحدث وأدق أسعار مواد البناء بشكل وصورة يومية مستمرة ، وذلك لرغبة الكثير من الأشخاص في الإطلاع على مستجدات السوق الاقتصادي المصري ، ومن هنا نقدم لك سعر طن الأسمنت لليوم الخميس الموافق 25 – 7 – 2019 ، وذلك في مختلف الشركات والمصانع المصرية.

أسعار طن الأسمنت اليوم الخميس