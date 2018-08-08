سعر طن الحديد والاسمنت في مصر اليوم الأربعاء 8 أغسطس 2018

مع بداية تعاملات يوم الأربعاء نقدم لكم أحدث أسعار الحديد والاسمنت في مصر نظراً لإقبال عدد كبير من المواطنين في مصر لمعرفتها وشركات المقاولات أيضاً، حيث شهدت أسعار الحديد في مصر استقرار بشكل نسبي وما يطرأ من تغييرات يكون بشكل غير مؤثر بعكس فترة ما بعد التعويم مباشرة والتي شهد فيها الحديد ارتفاعات تاريخية زادت من عمليات البحث اليومية على محرك البحث جوجل لمعرفة آخر تطورات أسعار الحديد، الجدير بالذكر أن ارتفاع سعر طن الحديد في مصر أصاب السوق بحالة ركود شديدة عانى منها الكثير من التجار.
سعر طن الحديد في مصر استقر مع بداية تعاملات اليوم وفق آخر تقارير صادرة من سوق المواد والبناء، ليستقر طن عز عند 12900 جنية، فيما سجل المراكبي 12700 جنية، واستقر الجيوشي ومصر ستيل عند 12650 للطن الواحد كأقل سعر.
سعر طن الحديد في مصر
الحديد على مر العصور له استخدامات كثير وغير مقتصرة على البناء، فكان قديماً يستخدم في أغراض تزيينيه، ويدخل في عدد كبير من المجالات الأخرى في حياتنا اليومية كالطائرات والسفن وعدد كبير من الصناعات الأخرى، الأمر الذي يجعل الكثير يتطلع لمعرفة سعر طن الحديد في مصر بشكل يومي.
أحدث أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-8-2018
|المنتج
|أقل سعر
|أعلى سعر
|عز
|12900
|13000
|الدخيلة
|12900
|13000
|المصريين
|12650
|12750
|بشاي
|12800
|12850
|العتال
|12750
|12800
|عطية
|12750
|12800
|الجارحي
|10100
|10150
|الجيوشي
|12650
|12750
|مصر استيل
|12650
|12700
حيث شهدت أسعار الحديد استقرار تام منذ بداية الأسبوع الحالي، وفي حالة وجود أي تغييرات في سعر الحديد في مصر سوف نقوم على الفور بتحديث الأسعار.
سعر طن الاسمنت في مصر
شهدت أسعار الاسمنت في مصر استقراراً تزامناً مع استقرار أسعار مواد البناء الأخرى، حيث استقر سعر طن الاسمنت منتج المسلح عند 870 جنية، فيما استقر طن سيناء عند 845 جنية.
|المنتج
|أقل سعر
|أعلى سعر
|المسلح
|870
|870
|النصر
|840
|845
|المهندس
|860
|865
|العسكري
|850
|855
|سيناء
|845
|845
|الفاخر
|830
|830
|السويس
|855
|855
|السويدي
|890
|890
|حلوان
|860
|865
كانت هذه قائمة بأحدث أسعار الاسمنت في مصر ووفق كميات لا تقل عن 30 طن.
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