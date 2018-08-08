سعر طن الحديد والاسمنت في مصر اليوم الأربعاء 8 أغسطس 2018

مع بداية تعاملات يوم الأربعاء نقدم لكم أحدث أسعار الحديد والاسمنت في مصر نظراً لإقبال عدد كبير من المواطنين في مصر لمعرفتها وشركات المقاولات أيضاً، حيث شهدت أسعار الحديد في مصر استقرار بشكل نسبي وما يطرأ من تغييرات يكون بشكل غير مؤثر بعكس فترة ما بعد التعويم مباشرة والتي شهد فيها الحديد ارتفاعات تاريخية زادت من عمليات البحث اليومية على محرك البحث جوجل لمعرفة آخر تطورات أسعار الحديد، الجدير بالذكر أن ارتفاع سعر طن الحديد في مصر أصاب السوق بحالة ركود شديدة عانى منها الكثير من التجار.

سعر طن الحديد في مصر استقر مع بداية تعاملات اليوم وفق آخر تقارير صادرة من سوق المواد والبناء، ليستقر طن عز عند 12900 جنية، فيما سجل المراكبي 12700 جنية، واستقر الجيوشي ومصر ستيل عند 12650 للطن الواحد كأقل سعر.

سعر طن الحديد في مصر

الحديد على مر العصور له استخدامات كثير وغير مقتصرة على البناء، فكان قديماً يستخدم في أغراض تزيينيه، ويدخل في عدد كبير من المجالات الأخرى في حياتنا اليومية كالطائرات والسفن وعدد كبير من الصناعات الأخرى، الأمر الذي يجعل الكثير يتطلع لمعرفة سعر طن الحديد في مصر بشكل يومي.

أحدث أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-8-2018

المنتج أقل سعر أعلى سعر عز 12900 13000 الدخيلة 12900 13000 المصريين 12650 12750 بشاي 12800 12850 العتال 12750 12800 عطية 12750 12800 الجارحي 10100 10150 الجيوشي 12650 12750 مصر استيل 12650 12700

حيث شهدت أسعار الحديد استقرار تام منذ بداية الأسبوع الحالي، وفي حالة وجود أي تغييرات في سعر الحديد في مصر سوف نقوم على الفور بتحديث الأسعار.

سعر طن الاسمنت في مصر

شهدت أسعار الاسمنت في مصر استقراراً تزامناً مع استقرار أسعار مواد البناء الأخرى، حيث استقر سعر طن الاسمنت منتج المسلح عند 870 جنية، فيما استقر طن سيناء عند 845 جنية.

المنتج أقل سعر أعلى سعر المسلح 870 870 النصر 840 845 المهندس 860 865 العسكري 850 855 سيناء 845 845 الفاخر 830 830 السويس 855 855 السويدي 890 890 حلوان 860 865

كانت هذه قائمة بأحدث أسعار الاسمنت في مصر ووفق كميات لا تقل عن 30 طن.