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سعر طن الحديد والاسمنت في مصر اليوم الأربعاء 8 أغسطس 2018

كتب عبد العزيز علي في آخر تحديث

مع بداية تعاملات يوم الأربعاء نقدم لكم أحدث أسعار الحديد والاسمنت في مصر نظراً لإقبال عدد كبير من المواطنين في مصر لمعرفتها وشركات المقاولات أيضاً، حيث شهدت أسعار الحديد في مصر استقرار بشكل نسبي وما يطرأ من تغييرات يكون بشكل غير مؤثر بعكس فترة ما بعد التعويم مباشرة والتي شهد فيها الحديد ارتفاعات تاريخية زادت من عمليات البحث اليومية على محرك البحث جوجل لمعرفة آخر تطورات أسعار الحديد، الجدير بالذكر أن ارتفاع سعر طن الحديد في مصر أصاب السوق بحالة ركود شديدة عانى منها الكثير من التجار.

سعر طن الحديد في مصر استقر مع بداية تعاملات اليوم وفق آخر تقارير صادرة من سوق المواد والبناء، ليستقر طن عز عند 12900 جنية، فيما سجل المراكبي 12700 جنية، واستقر الجيوشي ومصر ستيل عند 12650 للطن الواحد كأقل سعر.

سعر طن الحديد في مصر

الحديد على مر العصور له استخدامات كثير وغير مقتصرة على البناء، فكان قديماً يستخدم في أغراض تزيينيه، ويدخل في عدد كبير من المجالات الأخرى في حياتنا اليومية كالطائرات والسفن وعدد كبير من الصناعات الأخرى، الأمر الذي يجعل الكثير يتطلع لمعرفة سعر طن الحديد في مصر بشكل يومي.

أحدث أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-8-2018

المنتج أقل سعر أعلى سعر
عز 12900 13000
الدخيلة 12900 13000
المصريين 12650 12750
بشاي 12800 12850
العتال 12750 12800
عطية 12750 12800
الجارحي 10100 10150
الجيوشي 12650 12750
مصر استيل 12650 12700

حيث شهدت أسعار الحديد استقرار تام منذ بداية الأسبوع الحالي، وفي حالة وجود أي تغييرات في سعر الحديد في مصر سوف نقوم على الفور بتحديث الأسعار.

سعر طن الاسمنت في مصر

شهدت أسعار الاسمنت في مصر استقراراً تزامناً مع استقرار أسعار مواد البناء الأخرى، حيث استقر سعر طن الاسمنت منتج المسلح عند 870 جنية، فيما استقر طن سيناء عند 845 جنية.

المنتج أقل سعر أعلى سعر
المسلح 870 870
النصر 840 845
المهندس 860 865
العسكري 850 855
سيناء 845 845
الفاخر 830 830
السويس 855 855
السويدي 890 890
حلوان 860 865

كانت هذه قائمة بأحدث أسعار الاسمنت في مصر ووفق كميات لا تقل عن 30 طن.

عن الكاتب

عبد العزيز علي

عبد العزيز على، طالب بالفرقة الرابعة ميكانيكا قوي، أعمل في مجال الصحافة الالكترونية منذ أكثر من 4 سنوات

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