سعر ومواصفات ومميزات وعيوب كيا كادينزا 2020

كيا كادينزا 2020 هي سيارة سيدان عائلية بطابع السيارات الرياضية , و تتمتع السيارة بأبعاد كبيرة وساهم ذلك في زيادة مساحة المقصورة الداخلية , وتميزت السيارة ايضاً بحصولها على محرك قوى وكبير يستجيب مع رغبة السائق في التسارع , واستخدمت السيارة العديد من وسائل الأمان والرفاهية الهامة فى السيارات وفى السطور التالية سنتعرف على كافة مواصفات السيارة.

مواصفات كيا كادينزا 2020

المحرك و ارقام الاداء

تدعم كيا كيا كادينزا 2020 محرك من 6 سلندرات بسعة 3,3 لتر يخرج قوة 284 حصان وعزم دوران 336 نيوتن متر ويتصل بصندوق تروس أوتوماتيكي يدفع الحركة من المحرك الى العجلات الامامية للسيارة وارقام التسارع الرسمية من السكون الى 100 كم ساعة فى غضون 7,2 ثانية واقصى سرعة للسيارة 235 كم ساعة.

ابعاد السيارة

تتميز كيا كادينزا 2020 بابعادها الكبير حيث يبلغ الطول الكلى للسيارة 4,970 متر وعرضها 1,870 متر وارتفاعها 1,470 متر , ويبلغ الطول الكلى لقاعدة العجلات 2,855 متر , وسعة التخزين فى صندوق الأمتعة الخلفى للسيارة 451 لتر.

مواصفات الامان

تأتى كيا كادنزا 2020 بوسائد هوائية امامية للسائق والراكب الامامى بالاضافة الى نظام مانع انغلاق المكابح ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح , انذار ضد السرقة ومانع لتشغيل المحرك وأنظمة المساعدة على المرتفعات والتلال وحصلت السيارة ايضاً على منبه للنقاط العمياء ونظام كشف حركة الاجسام والتحذير من التصادم الامامى والخلفى , وحساسات امامية وخلفية لمساعدة السائق على الاصطفاف , ومانع لتشغيل المحرك و حساسات قياس ضغط الاطارات , وكاميرا محيطة 360 درجة ونظام التحكم فى الثبات VSC.

المواصفات الخارجية

من الخارج حصلت كيا كادنزا 2020 على مصابيح امامية اتوماتيكية واضواء نهارية ليد ومصابيح خلفية ليد , وشبكة امامية مطعمة بالنيكل كروم فى الفئة العليا ومخرج عادم مزدوج من النيكل كروم , وحصلت السيارة ايضاً على مرايا جانبية ذاتية الطى ومصابيح ضباب امامية وجناح رياضى خلفى.

المواصفات الداخلية

تستخدم كيا كادينزا 2020 شاشة وسطية تعمل باللمس بقياس 8 بوصة وتحتوى على الوسائط ونظام الخرائط والملاحة وتعمل الشاشة بنظام اندرويد وتدعم التوصيل فى الهواتف الذكية ولها منافذ AUX و USB , ومقاعد السيارة من الجلد الفاخر وتدعم خاصية التبريد والتدفئة والمقاعد الأمامية للسيارة تدعم التحكم الكهربائى ومقعد السائق مزود بخاصية دعم القطنية.

وايضاً حصلت السيارة على مكيف هواء اتوماتيك ثنائى المناطق وفتحات خلفية للمكيف فى المقعد الخلفى للسيارة وشاشة معلوماتية وكمبيوتر لحساب المسافة المقطوعة ونظام الدخول الذكى بدون مفتاح وزر لتشغيل محرك السيارة.

مميزات كيا كادينزا 2020

تتمتع السيارة بتصميم جمالى ورياضي مميز.

مساحة الركوب مميزة داخل السيارة.

جودة الخامات المستخدمة عالية وتشعر الركاب بالفخامة.

ثبات السيارة على السرعات العالية والقدرة على المناورة بالسيارة.

محرك السيارة قوى ويتسارع من السكون فى وقت قياسى.

تستخدم السيارة الكثير من وسائل الامان الهامة.

حصلت السيارة على العديد من وسائل الرفاهية لزيادة راحة السائق والركاب.

تصميم المقصورة الداخلية للسيارة عصرى مع وجود عدادات رياضية.

عفشة السيارة ناعمة لا تشعر الركاب بتفاصيل الطريق.

عزل الصوت المستخدم فى السيارة قوى ولا تنتشر الاصوات داخل المقصورة.

توافر قطع غيار السيارة فى الاسواق باسعار متناسبة.

سهولة صيانة السيارة فى الكثير من المراكز الفنية المعتمدة باسعار معقولة.

عيوب كيا كادينزا 2020

تاتى السيارة بوسائد هوائية امامية فقط.

انخفاض مستوى ارتفاع السيارة عن الارض.

ارتفاع استهلاك السيارة من الوقود بالنسبة للمنافسين.

ضيق مساحة التخزين فى الصندوق الخلفى للسيارة.

صعوبة استخدام تحكمات السيارة اثناء القيادة.

لم تحصل السيارة على خاصة الركن الذكي.

عدم وجود كاميرا خلفية بالسيارة.

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