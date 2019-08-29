سكون تام في أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 29/8/2019 في مصر | أسعار اللحوم والأسماك اليوم في السوق المحلي

يحرص المتابعين لأسعار الدواجن والمهتمون على متابعة أخبار بورصة الدواجن الرئيسية، والتعرف على المناقصات الموجودة بها، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق ومزارع الدواجن والمحلات، ومن خلال تلك المقالة سوف نتعرف على أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الخميس 29/8/2019 طبقاً لأسعار البورصة المصرية .

حيث شهدت أسعار الدواجن تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ومن خلال خرصنل في موقع “كلمة دوت أورج” ، فنحن نقوم بتحديث الأسعار يومياً وما يطرأ عليها من تغيير في سوق الدواجن وفي البورصة الرئيسية للدواجن ولدى التجار، كما تعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي 2018، بسبب وفرت الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ولدى التجار.

أسعار الدواجن اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 20.00 جنيه 20.50 جنيه لحم ساسو كيلو 32.00 جنيه 32.50 جنيه لحم بلدي كيلو 35.00 جنيه 35.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 05.50 جنيه 05.75 جنيه كتكوت ساسو يوم 04.75 جنيه 05.00 جنيه كتكوت بلدي يوم 03.00 جنيه 03.50 جنيه

أسعار البط اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر بط بكيني يوم 04.00 جنيه 04.50 جنيه بط مسكوفي يوم 13.50 جنيه 14.00 جنيه بط مولارد يوم 14.00 جنيه 14.50 جنيه

أسعار البيض اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونه 31.00 جنيه 31.50 جنيه بيض أبيض كرتونه 30.00 جنيه 30.50 جنيه بيض بلدي كرتونه 42.00 جنيه 42.50 جنيه

أسعار اللحوم اليوم الخميس في مصر

النوع السعر اللحم البتلو بين 110 إلى180 جنيهًا لحم الضأن بين 110 إلى 180 جنيهًا الكندوز بين 100 إلى 175 جنيهًا لحوم البتلو بين 95 إلى 170 جنيهًا

سعر السمك اليوم الخميس في مصر

شهدت أسعار الأسماك وأنواعها حالة من الاستقرار الملحوظ، وسنوضح لكم في الجدول التالي الأسعار على حده .