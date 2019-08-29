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سكون تام في أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 29/8/2019 في مصر | أسعار اللحوم والأسماك اليوم في السوق المحلي

كتب حنان الزهيريفي آخر تحديث
سكون تام في أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 29/8/2019 في مصر | أسعار اللحوم والأسماك اليوم في السوق المحلي
سعر الأسماك اليوم الخميس

يحرص المتابعين لأسعار الدواجن والمهتمون على متابعة أخبار بورصة الدواجن الرئيسية، والتعرف على المناقصات الموجودة بها، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق ومزارع الدواجن والمحلات، ومن خلال تلك المقالة سوف نتعرف على أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الخميس  29/8/2019 طبقاً لأسعار البورصة المصرية .

حيث شهدت أسعار الدواجن تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ومن خلال خرصنل في موقع “كلمة دوت أورج” ، فنحن نقوم بتحديث الأسعار يومياً وما يطرأ عليها من تغيير في سوق الدواجن وفي البورصة الرئيسية للدواجن ولدى التجار، كما تعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي 2018، بسبب وفرت الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ولدى التجار.

أسعار الدواجن اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم أبيضكيلو20.00 جنيه20.50 جنيه
لحم ساسوكيلو32.00 جنيه32.50 جنيه
لحم بلديكيلو35.00 جنيه35.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم05.50 جنيه05.75 جنيه
كتكوت ساسويوم04.75 جنيه05.00 جنيه
كتكوت بلدييوم03.00 جنيه03.50 جنيه

أسعار البط اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
بط بكينييوم04.00 جنيه04.50 جنيه
بط مسكوفييوم13.50 جنيه14.00 جنيه
بط مولارديوم14.00 جنيه14.50 جنيه

أسعار البيض اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونه31.00 جنيه31.50 جنيه
بيض أبيضكرتونه30.00 جنيه30.50 جنيه
بيض بلديكرتونه42.00 جنيه42.50 جنيه

إرتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الخميس 29/8/2019 في مصر

أسعار اللحوم اليوم الخميس في مصر

النوعالسعر
اللحم البتلوبين 110 إلى180 جنيهًا
لحم الضأنبين 110 إلى 180 جنيهًا
الكندوز بين 100 إلى 175 جنيهًا
لحوم البتلو بين 95 إلى 170 جنيهًا

 سعر السمك اليوم الخميس في مصر

شهدت أسعار الأسماك وأنواعها حالة من الاستقرار الملحوظ، وسنوضح لكم في الجدول التالي الأسعار على حده .

النوعالسعر
سمك بلطي بين 35 و40 جنيهًا.
الكابوريابين 40 و100 جنيه .
السبيط بين 135 و180 جنيهًا
سمك بوريبين 35 و42 جنيهًا
قشر بياض فيليه 160 جنيهًا
قشر بياض 95 جنيهًا
سمك مكرونة65 جنيهًا
الجمبريبين 115 و300 جنيه
الماكريل 35 جنيهًا

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عن الكاتب

حنان الزهيري

مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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