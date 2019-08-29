سكون تام في أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 29/8/2019 في مصر | أسعار اللحوم والأسماك اليوم في السوق المحلي

يحرص المتابعين لأسعار الدواجن والمهتمون على متابعة أخبار بورصة الدواجن الرئيسية، والتعرف على المناقصات الموجودة بها، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق ومزارع الدواجن والمحلات، ومن خلال تلك المقالة سوف نتعرف على أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الخميس 29/8/2019 طبقاً لأسعار البورصة المصرية .
حيث شهدت أسعار الدواجن تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ومن خلال خرصنل في موقع “كلمة دوت أورج” ، فنحن نقوم بتحديث الأسعار يومياً وما يطرأ عليها من تغيير في سوق الدواجن وفي البورصة الرئيسية للدواجن ولدى التجار، كما تعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي 2018، بسبب وفرت الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ولدى التجار.
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