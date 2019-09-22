سكون تام يسيطر على سعر الذهب اليوم الأحد 22/9/2019 في محلات الصاغة المصرية والسوق المحلي بالمملكة السعودية

سكون تام في سعر الذهب اليوم الأحد 22-9-2019 في محلات الصاغة في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 785 جنيه، أوقد سجل سعر الجنيه الذهب سعر 5576 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً في مصر سعر 687 جنيه، بينما سجل عيار 18 قيمة 588.8 جنيه.







ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.

سعر الذهب اليوم في مصر







الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 796.30 جنيه $48.80 سعر الذهب عيار 22 729.95 جنيه $44.73 سعر الذهب عيار 21 696.78 جنيه $42.70 سعر الذهب عيار 18 597.24 جنيه $36.60 سعر الذهب عيار 14 464.51 جنيه $28.47 سعر الذهب عيار 12 398.15 جنيه $24.40 سعر الذهب عيار 9 298.62 جنيه $18.30 سعر أوقية الذهب 24,765 جنيه $1,518 سعر جنيه الذهب 5,574 جنيه $341.61 سعر كيلو الذهب 796,305 جنيه $48,801

المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر







الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 796.30 جنيه $48.80 سعر الذهب عيار 22 729.95 جنيه $44.73 سعر الذهب عيار 21 696.78 جنيه $42.70 شعر الذهب عيار 18 597.24 جنيه $36.60 سعر الذهب عيار 14 464.51 جنيه $28.47 سعر الذهب عيار 12 398.15 جنيه $24.40 سعر الذهب عيار 9 298.62 جنيه $18.30 سعر أوقية الذهب 24,765 جنيه $1,518 سعر جنيه الذهب 5,574 جنيه $341.61 سعر كيلو الذهب 796,305 جنيه $48,801

سعر الذهب في السعودية اليوم

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 183.05 ريال $48.80 سعر الذهب عيار 22 167.79 ريال $44.73 سعر الذهب عيار 21 160.17 ريال $42.70 سعر الذهب عيار 18 137.29 ريال $36.60 سعر الذهب عيار 14 106.78 ريال $28.47 سعر الذهب عيار 12 91.52 ريال $24.40 سعر أوقية الذهب 5,693 ريال $1,518 سعر جنيه الذهب 1,281 ريال $341.61 سعر كيلو الذهب 183,047 ريال $48,801

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 21 سبتمبر 183.05 160.17 137.29 106.78 91.52 20 سبتمبر 183.25 160.35 137.44 106.89 91.62 19 سبتمبر 180.80 158.20 135.60 105.47 90.40 18 سبتمبر 180.16 157.64 135.12 105.09 90.08 17 سبتمبر 181.21 158.57 135.91 105.71 90.61 16 سبتمبر 180.97 158.36 135.73 105.57 90.49 15 سبتمبر 178.26 155.98 133.70 103.98 89.13 14 سبتمبر 178.26 155.98 133.70 103.98 89.13 13 سبتمبر 179.38 156.96 134.54 104.64 89.69 12 سبتمبر 180.91 158.30 135.69 105.53 90.46