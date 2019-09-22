Take a fresh look at your lifestyle.




أخبار إقتصادية

سكون تام يسيطر على سعر الذهب اليوم الأحد 22/9/2019 في محلات الصاغة المصرية والسوق المحلي بالمملكة السعودية

بواسطة حنان الزهيري 0
سعر الذهب اليوم في السعودية سعر الذهب اليوم في مصر

سكون تام في سعر الذهب اليوم الأحد 22-9-2019 في محلات الصاغة في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 785 جنيه، أوقد سجل سعر الجنيه الذهب سعر 5576 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً في مصر سعر 687 جنيه، بينما سجل عيار 18 قيمة 588.8 جنيه.



ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.

سعر الذهب اليوم في مصر



الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24796.30 جنيه$48.80
سعر الذهب عيار 22729.95 جنيه$44.73
سعر الذهب عيار 21696.78 جنيه$42.70
سعر الذهب عيار 18597.24 جنيه$36.60
سعر الذهب عيار 14464.51 جنيه$28.47
سعر الذهب عيار 12398.15 جنيه$24.40
سعر الذهب عيار 9298.62 جنيه$18.30
سعر أوقية الذهب24,765 جنيه$1,518
سعر جنيه الذهب5,574 جنيه$341.61
سعر كيلو الذهب796,305 جنيه$48,801

 

المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

ÙØ¤Ø´Ø± ÙØ§Ø³Ø¹Ø§Ø± Ø§ÙØ°ÙØ¨ Ø§ÙÙÙÙ ÙÙ ÙØµØ±

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر



الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24796.30 جنيه$48.80
سعر الذهب عيار 22729.95 جنيه$44.73
سعر الذهب عيار 21696.78 جنيه$42.70
شعر الذهب عيار 18597.24 جنيه$36.60
سعر الذهب عيار 14464.51 جنيه$28.47
سعر الذهب عيار 12398.15 جنيه$24.40
سعر الذهب عيار 9298.62 جنيه$18.30
سعر أوقية الذهب24,765 جنيه$1,518
سعر جنيه الذهب5,574 جنيه$341.61
سعر كيلو الذهب796,305 جنيه$48,801

Ø£Ø³Ø¹Ø§Ø± Ø§ÙØ°ÙØ¨ Ø§ÙÙÙÙ

سعر الذهب في السعودية اليوم

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24183.05 ريال$48.80
سعر الذهب عيار 22167.79 ريال$44.73
سعر الذهب عيار 21160.17 ريال$42.70
سعر الذهب عيار 18137.29 ريال$36.60
سعر الذهب عيار 14106.78 ريال$28.47
سعر الذهب عيار 1291.52 ريال$24.40
سعر أوقية الذهب5,693 ريال$1,518
سعر جنيه الذهب1,281 ريال$341.61
سعر كيلو الذهب183,047 ريال$48,801

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

ÙØ¤Ø´Ø± ÙØ§Ø³Ø¹Ø§Ø± Ø§ÙØ°ÙØ¨ Ø§ÙÙÙÙ ÙÙ Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ©

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
21 سبتمبر183.05160.17137.29106.7891.52
20 سبتمبر183.25160.35137.44106.8991.62
19 سبتمبر180.80158.20135.60105.4790.40
18 سبتمبر180.16157.64135.12105.0990.08
17 سبتمبر181.21158.57135.91105.7190.61
16 سبتمبر180.97158.36135.73105.5790.49
15 سبتمبر178.26155.98133.70103.9889.13
14 سبتمبر178.26155.98133.70103.9889.13
13 سبتمبر179.38156.96134.54104.6489.69
12 سبتمبر180.91158.30135.69105.5390.46

 



حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

    قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    المزيد من المشاركات
    أخبار إقتصادية

    تراجع أسعار الذهب بقيمة 15جنيه لكل عيار ذهب..أسعار الذهب…