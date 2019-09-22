سكون تام يسيطر على سعر الذهب اليوم الأحد 22/9/2019 في محلات الصاغة المصرية والسوق المحلي بالمملكة السعودية
سكون تام في سعر الذهب اليوم الأحد 22-9-2019 في محلات الصاغة في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 785 جنيه، أوقد سجل سعر الجنيه الذهب سعر 5576 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً في مصر سعر 687 جنيه، بينما سجل عيار 18 قيمة 588.8 جنيه.
ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.
سعر الذهب اليوم في مصر
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|سعر الذهب عيار 24
|796.30 جنيه
|$48.80
|سعر الذهب عيار 22
|729.95 جنيه
|$44.73
|سعر الذهب عيار 21
|696.78 جنيه
|$42.70
|سعر الذهب عيار 18
|597.24 جنيه
|$36.60
|سعر الذهب عيار 14
|464.51 جنيه
|$28.47
|سعر الذهب عيار 12
|398.15 جنيه
|$24.40
|سعر الذهب عيار 9
|298.62 جنيه
|$18.30
|سعر أوقية الذهب
|24,765 جنيه
|$1,518
|سعر جنيه الذهب
|5,574 جنيه
|$341.61
|سعر كيلو الذهب
|796,305 جنيه
|$48,801
المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|سعر الذهب عيار 24
|796.30 جنيه
|$48.80
|سعر الذهب عيار 22
|729.95 جنيه
|$44.73
|سعر الذهب عيار 21
|696.78 جنيه
|$42.70
|شعر الذهب عيار 18
|597.24 جنيه
|$36.60
|سعر الذهب عيار 14
|464.51 جنيه
|$28.47
|سعر الذهب عيار 12
|398.15 جنيه
|$24.40
|سعر الذهب عيار 9
|298.62 جنيه
|$18.30
|سعر أوقية الذهب
|24,765 جنيه
|$1,518
|سعر جنيه الذهب
|5,574 جنيه
|$341.61
|سعر كيلو الذهب
|796,305 جنيه
|$48,801
سعر الذهب في السعودية اليوم
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|سعر الذهب عيار 24
|183.05 ريال
|$48.80
|سعر الذهب عيار 22
|167.79 ريال
|$44.73
|سعر الذهب عيار 21
|160.17 ريال
|$42.70
|سعر الذهب عيار 18
|137.29 ريال
|$36.60
|سعر الذهب عيار 14
|106.78 ريال
|$28.47
|سعر الذهب عيار 12
|91.52 ريال
|$24.40
|سعر أوقية الذهب
|5,693 ريال
|$1,518
|سعر جنيه الذهب
|1,281 ريال
|$341.61
|سعر كيلو الذهب
|183,047 ريال
|$48,801
المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|21 سبتمبر
|183.05
|160.17
|137.29
|106.78
|91.52
|20 سبتمبر
|183.25
|160.35
|137.44
|106.89
|91.62
|19 سبتمبر
|180.80
|158.20
|135.60
|105.47
|90.40
|18 سبتمبر
|180.16
|157.64
|135.12
|105.09
|90.08
|17 سبتمبر
|181.21
|158.57
|135.91
|105.71
|90.61
|16 سبتمبر
|180.97
|158.36
|135.73
|105.57
|90.49
|15 سبتمبر
|178.26
|155.98
|133.70
|103.98
|89.13
|14 سبتمبر
|178.26
|155.98
|133.70
|103.98
|89.13
|13 سبتمبر
|179.38
|156.96
|134.54
|104.64
|89.69
|12 سبتمبر
|180.91
|158.30
|135.69
|105.53
|90.46