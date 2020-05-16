سيارات فيات تيبو في مصر.. أسعار ومواصفات 6 فئات خلال مايو

شهدت أسعار سيارات فيات تيبو الجديدة في مصر، استقرارًا في شهر مايو الجاري، إذ بدأت من 189 ألفًا و900 جنيه لأول فئاتها المزودة بناقل حركة يدوي، لتستمر الأسعار على ما هو عليه منذ يناير الماضي الذي قررت فيه الشركة تخفيض الأسعار بنحو 25 ألف جنيه.

وتزامن إعلان شركة داينامكس أوتو، وكيل سيارات فيات الإيطالية في السوق المصري، مع بدء تطبيق “زيرو جمارك” الذي يسمح بالإعفاء الكلي للسيارات القادمة من تركيا من أي رسوم جمركية كانت تفرض في السابق، وذلك وفقًا للاتفاقية التجارية بين البلدين.

سيارات فيات تيبو

وتأتي سيارات فيات تيبو التي يجري تجميعها في مصانع إيطاليا بدولة تركيا، بنسختين من المحركات، الأول لناقل الحركة اليدوي بقوة 95 حصانًا، والثاني لناقل حركة أوتوماتيك بقوة 110 أحصنة.

وتتسارع فيات تيبو من الثبات بسرعة 100 كيلومتر خلال 11.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 192 كيلومترا في الساعة، وتستهلك في المتوسط 6.3 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، فيما تأتي باقي مميزات “تيبو” على النحو التالي:

تدعم وسائل الأمان وأبرزها وسائد هوائية.

تأتي بفرامل مانعة للانغلاق “ABS”.

عجلات رياضية قياس 16 و17 بوصة.

مساحة الشنطة 520 لترًا.

تمتلك مصابيح ضباب في الأمام والخلف.

مشغل أقراص مدمجة داخل المقصورة.

عجلة قيادة متعددة المهام.

تدعم التوزيع الإكتروني لقوة الفرامل “EBD”.

تدعم نظام إيموبليزر ضد السرقة.

تدعم توصيل الهواتف الذكية لاسلكيا – بلوتوث.

أسعار 6 فئات

وتتوفر سيارات فيات تيبو الجديدة في مصر بـ6 فئات، 2 منها بناقل حركة يدوي، و2 بناقل أوتوماتيك، و2 لفئة الهاتشباك، فيما تأتي أسعارها المعلنة في شهر مايو الجاري، على النحو التالي: