شركات السياحة الدينية تعلن أسعار عمرة شهر رجب  

مع اقتراب موسم عمرة شهر رجب ، أعلنت شركات السياحة الدينية في جمهورية مصر العربية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي عن قائمة أسعار عمرة شهر رجبوذلك ضمن إطار التنافس فيما بينها لجذب أكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين بأداء مناسك العمرة لموسم شهر رجب، وتتراوح الفترة الزمنية لرحلة العمرة بين 10 – 15 يومًا، وتبدأ الأسعار من 15 ألف جنيه مصري وحتى 27 ألف جنيه بحسب المستويات ( اقتصادي – 4 نجوم – 5 نجوم ) أو السكن بغرفة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية.

أسعار عمرة شهر رجب

متوسط أسعار عمرة رجب

وفقًا لأحد أصحاب شركات السياحة يبلغ متوسط سعر عمرة رجب للعام 2020 كما يلي:

المستوى الاقتصادي يبدأ من 15 ألف جنيهاً مصرياً.

سعر عمرة الـ 4 نجوم يبدأ من 18 ألف جنيهاً مصرياً.

سعر العمرة الـ 5 نجوم تبدأ من 23 ألف جنيهاً مصرياً.

وأشار صاحب شركة السياحة إلى ان تلك الاسعار مقبولة وفي متناول الجميع تقريبًا وتشهد شركات السياحة إقبالا متزايدًا من قبل الراغبين بأداء العمرة هذا العام ولا سيما بعد إلغاء القرار المتضمن رسوم تكرار العمرة التي تصل إلى 10 آلاف جنيه، وتنظيم العمرة من خلال بوابة العمرة المصرية

تحذيرات غرفة شركات السياحة

وكانت غرفة شركات السياحة حذرت شركات السياحة الدينية من ارتكاب أية مخالفات في برامج العمرة خلال هذا العام وشددت على ضرورة الالتزام بالمواعيد لجهة الذهاب والعودة حسب البرنامج المسجل من قبل تلك الشركات في الأنظمة الإلكترونية عبر بوابة العمرة المصرية، والتأكيد على ضرورة الحصول على الموافقات بشكل مسبق، واي مخالفات بهذا الخصوص يعرض الشركة لتطبيق الجزاءات المقررة والتي قد تصل إلى إلغاء ترخيص الشركة السياحية المخالفة.