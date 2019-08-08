شروط التمويل الشخصي بنك الراجحي للمغتربين والمقيمين كيفية الحصول على القرض

التمويل الشخصي بنك الراجحي هو أحد التمويلات التي يقدمها مصرف الراجحي للمغتربين والمقيمين على حد سواء؛ يمنح البنك القروض وفق تعاليم الشريعة الإسلامية؛ يمكنك الحصول على قرض بنك الراجحي الشخصي فقط في دقائق معدودة بعد استيفاء شروط التمويل الشخصي بنك الراجحي والأوراق التي سنذكرها في السطور التالية وهي شروط سهلة خالية من التعقيدات فقط الراتب و الموافقة العامة من البنك وجهة العمل.

شروط التمويل الشخصي بنك الراجحي

الحد الأدنى للخدمة في من القطاعين العام أو الخاص شهر.

أن لا يتجاوز عمر المتقدم للحصول على القرض ال 60 عام مع نهاية أخر قسط شهري.

أن يتم تحويل الراتب على مصرف الراجحي ( هناك شروط بنكية أخرى للحصول على التمويل بدون تحويل راتب).

الحد الأدنى للراتب 2000 ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض

خطاب من جهة العمل يحدد فيه الراتب.

تحويل الراتب.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

خطاب تحويل الراتب من جهة العمل.

تعبئة نموذج طلب القرض.

نموذج طلب قرض بنك الراجحي

كيفية الحصول على القرض

بعد الدخول على موقع بنك الراجحي لتعبئة النموذج سيظهر لك صفحة قم بتعبئة المطلوب فيها وهي رقم الهوية الوطنية، من القائمة المنسدلة أختر الجنسية الخاصة بك قم بتعبئة الاسم والجنس وقم بتحديد الراتب الشهري قم بأحد الاختيارين إن كنت عميل بالبنك أو ليس لديك حساب ببنك الراجحي.

بعد ذلك قم بكتابة معلومات عن العميل مثال الراتب الشهري يجب ذكرة قم بإيضاح هل الراتب محول على البنك أم لا إيضاح أي من القروض ترغب أو سبب القرض شخصي تمويل سيارة إلخ، ثم قم بملأ معلومات الاتصال مثال رقم الهاتف الجوال الايميل الخاص بالعميل ثم قم بإرسال الطلب وانتظر رد المصرف على الطلب والذي لا يتجاوز السبعة أيام.