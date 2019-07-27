يسعى الكثير من المستثمرين في الحصول على قرض شخصي حيث تتنافس جميع البنوك لتقديم قروض شخصية “نقدية” إلى عملائها بفوائد مختلفة، وتضع البنوك حد ادنى وحد اقصى في عملية منح العملاء قرض شخصي لسد الحاجة الى المال لديهم كما أن البنوك تستثمر جزء كبير من رصيد الودائع لديها في منح العملاء قروض بفارق بسيط على الفائدة التي تمنحها على الودائع، وقد تختلف بعض الشروط الخاصة بالقروض الشخصية من بنك لآخر وفقاً لسياسة الائتمان التي يضعها البنك في عملية منح القروض، وعلى اثر ذلك نوضح شروط وتفاصيل الحصول على قرض شخصي في البنوك المختلفة، حتى يستطيع العميل أن يختار البنك المناسب له في عملية الحصول والسعي نحو القرض الشخصي من مجموعة بنك مختلفة.

شروط الحصول على قرض شخصي

الجدول التالي يوضح قيمة القروض الشخصية بالحد الأدنى والحد الأعلى مع ذكر نسبة الفائدة والمصروفات الإدارية وشروط الدخل للحصول على القروض الشخصية في 10 بنوك مختلفة.