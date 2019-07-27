يسعى الكثير من المستثمرين في الحصول على قرض شخصي حيث تتنافس جميع البنوك لتقديم قروض شخصية “نقدية” إلى عملائها بفوائد مختلفة، وتضع البنوك حد ادنى وحد اقصى في عملية منح العملاء قرض شخصي لسد الحاجة الى المال لديهم كما أن البنوك تستثمر جزء كبير من رصيد الودائع لديها في منح العملاء قروض بفارق بسيط على الفائدة التي تمنحها على الودائع، وقد تختلف بعض الشروط الخاصة بالقروض الشخصية من بنك لآخر وفقاً لسياسة الائتمان التي يضعها البنك في عملية منح القروض، وعلى اثر ذلك نوضح شروط وتفاصيل الحصول على قرض شخصي في البنوك المختلفة، حتى يستطيع العميل أن يختار البنك المناسب له في عملية الحصول والسعي نحو القرض الشخصي من مجموعة بنك مختلفة.
شروط الحصول على قرض شخصي
الجدول التالي يوضح قيمة القروض الشخصية بالحد الأدنى والحد الأعلى مع ذكر نسبة الفائدة والمصروفات الإدارية وشروط الدخل للحصول على القروض الشخصية في 10 بنوك مختلفة.
|البنك
|قيمة القرض الشخصي
|نسبة الفائدة
|مدة السداد
|مصروفات إدارية
|الدخل الشهري
|ملاحظات
|البنك الاهلي المصري
|5 آلاف الى 1.5 مليون
|18.25% إلى 18.75%
|عام إلى 10 سنوات
|2% إلى 3% من قيمة القرض
|500 لموظف الحكومة و1000 للموظف الخاص
|لا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 عام
|بنك مصر
|5 آلاف إلى مليون
|18.5% إلى 20%
|6 أشهر إلى 10 سنوات
|3%
|الف لموظف الحكومة و 2000 للخاص
|بنك القاهرة
|5 آلاف الى 1.5 مليون
|19% إلى 23% متناقصة
|6 أشهر ويصل إلى 12 عاما
|2.5%
|300 موظف الحكومة و2000 للموظف الخاص
|البنك التجاري الدولي (CIB)
|5 آلاف الى مليون
|20.5% إلى 29% متناقصة
|من عام إلى 20 عام
|2%
|3 آلاف جنيه
|بنك HSBC
|10 آلاف جنيه إلى 1.225 مليون
|19% إلى 23.5%
|6 أشهر إلى 7 سنوات
|لا توجد نسبة محددة
|3 آلاف جنيه
|البنك العربي الأفريقي
|7 آلاف جنيه ويصل إلى 1.5 مليون
|18.5% إلى 20.5% متناقصة
|عام وتصل إلى 10 سنوات
|2%
|غير محدد
|بنك الاسكندرية
|5 آلاف جنيه إلى 1.5 مليون
|18.25% وتصل إلى 23.25%
|6 أشهر إلى 12 عام
|2%
|1000 جنيه
|البنك العربي
|10 آلاف جنيه الى 75 ألف دولار
|20% إلى 25% متناقصة
|6 أشهر إلى 10 سنوات
|1.5%
|4000 جنيه
|مصرف أبوظبي الإسلامي
|10 آلاف جنيه الى 750 ألف
|هامش ربح 12.5% إلى 14%
|عام إلى 5 سنوات
|لا توجد نسبة محددة
|3000 جنيه
|بنك الكويت الوطني
|20 ألف ويحدد الحد الأقصى حسب الدخل
|19.75% إلى 22%
|عام إلى 7 سنوات
|1.5%
|3 آلاف جنيه لغير عملاء البنك و1250 جنيهًا لعملاء البنك
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