 التخطي إلى المحتوى

“جدول” شروط الحصول على قرض شخصي في 10 بنوك .. مبالغ تصل الى 1.5 مليون جنيه وفترة سداد حتى 12 عام

كتب محمود الهواريفي آخر تحديث
“جدول” شروط الحصول على قرض شخصي في 10 بنوك .. مبالغ تصل الى 1.5 مليون جنيه وفترة سداد حتى 12 عام
قرض شخصي بدون ضمانات

يسعى الكثير من المستثمرين في الحصول على قرض شخصي حيث تتنافس جميع البنوك لتقديم قروض شخصية “نقدية” إلى عملائها بفوائد مختلفة، وتضع البنوك حد ادنى وحد اقصى في عملية منح العملاء قرض شخصي لسد الحاجة  الى المال لديهم كما أن البنوك تستثمر جزء كبير من رصيد الودائع لديها في منح العملاء قروض بفارق بسيط على الفائدة التي تمنحها على الودائع، وقد تختلف بعض الشروط الخاصة بالقروض الشخصية من بنك لآخر وفقاً لسياسة الائتمان التي يضعها البنك في عملية منح القروض، وعلى اثر ذلك نوضح شروط وتفاصيل الحصول على قرض شخصي في البنوك المختلفة، حتى يستطيع العميل أن يختار البنك المناسب له في عملية الحصول والسعي نحو القرض الشخصي من مجموعة بنك مختلفة.

قروض شخصية
قرض شخصي بدون ضمانات

شروط الحصول على قرض شخصي

الجدول التالي يوضح قيمة القروض الشخصية بالحد الأدنى والحد الأعلى مع ذكر نسبة الفائدة والمصروفات الإدارية وشروط الدخل للحصول على القروض الشخصية في 10 بنوك مختلفة.

البنكقيمة القرض الشخصينسبة الفائدةمدة السدادمصروفات إداريةالدخل الشهريملاحظات
البنك الاهلي المصري5 آلاف الى 1.5 مليون18.25% إلى 18.75%عام إلى 10 سنوات2% إلى 3% من قيمة القرض500 لموظف الحكومة و1000 للموظف الخاصلا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 عام
بنك مصر5 آلاف إلى مليون18.5% إلى 20%6 أشهر إلى 10 سنوات3%الف لموظف الحكومة و 2000 للخاص
بنك القاهرة5 آلاف الى 1.5 مليون19% إلى 23% متناقصة6 أشهر ويصل إلى 12 عاما2.5%300 موظف الحكومة و2000 للموظف الخاص
البنك التجاري الدولي (CIB)5 آلاف الى مليون20.5% إلى 29% متناقصةمن عام  إلى 20 عام2%3 آلاف جنيه
بنك HSBC10 آلاف جنيه إلى 1.225 مليون19% إلى 23.5%6 أشهر إلى 7 سنواتلا توجد نسبة محددة3 آلاف جنيه
البنك العربي الأفريقي7 آلاف جنيه ويصل إلى 1.5 مليون18.5% إلى 20.5% متناقصةعام وتصل إلى 10 سنوات2%غير محدد
بنك الاسكندرية5 آلاف جنيه إلى 1.5 مليون18.25% وتصل إلى 23.25%6 أشهر إلى 12 عام2%1000 جنيه
البنك العربي10 آلاف جنيه الى 75 ألف دولار20% إلى 25% متناقصة6 أشهر إلى 10 سنوات1.5%4000 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي10 آلاف جنيه الى 750 ألفهامش ربح 12.5% إلى 14%عام إلى 5 سنواتلا توجد نسبة محددة3000 جنيه
بنك الكويت الوطني20 ألف ويحدد الحد الأقصى حسب الدخل19.75% إلى 22%عام إلى 7 سنوات1.5%3 آلاف جنيه لغير عملاء البنك و1250 جنيهًا لعملاء البنك

 

سوف يهمك:

عن الكاتب

محمود الهواري

كاتب بموقع كلمة وموقع نجوم مصرية وحاصل على بكالوريوس التجارة ومهتم بالتدوين التقني

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.