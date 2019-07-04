شروط فتح سجل تجاري للنساء في المملكة 2019

أصدرت وزارة الاستثمار في المملكة لوائح جديدة تنظم عمل النساء وأتاحت فتح سجل تجاري للنساء وفق ضوابط وشروط محددة جديدة، يمكن للنساء إصدار السجل التجاري الخاص بعملهن إلكترونياً وذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية، لا تختلف شروط فتح سجل تجاري للنساء عن شروط فتح سجل تجاري للرجال.

شروط فتح سجل تجاري للنساء في المملكة

أن لا تكون المتقدمة أقل من 18 عام.

أن لا تكون موظفة حكومية.

أن لا يقل رأس المال عن خمسة آلاف ريال.

أن يكون لديها حساب على موقع أبشر.

أن تقوم طالبة التسجيل بدفع رسوم 200 ريال يضاف إليها رسوم الغرفة التجارية.

الخدمة متاحه إلكترونياً.

شروط فتح سجل تجاري نسائي فرعي

السن لا يقل عن 18 عام.

لا تكون موظفة حكومية.

رأس المال لا يقل عن خمسه آلاف ريال.

رسوم الخدمة 100 ريال.

التقديم على الخدمة إلكترونياً.

خطوات إنشاء سجل تجاري للنساء