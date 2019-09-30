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أخبار إقتصادية

شعبة مواد البناء تكشف أسباب انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية

أسباب انخفاض أسعار الحديد والأسمنت مؤخرًا

بواسطة سمير زيادة 0
أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد والأسمنت شهدت في الآونة الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في السوق المصرية، وفي تصريحات صحفية لشعبة مواد البناء في غرفة تجارة القاهرة من خلال رئيسها “أحمد الزيني”، الذي قال أن الإنخفاض في أسعار مادتي الحديد والأسمنت في الفترة الأخيرة بالسوق المصرية كان ملحوظًا بشكل كبير، وأرجع السبب إلى ارتفاع ملحوظ في الطاقة الإنتاجية وبالتالي زيادة ملحوظة في المعروض لهاتين المادتين، رغم حالة الركود في حالة البيع إلى حد ما، ورجّح الزيني احتمال استمرار انخفاض الأسعار لفترة مع استمرار أسباب التراجع ، وأشار إلى أن الإنخفاض ترواح ما بين 200 – 300 جنيه لسعر طن الحديد، ونحو 50 جنيه لسعر طن الأسمنت.



أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد والأسمنت اليوم


أسعار الحديد  اليوم

وفقًا للزيني الذي اعتبر زيادة الطاقة الإنتاجية وبالتالي زيادة المعروض من مادة الحديد مؤخرًا مقابل انخفاض حجم الطلب، من الأسباب الجوهرية لانخفاض أسعار الحديد، وأكّد على أن متوسط سعر طن الحديد بعد الإنخفاض سجل 11800 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الحديد في الشركات والمصانع المنتجة في مصر:

أسعار الحديد اليوم
الشركة المنتجةالسعر
اسعار حديد عز11750 جنيه
اسعار حديد بشاي11700 جنيه
اسعار حديد العتال11700 جنيه
اسعار حديد عطيه11650 جنيه
اسعار حديد سرحان11550 جنيه
اسعار حديد المراكبي11600 جنيه
اسعار حديد المصريين11600 جنيه
اسعار حديد مصر الكومي11450 جنيه
اسعار حديد المعادي11450 جنيه
اسعار حديد العشري11500 جنيه
اسعار حديد الجيوشي11500 جنيه
اسعار حديد مصر ستيل11500 جنيه

 



 أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت اليوم

وأوضح الزيني أن متوسط سعر طن الأسمنت المسجل بعد الإنخفاض الأخير نحو 850 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الأسمنت اليوم حسب آخر تحديث للأسعار :

المنتجالسعر
أسمنت المسلح800 جنيه
 أسمنت النصر790 جنية
أسمنت النهضة “الصخرة”790 جنية
لافارج للأسمنت المخصوص790 جنية
أسمنت ميدكوم اسوان790 جنية
أسمنت العريش  “العسكري”790 جنية
أسمنت سيناء790 جنية
أسمنت حلوان800 جنيه
أسمنت مصر بني سويف820 جنيه
أسمنت السويدي810 جنيه
أسمنت جنوب الوادي790 جنيه
أسمنت المسله790 جنيه

ويجدر التنويه إلى أن الأسعار المذكورة أعلاه هي للكميات التي لا تقل عن 30 طن، والسداد للقيمة فوري أو قصير الأجل، وتشمل الأسعار تكاليف النقل من غير مصاريف الإكرامية والتعتيق.



سمير زيادة

    حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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