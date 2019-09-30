شعبة مواد البناء تكشف أسباب انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية

أسعار الحديد والأسمنت شهدت في الآونة الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في السوق المصرية، وفي تصريحات صحفية لشعبة مواد البناء في غرفة تجارة القاهرة من خلال رئيسها “أحمد الزيني”، الذي قال أن الإنخفاض في أسعار مادتي الحديد والأسمنت في الفترة الأخيرة بالسوق المصرية كان ملحوظًا بشكل كبير، وأرجع السبب إلى ارتفاع ملحوظ في الطاقة الإنتاجية وبالتالي زيادة ملحوظة في المعروض لهاتين المادتين، رغم حالة الركود في حالة البيع إلى حد ما، ورجّح الزيني احتمال استمرار انخفاض الأسعار لفترة مع استمرار أسباب التراجع ، وأشار إلى أن الإنخفاض ترواح ما بين 200 – 300 جنيه لسعر طن الحديد، ونحو 50 جنيه لسعر طن الأسمنت.







أسعار الحديد والأسمنت اليوم







أسعار الحديد اليوم

وفقًا للزيني الذي اعتبر زيادة الطاقة الإنتاجية وبالتالي زيادة المعروض من مادة الحديد مؤخرًا مقابل انخفاض حجم الطلب، من الأسباب الجوهرية لانخفاض أسعار الحديد، وأكّد على أن متوسط سعر طن الحديد بعد الإنخفاض سجل 11800 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الحديد في الشركات والمصانع المنتجة في مصر:

الشركة المنتجة السعر اسعار حديد عز 11750 جنيه اسعار حديد بشاي 11700 جنيه اسعار حديد العتال 11700 جنيه اسعار حديد عطيه 11650 جنيه اسعار حديد سرحان 11550 جنيه اسعار حديد المراكبي 11600 جنيه اسعار حديد المصريين 11600 جنيه اسعار حديد مصر الكومي 11450 جنيه اسعار حديد المعادي 11450 جنيه اسعار حديد العشري 11500 جنيه اسعار حديد الجيوشي 11500 جنيه اسعار حديد مصر ستيل 11500 جنيه







أسعار الأسمنت اليوم

وأوضح الزيني أن متوسط سعر طن الأسمنت المسجل بعد الإنخفاض الأخير نحو 850 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الأسمنت اليوم حسب آخر تحديث للأسعار :

المنتج السعر أسمنت المسلح 800 جنيه أسمنت النصر 790 جنية أسمنت النهضة “الصخرة” 790 جنية لافارج للأسمنت المخصوص 790 جنية أسمنت ميدكوم اسوان 790 جنية أسمنت العريش “العسكري” 790 جنية أسمنت سيناء 790 جنية أسمنت حلوان 800 جنيه أسمنت مصر بني سويف 820 جنيه أسمنت السويدي 810 جنيه أسمنت جنوب الوادي 790 جنيه أسمنت المسله 790 جنيه

ويجدر التنويه إلى أن الأسعار المذكورة أعلاه هي للكميات التي لا تقل عن 30 طن، والسداد للقيمة فوري أو قصير الأجل، وتشمل الأسعار تكاليف النقل من غير مصاريف الإكرامية والتعتيق.