شكاوى وتظلمات المحذوفين من بطاقة التموين و شروط وخطوات تقديم التظلم

موقع دعم مصر www.tamwin.com.eg 2019 تظلمات المرحلة الثالثة

وفي حالة وجود رسالة بالاستبعاد في بون صرف الخبز المدعوم أو البون الخاص بصرف المقررات التموينية، فهذا لا يعني أنه قد تم استبعاد بطاقة التموين بشكل نهائي، فوزارة التموين فقد حددت مهلة لتقديم التظلمات على قرار الاستبعاد من منظومة الدعم السلعي، وتبدأ مهلة تقديم التظلم على الاستبعاد من الحصول على دعم بطاقة التموين من بداية أبريل حتى منتصف الشهر.

خطوات تقديم التظلمات على حذف وإلغاء البطاقة التموينية

الدخول على رابط موقع www.tamwin.com.eg.

كتابة رقم البطاقة التموينية.

كتابة الرقم القومي.

اختيار المحافظة التابع لها.

الضغط علي”عرض”.

حيث تعمل وزارة التموين في الوقت الحالي علي سرعة الانتهاء من فحص التظلمات الخاصة ببطاقات التموين، وذلك لتخفيف العبء على الأسر المصرية التي تستحق الدعم لبطاقتها التمونية.