شكاوى وتظلمات المحذوفين من بطاقة التموين و شروط وخطوات تقديم التظلم

موقع دعم مصر للتظلمات www.tamwin.com.eg 2019 تظلمات المحذوفين من بطاقة التموين أبريل 2019 كما قد صرح مستشار وزير التموين بإن وزارة التموين المصرية قد حددت مهلة تقديم طلبات التظلم للمستبعدين من المرحلة الثالثة وذلك بعدما انتهت من وضع الشروط والمعايير التي يتم بناء عليها حذف البطاقات التموينية الخاصة بهذه المرحلة، ويتم ذلك حاليا بالاستعانة بقاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين المصريين كما قد صرح بأن الشروط والمعايير تشمل الآتي:
- في حال كانت المصاريف المدرسية تزيد عن 30 ألف جنيه في العام الواحد، أو 20 ألف لأكثر من طفل.
- في حال كانت حيازة الأراضي زراعية 10 أفدنة أو أكثر.
- في حال كانت الضرائب المستحقة على صاحب بطاقة التموين 100 ألف جنيه أو أكثر.
- في حال كانت تمتلك شركة يزيد رأسمالها عن 10 مليون جنيه.
- في حال كنت تمتلك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى.
- في حال كنت تمتلك سيارة واحدة موديل 2015 فأعلى.
موقع دعم مصر www.tamwin.com.eg 2019 تظلمات المرحلة الثالثة
وفي حالة وجود رسالة بالاستبعاد في بون صرف الخبز المدعوم أو البون الخاص بصرف المقررات التموينية، فهذا لا يعني أنه قد تم استبعاد بطاقة التموين بشكل نهائي، فوزارة التموين فقد حددت مهلة لتقديم التظلمات على قرار الاستبعاد من منظومة الدعم السلعي، وتبدأ مهلة تقديم التظلم على الاستبعاد من الحصول على دعم بطاقة التموين من بداية أبريل حتى منتصف الشهر.
خطوات تقديم التظلمات على حذف وإلغاء البطاقة التموينية
- الدخول على رابط موقع www.tamwin.com.eg.
- كتابة رقم البطاقة التموينية.
- كتابة الرقم القومي.
- اختيار المحافظة التابع لها.
- الضغط علي”عرض”.
حيث تعمل وزارة التموين في الوقت الحالي علي سرعة الانتهاء من فحص التظلمات الخاصة ببطاقات التموين، وذلك لتخفيف العبء على الأسر المصرية التي تستحق الدعم لبطاقتها التمونية.
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