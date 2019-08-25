شُعبة الدواجن بمصر تؤكد تراجع جديد بالأسعار اليوم الأحد وتوضح الأسباب

أسعار الغذاء داخل مصر، من تطور ايجابي لصالح المستهلك لأخر فبلا شك أن قطاع السلع الغذائية بمصر بمختلف صنوفه شهد خلال الستة أشهر الماضية حالة من التراجعات الايجابية بالأسواق انعكست بشكل مباشر على تحقيق الأمن الغذائي للمواطن وزيادة قدرته الشرائية بقطاع السلع الغذائية، ولقد أعلنت في هذا السياق منذ قليل شعبة الدواجن بمصر عن انخفاض جديد أصاب قطاع الدواجن ننقل لكم تفاصيله بالأرقام حسب بيانات الشعبة وأسواق الدواجن، ونذكر لكم أسباب الانخفاض كما أكدتها شعبة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم بمصر انخفاض جديد

حيث أكد رئيس شعبة الدواجن المصرية عبد العزيز السيد في تصريحات صحفية، أن الدواجن البيضاء اليوم مع نهاية تعاملات بورصة الدواجن الأحد 25 أغسطس قد شهدت تراجع جديد وذلك بمقدار 2 جنيه للكيلو، وأكد عبد العزيز السيد أن سعر الدواجن اليوم حسب أسعار المزرعة 18 جنيه للكيلو، وذلك بعد أن سجلت سعر أمس 20 جنيه وبالأسبوع الماضي كان السعر 22 جنيه.. ولكن ماذا عن الأسعار الخاصة بالدواجن للمستهلك النهائي بالسوق اليوم.

أكدت بيانات الأسواق أن سعر الدواجن بالفعل شهد تراجع بالسوق المصرية، ليسجل كيلو الدواجن البيضاء اليوم بالسوق 25 أغسطس أسعار تبدأ من 23 جنيه حتى 25 جنيه، بينما البلدي ثبتت اليوم لتسجل من 34 جنيه حتى 40 جنيه، وعن الأسباب التي أدت لتراجع الدواجن فنوضحها حسب تصريحات شعبة الدواجن اليوم، والتي تناقلتها عدة مصادر صحفية وإعلامية.

حيث ذكر رئيس شعبة الدواجن أن المعروض من الدواجن كبير بشكل ملحوظ بالموسم الحالي، وقال أن تراكم المعروض بالأسواق بعد عيد الأضحى مع وجود عرض وإنتاج كافي من الدواجن بالمزارع المصرية، جعل العرض يفوق الطلب والحاجة وهذا قلل الأسعار وساهم في تراجعها بشكل أصبح واقع يحكم أسواق الدواجن بالموسم الحالي.