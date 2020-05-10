صرف العلاوات الخمس.. “التضامن” تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

ينتظر نحو 2,4 مليون مواطن مصري من أصحاب المعاشات موعد صرف العلاوات الخمس الذي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لتصرف في أول شهر يوليو المقبل، بداية العام المالي الجديد “2020-2021”.

وفي أول إجراء عملي لصرف هذه العلاوات، فقد وجّهت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، الهيئة القومية للتأمينات، ببدء الاستعداد لصرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخمس، إذ إن الرئيس السيسي صدّق على القانون الخاص بهذه الزيادة أمس السبت، ونُشر اليوم الأحد في الجريدة الرسمية.

صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

وقالت وزيرة التضامن، في بيان اليوم، بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات: إن الوزارة تبدأ حصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من هذه العلاوات، ليبدأ صرفها بدءًا من شهر يوليو المقبل دون أي تأخيرات.

وزّفت وزيرة التضامن الاجتماعي، بشرى سارة لأصحاب المعاشات، مؤكدة أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ستصرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، وكذلك المتجمدات، دون تقديم أي طلب من المستفيدين من هذه العلاوات.

تفاصيل صرف العلاوات

وفي سياق الحديث عن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، فإن الرئيس السيسي، قد أعلن في شهر مارس الماضي، ضم هذه بنسبة 80% من الأجر الأساسي، فيما كشفت وزارة التضامن تفاصيل مشروع قانون صرفها كالآتي: