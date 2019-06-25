صعود جنوني.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-6-2019 في مصر والسعودية

واصل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعه مُجدداً مع تعاملات اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة، عقب ارتفاع في سعر الأوقية عالمياً بنحو 25 دولار، وقد سجلت الأوقية الآن وفق أخر تقارير 1430 دولار، جديراً بالذكر أن أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية بعد تلميحات الفيدرالي بشأن خفض سعر الفائدة، وقد بلغت نسبة الزيادة في سعر الذهب مقارنة بتعاملات أمس بنحو 6 جنيهات للجرام.

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاع كبير في تعاملات اليوم الثلاثاء لليوم الثانى على التوالي بعد أن استقرت يوم الأحد الماضي تزامناً مع الإجازة الإسبوعية لمحلات الصاغة، وقد سجل عيار 18 الأبرز في القاهرة والإسكندرية بنحو 563 جنيه مقابل الجرام، عقب ارتفاع الأوقية إلي 1430 دولار، وسجل عيار 21 الأبرز في مصر زيادة للجرام بنحو 6 جنيهات ليُسجل الآن 657 جنيه مقابل الجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم

ونتابع معكم على مدار التعاملات اليومية سعر الذهب اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج بشكل يومي، وسجل الجنيه الذهب وفق تقارير اليوم 5256 جنيه والذي يزن 8 جرامات من الذهب فئة عيار 21، وإليكم جدول أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بدون قيمة المصنعية مُحدث الآن.

الوحدة السعر بالجنيه لكل جرام عيار 24 751 عيار 21 657 عيار 18 563 الجنيه الذهب 5256 أوقية الذهب 1430 دولار

قد تشهد أسعار الذهب المعروضة في الجدول السابق من مكان لآخر ولكن بتفاوت قليل للغاية، ولم يتم إضافة قيمة المصنعية نظراً لإنها تختلف طبقاً لعدة عوامل أبرزها حجم المشغولات وماركة الذهب المُباع.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية ارتفاع كبير مع تعاملات الثلاثاء عقب وصول متوسط سعر الأوقية بالدولار بنحو 1431، ليُسجل عيار 21 الآن مقابل الجرام 150.95 ريال، بينما سجل الجنيه الذهب مقابل الريال 1208 ريال، وبلغ سعر عيار 18 للجرام مقابل الريال 129.39، وإليكم أحدث أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية.

وقد ارتفعت كافة أعيرة الذهب في السعودية بنحو 3 ريال للجرام مقارنة بتعاملات أمس الإثنين، ونتابع معكم على مدار اليوم أسعار الذهب في مصر والسعودية ورصد كافة التغييرات التي تطرأ على المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم.