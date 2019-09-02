صندوق بنك مصر النقدي يسهم بأكبر حصة سوقية بنسبة 33.2٪

خلال النصف الأول من عام 2019، عززت صناديق أسواق المال صافي أصولها لتصل إلى 45.1 مليار جنيه، بنمو 15.5 ٪ منذ نهاية العام الماضي، حيث استحوذ صندوق بنك مصر للمال، الذي تديره شركة بلتون لإدارة الأصول، على أكبر حصة سوقية بين الصناديق الاستثمارية بنسبة 33.2٪ بإجمالي أصول بلغت 14.9 مليار جنيه، بزيادة 10.6٪ عن نهاية العام الماضي.







صندوق بنك مصر النقدي

قادت أصول أكبر صندوقين في السوق المصري، المملوك للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، نمو أصول الصندوق في النصف الأول من عام 2019، وأصبح صندوق بنك مصر للمال الأكبر في مصر بقيمة 14.9 مليار جنيه، يليه من بنك الاستثمار الوطني (4) بقيمة 12.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، وقد سجلت الأخيرة أكبر نمو من حيث زيادة القيمة بمقدار 2.8 مليار جنيه عن نهاية ديسمبر الماضي، كان صندوق بنك أبو ظبي الأول، الذي تديره شركة HC Securities Brokerage، أسرع الصناديق نمواً من حيث حجم الأصول بنسبة 258.9 ٪ ليصل إلى 285.5 مليون جنيه، مقارنة بـ 79.5 مليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي.







صندوق مصر للتأمين







احتل صندوق مصر للتأمين، الذي تديره شركة بلتون، المرتبة الثانية بمعدل نمو بلغ 67.9٪ لزيادة قيمة الأصول إلى 119.5 مليون جنيه بحصة سوقية بلغت 0.8٪ بنهاية النصف الأول من العام الحالي، تلاه صندوق الثروة، الذي تديره المجموعة المالية-هيرميس لصالح البنك الأهلي المتحد، بنسبة 66.9٪ من إجمالي الأصول ليصل إلى 564.4 مليون جنيه. احتل صندوق بنك تنمية الصادرات الثاني، الذي تديره رسملة مصر، المركز الرابع بحصة سوقية بلغت 1.07٪ ، بأصول بلغت 481.2 مليون جنيه.

سجل صندوق موارد نمواً بنسبة 29.9٪، وجاء في المركز الخامس بحصة سوقية بلغت 0.56٪

وبلغ إجمالي الأصول 253.5 مليون جنيه، يديرها برايم للاستثمار لصالح بنك الإسكان والتعمير

وحقق بنك الاستثمار الوطني 4 نمو 27.8 ٪، ليصل قيمة الأصول إلى 12.8 مليار جنيه.

صندوق التجارة

حقق صندوق التجارة في بنك التجارى وراسى اليوم، المدار من قبل بلتون، معدل نمو سنوي قدره 21.5 ٪، ليسجل موجودات بقيمة 165.4 مليون جنيه، وقد احتل صندوق البنك الأهلي الكويتي المرتبة الثامنة، حيث بلغ إجمالي الأصول 134.1 مليون جنيه ، بمعدل نمو بلغ 18.9 ٪، وحصة سوقية بلغت 0.3 ٪، يليها صندوق بنك مصر إيران للتنمية رقم 2 الذي تديره شركة HC للأوراق المالية ، بقيمة أصول 239.8 مليون جنيه، وقد حصل صندوق الأسواق المالية العربية الإفريقية على حصة سوقية بلغت 4.5٪، وبلغ إجمالي أصولها 2.1 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019، مقابل 1.8 مليار جنيه في نهاية عام 2018.