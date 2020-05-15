طرح الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي.. شروط ومساحة وأسعار

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي في 10 محافظات على مستوى الجمهورية، إذ تتكون الوحدة السكنية في هذه المشروع من 3 غرف وصالة، بمساحة 90 مترًا مربعًا 2، وبسعر يبدأ من 184 ألف جنيه.

وذكرت وزارة الإسكان، في بيان لها اليوم الجمعة، 15 مايو 2020، إن الوحدات السكنية في المشروعا الجديد ستكون متوفرة في محافظات: “الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا ، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، ومطروح.

طرح الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي

وقالت الوزارة في سياق طرح الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي اليوم، إن سداد مُقدم جدية الحجز في هذا المشروع سيبدأ من 7 يونيو المقبل إلى 13 من الشهر نفسه للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة فقط، كما سيبدأ التقديم من اليوم التالي 14 يونيو المقبل إلى 4 يوليو المقبل لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأفادت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن سعر الوحدة بهذا الإعلان تبلغ 184 ألف جنيه، أما في محافظتي “البحر الأحمر – مطروح”، فتبلغ 197 ألف جنيه، ويجري سداد مُقدم جدية الحجز وهو 14 ألف جنيه قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص، وكذلك دفع 150 جنيها مصاريف إدارية، من أي مكتب بريد تابع للمحافظات المطروح فيها الوحدات.

وبالنسبة لباقي مُقدم الحجز، فإنه يبدأ من 15% من إجمالي سعر الوحدة وهي نسبة تُحدد طبقًا للدخل والسن، بعد الاستعلام الميداني والائتماني وانطباق الشروط على الشخص المتقدم للاستفادة من المشروع، كما يجري سداد باقي سعر الوحدة على أقساط كل شهر بحد أقصى 20 عامًا، بنظام التمويل العقاري المدعوم بـ7% سنويا.

شروط الحجز

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في سياق طرح الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي اليوم، أنه بالنسبة لشروط الحجز، فإنها تتضمن ما يلي: