طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2019 بعد تطبيق التعرفة الجديدة 

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بات أحد أكثر الأمور أهتمامًا لدى شريحة واسعة من المجتمع المصري، وسوف يكون البحث للاستعلام عن قيمة استهلاك الكهرباء لشهر أغسطس 2019 بشكل كبير، وخاصة أنها ستكون أول فاتورة تصدر بعد تطبيق التعرفة الجديدة عقب رفع أسعار الكهرباء، في إطار رفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة، والمقرر أن يكون رفع الدعم نهائيًا في عام 2020 حسب تصريحات وزير الكهرباء محمد شكر في العديد من المؤتمرات الصحفية بوقت سابق من العام، وفي هذا التقرير سوف نعرض طريقة الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء المستهلكة خلال الشهر وأسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد الزيادة الأخيرة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

لا اختلاف على أن زيادة أسعار شرائح الكهرباء تحدث تأثيرًا كبيرًا نسبيًا على شريحة واسعة من المواطنين، وأصبح معرفة قيمة استهلاك الكهرباء هاجسًا لدى الكثيرين، وغالبية المواطنين لا يعرفون أسعار الشرائح الجديدة لاستهلاك الكهرباء وطريقة الاستعلام عن قيمة الفاتورة، وفيما يلي تفصيل أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة الجديدة وقبلها :

الشريحة السعر قبل الزيادة السعر بعد الزيادة الشريحة 1 من 0 – 50 كيلو وات 22 قرش 30 قرش الشريخة 2 من 51 – 100 كيلو وات 30 قرش 40 قرش الشريحة 3 من 101 – 200 كيلو وات 36 قرش 50 قرش الشريحة 4 من 201 – 350 كيلو وات 70 قرش 82 قرش الشريحة 5 من 351 – 650 كليو وات 90 قرش 100 قرش الشريحة 6 من 651 – 1000 كيلووات 135 قرش 140 قرش الشريحة 7 أكثر من 1000 كيلو وات 145 قرش

ويُذكر أن وزير الكهرباء أشار أكثر من مرة خلال التطرق إلى موعد رفع الدعم نهائيًا عن الطاقة الكهربائية الذي يستفيد منه الأغنياء أكثر من الطبقة الفقيرة، بأنه سوف يكون الدعم مقتصرًا على المواطن محدود الدخل والمستحق فعليًا للدعم دون سواه.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2019

فيما يلي طريقة الاستعلام عن قيمة استهلاك الكهرباء عن شهر أغسطس الجاري وذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة والسهلة التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء المصرية الرسمي.

المصرية الرسمي. الضغط على تبويب الخدمات واختيار الاستعلام عن الفواتير فتظهر أمامك شركات الكهرباء في أنحاء الجمهورية، فتختار المحافظة التابع لها ، أو يمكن الدخول إليها من خلال الروابط التالية:

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهـرباء

شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء