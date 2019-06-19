“ظهرت” نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 وننشر رابط الاستعلام عن النتائج

نتابع معكم دائماً الأخبار السورية أولاً باول وفي ظل تلك المتابعة نتعرف معاً على نتائج السحب على يانصيب معرض دمشق الدولي للإصدار رقم 23 الحادي والعشرون، وهو اليانصيب الذي ينتظره المشتركين في المعرض من السوريين، ومن الجدير بالذكر أن القرعة على يانصيب معرض دمشق يتم إجرائها في يوم الثلاثاء من كل أسبوع، على أن تتم علنياً وتبث عبر القناة السورية لنقل فعاليات معرض دمشق الدولي، نتابع للتعرف على نتائج اليانصيب 2019.

نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2019

بعد انتظار العديد من السوريين المشاركين في معرض دمشق الدولي نتائج يانصيب معرض دمشق 2019 تم الإعلان عن النتائج، حيث تسحب اللجنة المنظمة لمعرض دمشق الدولي البطاقات الرابحة، ويتم الإعلان عنها علنياً وعلى أرقام البطاقات أمام الحاضرين جميعاً.

تمت فعاليات معرض دمشق الدولي والإعلان عن نتائج يانصيب المعرض في الساعة التاسعة بتوقيت سوريا على قناة سوريا الفضائية التي قامت ببث ونقل فعاليات النتائج، حيث حصد الفائزون على جوائز مادية كبيرة، كما حضر الحفل مدير المعرض وعدد من العاملين بالمعرض.

كيفية الاستعلام عن النتائج

من المقرر أن المشاركين في يانصيب المعرض ينتظرون الإعلان عن النتائج الخاصة باليانصيب الخاص بمعرض دمشق الدولي الإصدار الواحد والعشرون رقم 23 من خلال هذا الرابط، عن طريق ادخال رقم البطاقة والفئة، وتاريخ السحب ورقمه، وعرض نشرة نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي كاملة.