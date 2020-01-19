عاجل| أسعار الدولار اليوم الأحد 19-1-2020 تواصل تراجعها أمام الجنيه في أحدث تعاملات

عاجل| أسعار الدولار اليوم الأحد 19-1-2020 تواصل تراجعها أمام الجنيه في أحدث تعاملات

واصلت أسعار الدولار اليوم الأحد تراجعها الحاد أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجديد 2020، وبلغت قيمة التراجع حتى هذه اللحظة طبقاً لتعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر بنحو 20 قرش في العام الحالي، وشهدت الورقة الخضراء مع عودة عمل البنوك انخفاض جديد أمام العملة المصرية ليُسجل الآن الدولار في البنك الأهلي المصري بقيمة 15.79 جنيه للشراء مقابل 15.89 جنيه للبيع مقابل 15.80 جنيه للشراء بتعاملات الأمس.







أسعار الدولار في البنوك

وفق أحدث تقرير خاص بأسعار الدولار في البنوك، سجل الدولار في بنك قناة السويس أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15.90 جنيه، بينما سجل الأخضر في البنك التجاري الدولي أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 15.86 جنيه.







سعر الدولار اليوم الأحد

ونُتابع معكم سعر الدولار اليوم الأحد منذ بداية التعاملات لحين نهاية التعاملات المسائية بكافة البنوك حصرياً عبر موقع كلمة دوت أورج، وبلغ متوسط سعر شراء الدولار في مصر بقيمة 15.78 جنيه مقابل 15.88 جنيه بيع طبقاً لأحدث تعاملات.

بنك البركة يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,06 جم







البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار 15,86 جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 15,7528 جم 15,8826 جم منذ 41 دقيقة البنك العربي الافريقي الدولي 15,77 جم 15,87 جم منذ 3 أيام مصرف أبو ظبي الاسلامي 15,78 جم 15,88 جم منذ 3 ساعات بنك مصر 15,79 جم 15,89 جم منذ 4 ساعات كريدي أجريكول 15,78 جم 15,88 جم منذ 3 أيام البنك التجارى الدولي CIB 15,76 جم 15,86 جم منذ 4 ساعات بنك قناة السويس 15,98 جم 16,08 جم منذ شهر المصرف المتحد 15,76 جم 15,86 جم منذ 3 ساعات البنك الأهلي المصري 15,79 جم 15,89 جم منذ 5 ساعات بنك البركة 16,06 جم 16,16 جم منذ شهر البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 15,79 جم 15,89 جم منذ 6 ساعات بنك مصر إيران للتنمية 15,77 جم 15,87 جم منذ 3 ساعات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 15,78 جم 15,88 جم منذ 3 أيام البنك الأهلى اليونانى بمصر 15,78 جم 15,88 جم منذ 4 ساعات البنك المصري الخليجي - 15,77 جم 15,87 جم منذ 4 ساعات بنك عودة 15,77 جم 15,87 جم منذ 4 ساعات

يُرجي العلم بأن كافة أسعار الدولار بالبنوك المُدرجة في الجدول السابق يتم تحديثها تلقائياً مع وجود أي تغيير جديد.

توقعات أسعار الدولار في مصر

بعد التراجع الحاد الذي يشهده الدولار في مصر بالوقت الحالي، يبحث المواطنين عن التوقعات الخاصة بقيمة الدولار في الفترة القادمة، ووفق خبير اقتصادي فقد أشار بأنه من المتوقع أن يستمر تراجع سعر الدولار لحين يتراجع تحت حاجز ال 15 جنيه، وأن يصل ل 13 جنيه في بداية العام المُقبل 2021.