عاجل..أسعار الدولار اليوم الإثنين 10-6-2019 تُسجل تراجع جديد أمام الجنيه

تراجعت أسعار الدولار اليوم مع التعاملات الصباحية ليوم الإثنين في أغلب البنوك، وعلى رأسهم البنك الأهلي المصري الذي انخفض سعر الدولار اليوم به بنحو قرشين، ليُسجل للشراء 16.71 مقابل 16.81 للبيع، لينخفض متوسط سعر الدولار في البنوك بنحو قرش، ليُسجل 16.70 للشراء في أغلب بنوك مصر، وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إنخفاض جديد بنحو 3 قروش ليُسجل 16.67 للشراء مقابل 16.77 للبيع

سعر الدولار اليوم

تراجع الدولار بشكل مفاجئ في تعاملات الإثنين، وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء بنحو 16.74 للشراء، بينما استقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 16.70 للشراء مقابل 16.80 للبيع، وتراجع الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي ليُسجل وفق أحدث تقارير 16.70 للشراء مقابل 16.70 لبيع الورقة الخضراء، وتأتي أبرز أسباب انخفاض العملة الخضراء في البنوك، زيادة التدفقات الدولارية وتشبع البنوك بعد أن أصبح إقبال المواطنين تجاه البنوك وليس السوق السوداء كما كان في فترات ما قبل التعويم.

أسعار الدولار اليوم

انخفض سعر الدولار في التجاري الدولي بنحو قرشين ليُسجل 16.67 للشراء بدلاً 16.69 للشراء في التعاملات التي أفتتحت بها البنوك صباح اليوم، وسجل بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع العملة الأمريكية بنحو 16.77 جنية للبيع، وإليكم أسعار الدولار اليوم الإثنين في البنوك.

البنك بيع شراء البنك الأهلي المصري 16.71 16.81 بنك مصر 16.71 16.81 كريدي أجريكول 16.70 16.80 بنك القاهرة 16.70 16.80 البنك المركزي المصري 16.70 16.82 المصرف المتحد 16.68 16.78 البنك التجاري الدولي 16.67 16.77 بنك الإسكندرية 16.67 16.77 بنك قطر الوطني 16.68 16.78

وتراجع سعر الدولار في المصرف المتحد ليُسجل في أخر تقارير من البنك بنحو 16.68 للشراء مقابل 16.78 للبيع، وسجل بنك قناة السويس مع تعاملات الإثنين تزامناً مع تراجع الدولار في البنوك الأخري، ليُسجل الآن 16.70 للشراء، بينما قرشين فقدهم الدولار في التعمير والإسكان ليُسجل الآن 16.68 للشراء مقابل 16.78 للبيع.

أسعار الدولار في مصر

انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي ليُسجل الآن للشراء 16.70 مقابل 16.80 للبيع، وتراجعت الورقة الخضراء في بنك عودة بنحو 5 قروش ليُسجل الدولار 16.68 للشراء بدلاً من 16.73 مع أسعار الدولار في الصباح، ونتابع معكم أسعار الدولار في مصر لحظة بلحظة ورصد كافة التغييرات التي تطرأ على الورقة الخضراء في مصر مقابل الجنية.