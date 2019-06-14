عاجل.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-6-2019 تُسجل ارتفاع جديد وعيار 24 بـ 725 جنيه

سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاع جديد في بداية تعاملات اليوم الجمعة بنحو 7 جنيهات للجرام الواحد، وذلك بعد استقرار في سعر الذهب مساء أمس الخميس، وقد سجل سعر الذهب اليوم ارتفاع جديد بعد أن ارتفعت أوقية الذهب مُجدداً في أعلى مستوي لها خلال 14 شهر، وقد سجل سعر عيار 21 الأبرز في مصر بنحو 635 جنيه للجرام، تزامناً مع سعر أوقية الذهب الذي سجل وفق تقارير الجمعة 1354 دولار، بزيادة بنحو 18 دولار مقارنة بسعر الأوقية أمس.

سعر الذهب اليوم

نتابع معكم عبر موقع كلمة دوت أورج سعر الذهب اليوم بشكل يومي، خاصةً بعد أن أصبحت أسعار الذهب اليوم أحد أبرز اهتمامات المواطنين في مصر لمعرفتها بعد التذبذبات التي شهدتها منذ تعويم الجنيه، وتُمثل أوقية الذهب في الوقت الحالي بعد استقرار سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه بشكل نسبي العامل الرئيسي في تحديد أسعار الذهب في محلات الصاغة، وتمثل أبرز أسباب ارتفاع الأوقية عالمياً نتيجة لقرارات الرئيس الأمريكي ترامب والحرب التجارية المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة.

أسعار الذهب اليوم

وفق أحدث تقرير بشأن أسعار الذهب اليوم في مصر فقد ارتفع الجنيه الذهب بنحو أكثر من 72 جنيه مقارنة بسعر الجنيه الذهب مساء أمس الخميس، بينما سجل عيار 18 مقابل الجرام بنحو 545 جنيه، وسجل عيار 24 في محلات الصاغة اليوم الجمعة 725 جنيه مقابل الجرام، وإليكم جدول أسعار الذهب في مصر مُحدث الآن.

الوحدة السعر بالجنيه المصري مقابل الجرام عيار 24 725 عيار 21 635 عيار 18 545 أوقية الذهب 1354 دولار

علماً بأن أسعار الذهب المُدرجة بالجدول السابق لا تشمل قيمة المصنعية التي تتوقف على حجم المشعولات وماركة المعدن الأصفر، ويُعد ارتفاع سعر الذهب اليوم هو أعلى معدل لأسعار الذهب منذ أكثر من 14 شهر.

متوسط سعر الذهب في مصر

نرصد لكم أيضاً متوسط أسعار الذهب في الأسواق المالية، والتي قد سجلت ارتفاع جديداً تزامناً مع سعر الأوقية الجديد، حيث سجل متوسط سعر عيار 22 بنحو 669.56 جنيه للجرام، بينما متوسط قيمة عيار 21 الآن 639.14 جنيه للجرام، سجل الجنية الذهب 5113 جنيه، وسجل عيار 18 بنحو 547.83 جنيه للجرام، ونتابع معكم أسعار الذهب لحظة بلحظة ورصد كافة التغييرات التي تطرأ على المعدن النفيس على مدار اليوم.