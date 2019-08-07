عاجل| ارتفاع تاريخي في سعر الذهب اليوم الأربعاء 7-8-2019 في مصر والسعودية

سجل سعر الذهب اليوم ارتفاع تاريخي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء في محلات الصاغة بمصر، حيث ارتفع سعر الجرام بنحو 10 جنيهات مقارنةً بتعاملات أمس، حيث سجل عيار 21 لأول مرة في تاريخه 680 جنيه مقابل الجرام، عقب وصول أوقية الذهب إلى 1488 دولار، وأضاف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية “إيهاب وصفي” أن سعر الذهب الذي سجله اليوم الأربعاء هو الأعلى في تاريخ مصر.

سعر الذهب اليوم

وبالتزامن مع سعر الأوقية الذي بلغ في الوقت الحالي وحتى وقت نشر هذا المقال بنحو 1488 دولار، تأثرت كافة أعيرة الذهب في محلات الصاغة مُسجلة ارتفاع جديد بنحو 10 جنيهات للجرام مرة واحدة، ليُسجل الجنيه الذهب وفق آخر تقارير 5440 جنيه، بينما سجل عيار 24 للجرام الواحد بنحو 777 جنيه.

العيار السعر مقابل الجنيه المصري عيار 24 777 عيار 21 680 عيار 18 582.85 الجنيه الذهب 5440 أوقية الذهب 1488 دولار

علماً بأن كافة أعيرة الذهب في الجدول السابق لا تشمل قيمة المصنعية ويتم تحديثها على الفور بالتزامن مع اختلاف قيمة الأوقية الذي شهد العديد من الاضطرابات خلال الأيام القليلة الماضية.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث تلقائي

يتم تحديث الجدول السابق بشكل تلقائي فور حدوث أي تغييرات في قيمة الأوقية عالمياً، كما يتضمن تقارير أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية بدون قيمة المصنعية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية بشكل كبير بالتزامن مع قيمة الأوقية الذي يُسجل في الوقت الحالي مقابل الريال السعودي بنحو 5579 ريال، ونتيجة لذلك تأثرت كافة أعيرة الذهب في السعودية، حيث سجل الجنيه الذهب مقابل الريال 1256 ريال الذي يزن 8 جرامات من الذهب فئة عيار 21، وسجل عيار 21 مقابل الجرام 156.98 ريال، بينما سجل عيار 24 للجرام 179.40 ريال، وسجل عيار 18 مقابل الجرام بنحو 134.55 ريال، وأخيراً بلغ سعر جرام الذهب فئة عيار 22 بنحو 164.45 ريال.