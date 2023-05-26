عاجل| ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي بمعدل 6 سنتات

بواسطة أسامة محمد
عاجل| ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي بمعدل 6 سنتات عاجل| ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي بمعدل 6 سنتات

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في ختام تعاملات أمس الخميس، الموافق 26 مايو الجاري بمعدل 6 سنتات.

وبلغ سعر برميل النفط الكويتي في نهاية تداولات أمس 79.07 دولار مقابل 79.01 دولار في تداولات أول أمس الأربعاء.

جاء ذلك وفقًا للأسعار المعلنة من قبل مؤسسة البترول الكويتية في تقريرها الرسمي الذي صدر منذ ساعات قليلة.

الجدير بالذكر أن العقود الآجلة لخام “برنت” قد انخفضت في الأسواق العالمية بمعدل 2.10 دولار، ليبلغ سعر البرميل حاليًا 76.25 دولار.

بينما انخفض خام (غرب تكساس) الوسيط الأمريكي بمعدل 2.51 دولار، ليبلغ سعره حاليًا 71.83 دولار.

أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

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