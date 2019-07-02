عاجل| الأخضر يتراجع.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-7-2019 مقابل الجنيه المصري

تراجع سعر الدولار اليوم قبل نهاية تعاملات الثلاثاء بشكل مفاجئ وجماعي، وتراجع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك مقابل الجنيه بنحو 4 قروش ليُسجل الآن 16.61 جنيه للشراء مقابل 16.71 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدولار في بنك مصر والقاهرة بعد استقرار دام لأكثر من 10 أيام بنحو 5 قروش ليُسجل الآن 16.60 للشراء مقابل 16.70 جنيه للبيع، وسجل بنك قناة السويس أقل سعر لشراء الدولار بقيمة 16.57 جنيه، وسجل المصرف المتحد أقل سعر لبيع الورقة الخضراء مقارنة بأسعار الدولار في البنوك الأخري ليُسجل الآن 16.67 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء تراجع جماعي بعد هدوء في سعر الأخضر أمام الجنيه منذ تعاملات الأسبوع الماضي، وانحفض سعر الدولار في بنك القاهرة بنحو 5 قروش، الذي سجل في التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء 16.65 وقبل نهاية التعاملات سجل 16.60 للشراء مقابل 16.70 جنيه، وتخضع أسعار الدولار في مصر لحالة العرض والطلب، حيث الزيادة من المعروض من العملات الأجنبية يُقلل من قيمتها مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

وانخفض سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقى الدولي بسبعة قروش، ليُسجل الآن وفق أحدث تقارير للأخضر في بنوك مصر بنحو 16.58 جنيه للشراء مقابل 16.68 للبيع، وتراجع الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة أكثر من مرة في تعاملات الثلاثاء، في بداية التعاملات انخفض بنحو قرشين ليُسجل 16.64 للشراء بدلاً من 16.66، وفي نهاية التعاملات سجل تراجع جديد ليُسجل الآن 16.58 جنيه للشراء مقابل 16.68 للبيع.

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك القاهرة 16.60 16.70 بنك مصر 16.60 16.70 البنك الأهلي المصري 16.60 16.70 بنك قطر الوطني 16.59 16.69 بنك عودة 16.58 16.68 البنك التجاري الدولي 16.58 16.68 بنك الإسكندرية 16.58 16.68 البنك العربي الأفريقي الدولي 16.58 16.68 كريدي أجريكول 16.64 16.74

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري للشراء 16.64 جنيه مقابل 16.77 جنيه للبيع، وسجل الدولار في بنك البركة للشراء 16.62 جنيه مقابل 16.72 جنيه للبيع، وفي بنك سايب بلغ سعر الدولار 16.62 للشراء مقابل 16.72 للبيع.

الدولار مقابل الجنيه

استقر مصرف أبو ظبي الإسلامي كالبنك الذي يُقدم أعلى سعر لشراء الدولار 16.67 جنيه مقابل 16.76 جنيه للبيع، وسجل المصرف المتحد أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.67 جنيه، ونتابع معكم على مدار اليوم أسعار الدولار مقابل الجنيه في كافة بنوك مصر.

وتراجعت أسعار العملات في البنوك، وفق أخر تقارير سجل متوسط سعر اليورو في البنوك مقابل الجنيه بنحو 18.74 للشراء مقابل 18.93 جنيه للبيع، وتراجع متوسط سعر الريال السعودي بنحو قرش في البنوك ليُسجل الآن 4.43 للشراء مقابل 4.47 جنيه للبيع.