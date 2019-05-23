عاجل | انخفاض جديد في سعر الدولار اليوم الخميس 23-5-2019 مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار الدولار اليوم الخميس انخفاض في قيمته أمام الجنية المصري في أحدث تعاملات له، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليُسجل 16.830 للشراء، وانخفضت قيمة الدولار في المصرف المُتحد ليُسجل للشراء 16.840 جنية، الجدير بالذكر أن سعر الدولار في مصر شهد عدة انخفاضات منذ بداية العام الجاري 2019، ولكن انخفض الدولار بشكل ملحوظ خلال الشهر الحالي مايو ومع زيادة التدفقات الدولارية وفق ما صرح البنك المركزي.

أسعار الدولار اليوم الخميس

شهدت أسعار الدولار اليوم تزامناً مع التعاملات الصباحية ليوم الخميس تراجعاً في قيمة الدولار في عدة بنوك، أبرزهم بنك مصر والذي انخفض في قيمة الدولار أمام الجنية، لتُسجل وفق آخر تحديثات بنحو 16.85 للشراء مقابل 16.95 للبيع، وقد انخفضت أسعار الدولار في جميع البنوك مساء أمس الأربعاء تحت حاجز ال 17 جنية لأول مرة منذ أكثر من 26 شهر.

فيما سجل بنك مصر إيران للتنمية إنخفاض جديد ليُسجل 16.860 جنية، وسجل البنك المركزي المصري أعلى سعر للشراء مقارنة بأسعار الورقة الخضراء في البنوك الأخري بنحو 16.93 للشراء مقابل 17.06 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم شهد تراجع كبير في معظم بنوك مصر، وذلك بعد تصريح البنك المركزي أمس الأربعاء بوصول قيمة التدفقات الأجنبية بنحو 4.471 مليار دولار وذلك خلال بداية الشهر الجاري، ونتابع معكم سعر الدولار في البنوك مُحدثة على مدار اليوم بعد انخفاض الدولار في مصر.

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك مصر 16.85 16.95 البنك الأهلي المصري 16.85 16.95 بنك قطر الوطني 16.85 16.95 المصرف المُتحد 16.84 16.94 التجاري الدولي CIB 16.81 16.91 بنك عودة 16.82 16.92 بنك القاهرة 16.85 16.95 بنك الإسكندرية 16.86 16.96 بنك كريدي أجريكول 16.88 16.98

وسجل الدولار في بنك أتش أس بى سى للشراء 16.86 جنية مقابل 16.96 للبيع، وفي آخر تعاملات لبنك المركزي سجل بنك البركة 16.90 للشراء أمام 17 جنية للبيع، وسجل الدولار في المصرف العربي الدولي 16.81 للشراء مقابل 16.91 جنية للبيع.

سعر الدولار في البنوك

بكام سعر الدولار في البنوك أصبح السؤال الأهم والأبرز خلال الفترة الحالية والتي شهد فيها الدولار عدة تراجعات منذ 1 رمضان وحتي وقتنا الحالي، وسجل متوسط سعر صرف الدولار في البنوك بنحو 16.86 للشراء مقابل 16.96 للبيع، وسجلت الورقة الخضراء في بنك سايب 16.90 للشراء مقابل 17 جنية للبيع.