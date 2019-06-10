عاجل| انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم الإثنين 10-6-2019 بمصر والسعودية

سجل سعر الذهب اليوم في مصر تراجع جديد عقب عدة إرتفاعات متتالية على مدار الأيام القليلة الماضية، تزامناً مع أسعار الأوقية عالمياً، وسجلت الأوقية في أحدث تعاملات لها اليوم الإثنين 1326 دولار، وسجل عيار 21 أحد أبرز أعيرة الذهب شراءً وفق تقارير محلات الصاغة في مصر بنحو 619 جنية، جديراً بالذكر أن أسعار الذهب قد شهدت ارتفاع خلال الفترة القليلة الماضية بعد تهديدات ترامب للمسكيك بفرض رسوم جمركية على جميع واردتها.

أسعار الذهب اليوم

بكام أسعار الذهب اليوم أصبح أحد أبرز أسئلة المواطنين المهتمين بأخبار الذهب بشكل يومي ومتابعة الأسعار في محلات الصاغة، وبالأخص الفئة المُقبلة على الزواج، جديراً بالذكر أن بعد تعويم العملة المصرية وارتفاع سعر الدولار في البنوك قد شهدت محلات الصاغة تغييرات من بين تفاوتات كبيرة سببت خسائر فادحة لأصحاب محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

بالتزامن مع إنخفاض أوقية الذهب عالمياً بنحو 14 دولار، تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بقيمة 7 جنيه على مختلف أعيرة الذهب، حيث سجل الجنية الذهب بنحو 4952 جنية، فيما سجل عيار 18 للجرام 530 جنية، وإليكم الآن جدول أسعار الذهب في مصر مُحدث لحظة بلحظة.

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تراجع جديد في سعر الدولار اليوم الإثنين 10-6-2019 في البنوك.

الوحدة السعر للجرام مقابل الجنية عيار 24 707 عيار 21 619 عيار 18 530 الجنية الذهب 4952 أوقية الذهب 1326 دولار

جديراً بالذكر أيضاً أن أسعار الدولار في مصر قد شهدت تراجع في معظم البنوك، بعد استقرار في البنوك دام لأكثر من أسبوع، وشهد متوسط الدولار 16.70 جنية للشراء مقابل 16.80 للبيع.

أسعار الذهب في السعودية

سجل سعر الذهب في السعودية أيضاً تراجع جديد، ليُسجل عيار 21 للجرام 159.98 ريال بدلاً من 161.70 ريال للجرام طبقاً لأسعار الذهب مساء أمس الأحد، بينما بلغ متوسط الأوقية في السعودية 4975 ريال، وإليكم قائمة بأحدث أسعار الذهب في السعودية.

الوحدة السعر للجرام بالريال السعر للجرام بالدولار عيار 24 159.98 42.66 عيار 22 146.65 39.10 عيار 21 139.99 37.32 عيار 18 119.99 31.99 الجنية الذهب 1120 298.60 أوقية الذهب 4975 1327

ونتابع معكم أسعار الذهب في مصر والسعودية على مدار اليوم وبشكل يومي عبر موقع كلمة دوت أورج ضمن نشرتنا الإقتصادية المُتجددة، وسوف يتم تحديث أسعار الذهب حالة حدوث تغييرات جديدة في سعر الأوقية عالمياً.