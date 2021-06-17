عاجل| انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الخميس 17-6-2021 بمحلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم خلال تعاملات الخميس انخفاضاً كبيراً مقارنة بأسعار محلات الصاغة أمس بمصر والسعودية، وذلك بالتزامن مع سعر الأوقية الحالي الذي سجل 1784 بالدولار الأمريكي حتى هذه اللحظة، ويأتي أبرز الأسباب التي أدت إلى انخفاض سعر الذهب هو إعلان مجلس الإحتياطي الفيدرالي الموعد المتوقع لرفع أسعار الفائدة في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا إلى 2023.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وقد تراجعت أسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر ليُسجل عيار 21 الأبرز حتى تاريخ رصد هذا التقرير إلى 768 جنيه للجرام، بينما سجل عيار 24 للجرام 878 جنيه، أما عيار 18 فقد سجل بعد الإنخفاض الكبير خلال تعاملات اليوم الخميس 658 جنيه للجرام الواحد، وأخيراً سجل الجنيه الذهب ( 8 جرام من عيار 21 ) بنحو 6,144 جنيه.

الوحدة سعر الجرام بالجنيه المصري عيار 24 875 إلى 878 عيار 22 802 إلى 805 عيار 21 766 إلى 768 عيار 18 657 إلى 658 الاونصة 27,226 إلى 27,297 الجنيه الذهب 6,128 إلى 6,144 الكيلو 875,429 إلى 877,714

سعر الذهب في مصر الآن لحظة بلحظة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 875 إلى 878 عيار 22 802 إلى 805 عيار 21 766 إلى 768 عيار 18 657 إلى 658 عيار 14 511 إلى 512 عيار 12 438 إلى 439 الاونصة 27,226 إلى 27,297 الجنيه الذهب 6,128 إلى 6,144 الكيلو 875,429 إلى 877,714 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وشهدت كافة أعيرة الذهب بالمملكة انخفاض كبير إذ بلغ هذا الإنخفاض بنحو 5.14 ريال سعودي على الجرام الواحد، إذ سجل عيار 24 للجرام 215.14 ريال مقابل 220.60 ريال خلال تعاملات أمس الأربعاء، بينما سجل عيار 21 للجرام 188.52 ريال، وسجلت الأوقية بالريال السعودي 6691، أما عيار 22 فقد سجل 197.22 ريال، بينما سجل عيار 18 بنحو 161.36 ريال مقابل الجرام الواحد.



متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 214.78 ريال $57.27 سعر الذهب عيار 22 196.88 ريال $52.50 اسعار الذهب عيار 21 187.94 ريال $50.11 اسعار الذهب عيار 18 161.09 ريال $42.95 سعر الذهب عيار 14 125.29 ريال $33.41 سعر الذهب عيار 12 107.39 ريال $28.64 اسعار أوقية الذهب 6,680 ريال $1,781 اسعار جنيه الذهب 1,503 ريال $400.90 اسعار كيلو الذهب 214,778 ريال $57,270 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, June 17, 2021 05:57 PM بتوقيت دولة السعودية

حيث يتم تحديث الأسعار المعروضة بالجدول السابق لحظة بلحظة فور حدوث تغييرات مع التغييرات الكبيرة التي أصبح يشهدها الأصفر عالمياً.