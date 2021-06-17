عاجل| انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الخميس 17-6-2021 بمحلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم خلال تعاملات الخميس انخفاضاً كبيراً مقارنة بأسعار محلات الصاغة أمس بمصر والسعودية، وذلك بالتزامن مع سعر الأوقية الحالي الذي سجل 1784 بالدولار الأمريكي حتى هذه اللحظة، ويأتي أبرز الأسباب التي أدت إلى انخفاض سعر الذهب هو إعلان مجلس الإحتياطي الفيدرالي الموعد المتوقع لرفع أسعار الفائدة في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا إلى 2023.
أسعار الذهب اليوم في مصر
وقد تراجعت أسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر ليُسجل عيار 21 الأبرز حتى تاريخ رصد هذا التقرير إلى 768 جنيه للجرام، بينما سجل عيار 24 للجرام 878 جنيه، أما عيار 18 فقد سجل بعد الإنخفاض الكبير خلال تعاملات اليوم الخميس 658 جنيه للجرام الواحد، وأخيراً سجل الجنيه الذهب ( 8 جرام من عيار 21 ) بنحو 6,144 جنيه.
|الوحدة
|سعر الجرام بالجنيه المصري
|عيار 24
|875 إلى 878
|عيار 22
|802 إلى 805
|عيار 21
|766 إلى 768
|عيار 18
|657 إلى 658
|الاونصة
|27,226 إلى 27,297
|الجنيه الذهب
|6,128 إلى 6,144
|الكيلو
|875,429 إلى 877,714
سعر الذهب في مصر الآن لحظة بلحظة
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|875 إلى 878
|عيار 22
|802 إلى 805
|عيار 21
|766 إلى 768
|عيار 18
|657 إلى 658
|عيار 14
|511 إلى 512
|عيار 12
|438 إلى 439
|الاونصة
|27,226 إلى 27,297
|الجنيه الذهب
|6,128 إلى 6,144
|الكيلو
|875,429 إلى 877,714
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
أسعار الذهب اليوم في السعودية
وشهدت كافة أعيرة الذهب بالمملكة انخفاض كبير إذ بلغ هذا الإنخفاض بنحو 5.14 ريال سعودي على الجرام الواحد، إذ سجل عيار 24 للجرام 215.14 ريال مقابل 220.60 ريال خلال تعاملات أمس الأربعاء، بينما سجل عيار 21 للجرام 188.52 ريال، وسجلت الأوقية بالريال السعودي 6691، أما عيار 22 فقد سجل 197.22 ريال، بينما سجل عيار 18 بنحو 161.36 ريال مقابل الجرام الواحد.
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|214.78 ريال
|$57.27
|سعر الذهب عيار 22
|196.88 ريال
|$52.50
|اسعار الذهب عيار 21
|187.94 ريال
|$50.11
|اسعار الذهب عيار 18
|161.09 ريال
|$42.95
|سعر الذهب عيار 14
|125.29 ريال
|$33.41
|سعر الذهب عيار 12
|107.39 ريال
|$28.64
|اسعار أوقية الذهب
|6,680 ريال
|$1,781
|اسعار جنيه الذهب
|1,503 ريال
|$400.90
|اسعار كيلو الذهب
|214,778 ريال
|$57,270
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, June 17, 2021 05:57 PM بتوقيت دولة السعودية
حيث يتم تحديث الأسعار المعروضة بالجدول السابق لحظة بلحظة فور حدوث تغييرات مع التغييرات الكبيرة التي أصبح يشهدها الأصفر عالمياً.