عاجل| تراجع أسعار الدولار اليوم في نهاية التعاملات الأسبوعية والتجاري الدولي يُسجل 16.42 شراء







تراجعت أسعار الدولار اليوم في البنوك في نهاية التعاملات الاسبوعية مقارنةً بأسعار الدولار في نهاية التعاملات المسائية أمس، حيث تراجع منذ قليل في التجاري الدولي ليُسجل الآن 16.42 جنيه شراء مقابل 16.52 جنيه، وشهد سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عدة تراجعات اليوم بنحو 3 قروش، ليبلغ متوسط سعر صرف الدولار الآن في الأهلي المصري 16.45 شراء أمام 16.55 جنيه بيع.







سعر الدولار اليوم

بعد تراجع سعر الدولار اليوم أصبح مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.53 جنيه، بينما سجل في التجاري الدولي أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.52 جنيه وفق آخر تقارير، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار ثبات يومي الجمعة والسبت نظراً لعدم وجود تعاملات.







أسعار الدولار اليوم







تراجعت أسعار الدولار اليوم في عدد كبير من البنوك في مصر أبرزها بنك مصر الذي وصلت فية قيمة شراء الدولار بنحو 16.45 جنيه مقابل 16.55 جنيه للبيع، وتراجع في العربي الأفريقي الدولي وسجل 16.44 جنيه شراء أمام 16.54 جنيه للبيع.







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سعر الدولار في البنوك







سجل متوسط سعر الدولار في البنوك بعد التراجعات إلى 16.45 شراء مقابل 16.55 جنيه بيع، وفي بنك القاهرة سجل الدولار 16.44 شراء أمام 16.54 جنيه بيع، بينما سجل في بلوم مصر 16.44 شراء أمام 16.54 جنيه بيع، وفي المصرف المتحد 16.44 مقابل 16.54 جنيه بيع، وأخيراً سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني 16.44 شراء أمام 16.54 جنيه بيع.