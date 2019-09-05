عاجل| تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الخميس 5-9-2019 بمصر







تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة بشكل كبير بنحو 13 جنيه للجرام الواحد، وذلك عقب هبوط الأوقية إلى 1515 دولار، فقد هبط سعر الأوقية بنحو أكثر من 39 دولار وذلك مقارنةً ببداية تعاملات اليوم، لتتأثر كافة أعيرة الذهب ويُسجل عيار 21 للجرام في أحدث تعاملات 700 جنيه للجرام مقارنةً بأسعار الذهب صباح اليوم.







أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم تراجع كبير، ونرصد لكم أسعار الذهب لحظة بلحظة عبر موقع كلمة دوت أورج، حيث تراوح سعر عيار 24 ما بين 798 إلى 800 للجرام، وسجل عيار 22 للجرام ما بين 733 جنيه إلى 731 جنيه، بينما سجل عيار 18 للجرام ما بين 598 إلى 600 جنيه بدون مصنعية، وإليكم أحدث أسعار الذهب الآن:







الوحدة سعر الجرام بالجنيه عيار 24 798 إلى 800 عيار 22 731 إلى 733 عيار 21 698 إلى 700 عيار 18 598 إلى 600 عيار 14 465 إلى 467 عيار 12 399 إلى 400 الجنيه الذهب 5,584 إلى 5,600 الأونصة 24,809 إلى 24,880 كيلو الذهب 797,714 إلى 800,000

جدير بالذكر أن أسعار الذهب قد شهدت ارتفاع في تعاملات أمس، علماً بأن جدول أسعار الذهب في الجدول السابق طبقاً لأخر تعاملات وتزامناً مع سعر الأوقية الذي يُسجل في الوقت الحالي 1515 دولار.







سعر الذهب اليوم في مصر الآن (يُحدث تلقائياً)

في ظل التذبذبات التي أصبحت تطرأ بشكل كبير على الأصفر سواء ارتفاع أو انخفاض في سعر الجرام، نرصد لكم أحدث أسعار الذهب بمصر بدون المصنعية يتم تحديثها بشكل تلقائي لمعرفة ما هي آخر تطورات سعر الذهب اليوم في أي وقت.





