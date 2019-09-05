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أسعار الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
أخبار إقتصادية

عاجل| تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الخميس 5-9-2019 بمصر

تراجع أسعار الذهب اليوم

بواسطة عبدالعزيز على 0


تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة بشكل كبير بنحو 13 جنيه للجرام الواحد، وذلك عقب هبوط الأوقية إلى 1515 دولار، فقد هبط سعر الأوقية بنحو أكثر من 39 دولار وذلك مقارنةً ببداية تعاملات اليوم، لتتأثر كافة أعيرة الذهب ويُسجل عيار 21 للجرام في أحدث تعاملات 700 جنيه للجرام مقارنةً بأسعار الذهب صباح اليوم.



أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم تراجع كبير، ونرصد لكم أسعار الذهب لحظة بلحظة عبر موقع كلمة دوت أورج، حيث تراوح سعر عيار 24 ما بين 798 إلى 800 للجرام، وسجل عيار 22 للجرام ما بين 733 جنيه إلى 731 جنيه، بينما سجل عيار 18 للجرام ما بين 598 إلى 600 جنيه بدون مصنعية، وإليكم أحدث أسعار الذهب الآن:



الوحدةسعر الجرام بالجنيه
عيار 24798 إلى 800
عيار 22731 إلى 733
عيار 21698 إلى 700
عيار 18598 إلى 600
عيار 14465 إلى 467
عيار 12399 إلى 400
الجنيه الذهب5,584 إلى 5,600
الأونصة24,809 إلى 24,880
كيلو الذهب797,714 إلى 800,000

جدير بالذكر أن أسعار الذهب قد شهدت ارتفاع في تعاملات أمس، علماً بأن جدول أسعار الذهب في الجدول السابق طبقاً لأخر تعاملات وتزامناً مع سعر الأوقية الذي يُسجل في الوقت الحالي 1515 دولار.



سعر الذهب اليوم في مصر الآن (يُحدث تلقائياً)

في ظل التذبذبات التي أصبحت تطرأ بشكل كبير على الأصفر سواء ارتفاع أو انخفاض في سعر الجرام، نرصد لكم أحدث أسعار الذهب بمصر بدون المصنعية يتم تحديثها بشكل تلقائي لمعرفة ما هي آخر تطورات سعر الذهب اليوم في أي وقت.



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عبدالعزيز على

    محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب



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