عاجل | تراجع كبير في سعر الذهب بعد ارتفاعات جنونية في المعدن النفيس

شهد سعر الذهب اليوم الأحد تراجعا كبيرا في سعر الجرام يقدر بنحو 8 جنيهات بعد ارتفاع أصاب المعدن النفيس بالجنون، فتارة يرتفع الذهب بالجنيهين ولكن تارة أخرى يكون ارتفاعه بعشرات الجنيهات، ويرجع ذلك الانتعاش في سعر الذهب هذه الأيام لقرار البنك المركزي بخفض الفائدة على العائد والإقراض بنسبة 1.5 % بالنسبة للأصول المتغيرة أما الثابتة فكان هناك قرار بتخفيضها بنسبة 1 %، ونوضح هنا أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر والسعودية.

أسعار الذهب في السعودية بعد تراجعه اليوم

تراجع سعر جرام الذهب اليوم الأحد في السعودية بعدما شهد ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الماضية فوصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 182.56 ريالا، مقابلا لسعر الذهب أمس في السعودية لنفس العيار 184.12 ريالا كما يقابل سعر الذهب بالدولار عيار 24 نحو 49.12 ، أما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 159.75 ريال ، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 136.92 ريال ويقابله 36.84 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر تراجعا بنحو 8 جنيهات، وذلك بعد أن ارتفع سعر جرام الذهب اليومين الماضيين بنحو 15 جنيها ، إذ سجل سعر عيار 24 نحو 807 جنيهات، مقابل 814 جنيها أول أمس، وعيار 21 بـ706 جنيهات، وبعيار 18 بـ605 جنيهات.

أما عن سعر الأوقية فأصبح بـ25.100 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 5.650 جنيه.