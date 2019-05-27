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عاجل | سعر الدولار اليوم الإثنين 27-5-2019 يُسجل انخفاض جديد أمام الجنيه

كتب عبد العزيز عليفي آخر تحديث
عاجل | سعر الدولار اليوم الإثنين 27-5-2019 يُسجل انخفاض جديد أمام الجنيه
أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري ينخفض لليوم الثاني على التوالي من جديد مع تعاملات الإثنين، حيث انخفض سعر الدولار في جميع البنوك المصرية اليوم الإثنين، وسجل بنك البركة وفق آخر تقارير الخاصة بأسعار الدولار أعلى سعر للشراء بنحو 16.83 جنية مقابل 16.93 للبيع، وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي إنخفاض جديد ليُسجل 16.82 للشراء بدلاً من 16.85 جنيه أمس، وسجل الدولار أمام الجنية في بنك مصر للشراء 16.81 مقابل 16.91 للبيع.

أسعار الدولار اليوم

تشهد أسعار الدولار اليوم أمام الجنية المصري منذ أكثر من 22 يوم إنخفاضات متتالية نتيجة لزيادة التدفقات الدولارية وإقبال المواطنين على تغيير العملات مع انخفاضها المستمر، الجدير بالذكر أن لحالة العرض والطلب على العملات دور كبير في تحديد سعر الدولار في البنوك وكذلك باقي العملات.

عاجل | سعر الدولار اليوم الإثنين 27-5-2019 يُسجل انخفاض جديد أمام الجنيه

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك بنحو 16.80 جنية للشراء مقابل 16.90 للبيع، وسجل بنك عودة أقل سعر لبيع الدولار بنحو 16.87 للشراء، وسجل الدولار إنخفاض جديد في بنك القاهرة بنحو 3 قروش ليُسجل في أحدث تعاملات له اليوم الإثنين 16.80 مقابل 16.90 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر نتابعه معكم يومياً على كلمة دوت أورج، ونستعرض لكم أبرز أسعار الدولار في البنوك أمام الجنية، منذ قليل إنخفض سعر الدولار في البنك المركزي ليُسجل 16.768 للشراء في أحدث تعاملات له الآن، وسجل المصرف المُتحد 16.78 للشراء مقابل 16.88 للبيع.

البنك شراء بيع
المصرف المتحد 16.78 16.88
بنك عودة 16.77 16.87
البنك المركزي المصري 16.77 16.89
بنك القاهرة 16.80 16.90
البنك الأهلي المصري 16.80 16.90
بنك بلوم مصر 16.80 16.90
بنك قطر الوطني 16.77 16.87
بنك الإسكندرية 16.78 16.88
البنك التجاري الدولي 16.78 16.88

وسجلت قيمة الدولار في بنك المشرق للشراء 16.81 جنيه مقابل 16.91 للبيع، وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.82 للشراء مقابل 16.92 للبيع، وسجل الدولار في بنك مصر 16.80 للشراء مقابل 16.90 للبيع.

أسعار العملات اليوم

نتابع معكم أسعار العملات اليوم أمام الجنية المصري طبقاً لأسعار البنك الأهلي المصري، حيث سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم الإثنين أمام الجنية المصري 4.46 للشراء مقابل 4.52 للبيع، فيما سجل متوسط سعر اليورو في البنوك أمام الجنية 18.80 للشراء مقابل 18.97 للبيع.

عاجل | سعر الدولار اليوم الإثنين 27-5-2019 يُسجل انخفاض جديد أمام الجنيه

وسجل الريال العماني وفق آخر تقارير صادرة من بنك مصر للشراء 43.66 مقابل 43.92 للبيع، وبلغت متوسط قيمة سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنية 4.56 للشراء مقابل 4.61 للبيع.

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عن الكاتب

عبد العزيز علي

عبد العزيز على، طالب بالفرقة الرابعة ميكانيكا قوي، أعمل في مجال الصحافة الالكترونية منذ أكثر من 4 سنوات

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