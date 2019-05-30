عاجل | سعر الدولار اليوم الخميس 30-5-2019 ينخفض من جديد أمام الجنيه المصري

انخفاض جديد في سعر الدولار اليوم أمام الجنية المصري في معظم البنوك في مصر مع بداية تعاملات اليوم الخميس، الجدير بالذكر أن أسعار الدولار قد شهد تراجع على مدار الأيام القليلة الماضية تزامناً مع زيادة التدفقات الدولارية، خاصةً وأن قيمة الدولار أمام الجنية أصبحت تُحدد في المقام الأول على حجم الإقبال على العملة سواء بالبيع أو الشراء، حيث سجل المركزي انخفاض جديد بنحو قرش في أحدث تعاملات اليوم، ليُسجل للشراء 16.75 جنية مقابل 16.86 للبيع.

أسعار الدولار اليوم

تراجعت أسعار الدولار اليوم في بنك مصر ليُسجل للشراء 16.77 جنية بنحو 3 قروش عن تعاملات أمس، فيما سجل العربي الأفريقى إنخفاض جديد أمام الجنية بنحو 5 قروش ليصبح 16.73 جنية للشراء مقابل 16.86 للبيع، وتراجعت العملة الأمريكية أيضاً في التجاري الدولي بقرشين ليسجل الدولار للشراء 16.74 جنية مقابل 16.84 للبيع.

وسجل متوسط سعر شراء الورقة الخضراء في كافة البنوك في مصر بنحو 16.76 جنية للشراء أمام 16.86 للبيع، واستقر مصرف أبو ظبي الإسلامي بكونه الأفضل في سعر شراء الدولار بنحو 16.80 جنية، وتراجعت أسعار الدولار أمام الجنية في البنك الأهلي المصري بأربعة قروش ليُسجل للشراء 16.76 جنية بدلاً من 16.80 في نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

سعر الدولار اليوم

نتابع معكم على مدار اليوم سعر الدولار اليوم في كافة البنوك، خاصةً وأن سعر الدولار أصبح من أهم أسعار السلع التي تهم فئة كبيرة من المواطنين، ونتيجة للتغييرات التي أصبحت تطرأ بشكل متباين من بين ارتفاع وانخفاض في قيمة العملة، نقدم لكم سعر الدولار في البنوك مع تحديثها بشكل دائم على مدار اليوم، حيث سجل بنك عودة إنخفاض ليُسجل 16.70 للشراء.

البنك شراء بيع بنك مصر 16.75 16.85 بنك عودة 16.70 16.80 بنك قطر الوطني 16.74 16.84 المصرف المتحد 16.74 16.84 المصرف العربي الدولي 16.71 16.81 العربي الأفريقى الدولي 16.73 16.83 البنك المركزي المصري 16.75 16.85 بنك مصر 16.76 16.86 بنك القاهرة 16.76 16.86

وانخفض سعر الدولار منذ دقائق قليلة في بنك قناة السويس ليُسجل للشراء 16.73 جنية مقابل 16.83 للبيع، وسجل الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني إنخفاض جديد مع تعاملات الخميس ليصبح سعر شراء الورقة الخضراء 16.73 مقابل 16.83 للبيع، وانخفض الدولار في البنك المصري الخليجي للشراء والبيع، ليسجل 16.73 مقابل 16.83 جنية.

متوسط سعر العملات في البنوك أمام الجنية

سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنية للشراء 18.67 جنية أمام 18.83 للبيع، فيما سجل متوسط سعر الريال السعودي للشراء 4.45 جنية مقابل 4.51 للبيع، وسجل سعر صرف الدينار الكويتي 54.79 للشراء مقابل 55.53 للبيع، وإليكم أسعار العملات اليوم أمام الجنية طبقاً لتعاملات البنك الأهلي المصري.

وسوف نتابع معكم أسعار العملات على مدار اليوم، ورصد كافة التحركات في حالة وجود أي تغييرات أمام الجنية المصري.