عاجل| قفزة جديدة.. اعرف سعر الذهب اليوم الخميس 18 يوليو 2019 والأوقية تُسجل 1446 دولار

قفز سعر الذهب اليوم للمرة الثانية بشكل جنوني حيث ارتفعت الأوقية مقارنةً بسعرها في بداية التعاملات بنحو 26 دولار، الأمر الذي انعكس على أسعار الذهب مساء اليوم الخميس، جديراً بالذكر أن أسعار الذهب قد ارتفعت في بداية التعاملات بنحو 8 جنيه للجرام، وارتفع الذهب من جديد في المساء بنحو 8 جنيهات أخري للجرام، ليُسجل عيار 21 الآن 665 جنيه للجرام بدلاً من 657 جنيه في بداية التعاملات.

سعر الذهب اليوم

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم وسجل إجمالي ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس حتى مساء الخميس بنحو 16 جنيه للجرام، وتراوح سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من الذهب ما بين 5,304 إلى 5,320 جنيه، بينما تراوح سعر عيار 24 للجرام ما بين 758 إلى 760 جنيه بدلاً من 750 جنيه في تعاملات الصباح.

الوحدة سعر الجرام بالجنيه عيار 24 759 إلى 761 عيار 22 696 إلى 698 عيار 21 664 إلى 666 عيار 18 569 إلى 571 عيار 14 443 إلى 444 عيار 12 379 إلى 381 الجنيه الذهب 5,312 إلى 5,328

ونتابع معكم أسعار الذهب اليوم في مصر لحظة بلحظة بشكل يومي عبر موقع كلمة دوت أورج نظراً للتقلبات الفجائية التي أصبح يشهدها المعدن الأصفر من وقت لأخر بالتزامن مع قيمة الأوقية.

أسعار الذهب في السعودية

وتأثرت كافة أعيرة الذهب في السعودية بالتزامن مع ارتفاع الأوقية مقابل الريال مقارنة بتعاملات الصباح بنحو 94 ريال، لتُسجل الأوقية حالياً 5427 ريال، وسجل عيار 24 للجرام في أحدث تعاملات 174.50 ريال بدلاً من 171.48 ريال، وسجل عيار 21 طبقاً لأحدث تقارير مقابل الريال السعودي 152.69.

وسجل عيار 22 مقابل الريال 159.96 مقابل الجرام، وسجل الجنيه الذهب ارتفاع جديد بنحو 22 ريال مقارنةً بتعاملات الصباح ليُسجل الآن 1222 ريال، وسجل متوسط سعر الجرام لعيار 18 بنحو 130.88 ريال.