عامل كام النهاردة.. سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30-7-2019 في محلات الصاغة

شهد سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 يوليو 2019، استقرار في تعاملات اليوم، وتتغير أسعار الذهب يومياً، حيث ترتفع الأسعار يوماً وتنخفض يوماً آخر، وهناك عدة أسباب لذلك، نظراً لسعر الدولار الغير مستقر، ومن قبل المستثمرين والاحتياطي الموجود في البنوك المركزية، بالإضافة إلى أسعار البترول، والعرض والطلب على المعدن الأصفر.

الذهب في مصر

يعد الذهب من المعادن المعمرة والنادرة في نفس الوقت، كما أن له قيمة كبيرة على مر التاريخ، ويوجد المعدن الأصفر بوفرة في العديد من الأماكن المختلفة والمتنوعة، ويقوم الأشخاص بالتنقيب والبحث عن الذهب تحت الأرض، والبعض الآخر يقوم بغسل رمال الأنهار من أجل عثوره على المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

نقدم لكم أحدث أسعار الذهب اليوم في مصر، من خلال موقع كلمة دوت أورج، داخل جدول مفصل بسعر جرام المعدن الأصفر في محلات الصاغة، وبأعيرته المختلفة، وما يقع عليه من تغيرات سواء بالزيادة أو النقصان، وكل ما يخص الذهب لحظة بلحظة.

الوحدة السعر بالجنية المصري عيار 24 752 جنيه عيار 22 685.5 جنيه عيار 21 658 جنيه عيار 18 565 جنيه عيار 14 436 جنيه عيار 12 373.5 جنيه سعر الجنيه الذهب 5264 جنيه سعر أوقية الذهب 1428 دولار أمريكي سعر كيلو الذهب 699.730 – 701.914 ألف جنيه

أوضحت التقديرات الرسمية بإجمالي حجم الذهب الذي تم العثور عليه واكتشافه، منذ قيام الحضارات على وجه الأرض، حوالي 4.970.000.000 أوقية من المعدن الأصفر، أي يعادل 155.000 طن من الذهب الخام.