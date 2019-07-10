عامل كام بيع وشراء.. اعرف سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-7-2019 مقابل الجنيه

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه مع بداية تعاملات الأربعاء عند نفس المتوسطات التي سجلتها البنوك أمس، وقد سجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 16.56 للشراء أمام 16.66 جنيه للبيع، جديراً بالذكر أن أسعار الدولار في مصر قد شهدت تراجع منذ بداية شهر رمضان الكريم الماضي وجتى الآن بنحو أكثر من 53 قرش، واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 16.57 للشراء مقابل 16.67 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم استقرار في بنك الإسكندرية كأقل سعر لشراء الدولار عند 16.65 جنيه، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى قيمة لشراء الدولار بالمقارنة مع سعر الدولار في البنوك الأخري عند 16.58 جنيه، واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 16.56 للشراء مقابل 16.66 للبيع منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري.

البنك شراء بيع البنك المركزي المصري 16.5446 16.6743 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.58 16.68 بنك عودة 16.57 16.67 بنك البركة 16.57 16.67 البنك الأهلي المصري 16.57 16.67 بنك قناة السويس 16.57 16.67 بنك مصر 16.57 16.67 كريدي أجريكول 16.56 16.66 البنك التجاري الدولي CIB 16.55 16.65

وسجل الدولار في بنك مصر إيران للتنمية عند 16.55 مقابل 16.65 للبيع، وفي العربي الأفريقى الدولي بلغت قيمة الدولار مقابل الجنيه عند 16.56 مقابل 16.66 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنوك

سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي اليوناني بمصر مع تعاملات الأربعاء عند 16.56 مقابل 16.66 للبيع، بينما سجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي 16.57 للشراء مقابل 16.67 للبيع.

وسجل الدولار في بنك بلوم مصر عند 16.56 للشراء مقابل 16.66 للبيع، وفي المصرف العربي الدولي استقرت قيمة صرف الدولار أمام الجنيه عند 16.55 للشراء مقابل 16.65 للبيع.