عامل كام دلوقتي.. اعرف سعر الدولار اليوم السبت 13-7-2019 بيع وشراء

سجل سعر الدولار اليوم السبت طبقاً لتقارير البنوك استقرار مقابل الجنيه المصري بالتزامن مع العطلة الرسمية في البنوك، وعادة ما تشهد أسعار الدولار تحركات جديدة في أيام العمل الرسمية نظراً لخضوع أسعار العملات بالكامل لحالة العرض والطلب منذ قرار تعويم الجنيه المصري أمام باقي العملات العربية والأجنبيه، وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 للبيع.

أسعار الدولار اليوم السبت

مع التغييرات التي أصبحت تشهدها الورقة الخضراء في البنوك من وقت لأخر أصبحت أسعار الدولار اليوم أحد أبرز العملات التي يسعي الكثير لمعرفة قيمتها مقابل الجنيه بشكل يومي، تحديداً بعد تعويم الجنيه المصري وترك أسعار العملات تُحدد وفق حالة العرض والطلب بعكس فترات ما قبل التعويم.

تصدر مصرف أبو ظبي منذ بداية تعاملات الأسبوع الماضي قائمة البنوك الأعلى سعراً لشراء الدولار بقيمة 16.59 جنيه، وبلغت قيمة الدولار في بنك قناة السويس عند 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع بدون تغيير منذ أكثر من ثلاثة أيام، بينما سجل الدولار في كريدي أجريكول عند 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر للشراء 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 للبيع، جديراً بالذكر أن أسعار الدولار منذ بداية الشهر الجاري تراجعت بقيمة 8 قروش مقابل الجنيه المصري، وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.59 جنيه، بينما استقر بنك الإسكندرية عند أقل قيمة لبيع الدولار بقيمة 16.65 جنيه للبيع.

البنك شراء بيع البنك المركزي المصري 16.5526 16.6803 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.59 16.68 بنك عودة 16.57 16.67 بنك البركة 16.57 16.67 البنك الأهلي المصري 16.57 16.67 المصرف المتحد 16.57 16.67 كريدي أجريكول 16.57 16.67 العربي الأفريقي الدولي 16.56 16.66 البنك التجاري الدولي CIB 16.55 16.65

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني بمصر عند 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.66 للبيع، واستقر في المصر المتحد لليوم الثالث على التوالي عند 16.57 جنيه مقابل 16.67 جنيه للبيع.

أسعار العملات مقابل الجنيه في بنك مصر

شهدت كافة أسعار العملات اليوم السبت استقرار تام عند نفس المتوسطات التي اختتمت بها البنوك تعاملاتها يوم الخميس، وسجل اليورو في بنك مصر 18.64 للشراء مقابل 18.80 جنيه للبيع، بينما سجل الريال السعودي مقابل الجنيه 4.41 جنيه للشراء مقابل 4.44 جنيه للبيع في أحدث تعاملات لبنك مصر.

العملة سعر الشراء سعر البيع دولار أمريكي 16.57 16.67 يورو 18.6485 18.80376 جنيه إسترليني 20.718714 20.900846 فرنك سويسري 16.742395 16.915271 كرون دنماركي 2.498112 2.518812 دينار كويتي 54.442342 54.916818 ريال سعودي 4.40801 4.444741 دينار أردني 23.410976 23.551851 ريال قطري 4.291157 4.577784 الدرهم الإماراتي 4.512529 4.538524 دولار استرالي 11.527892 11.632326

وسجل الريال العماني 43.049636 للشراء مقابل 43.300951 جنيه للبيع في تعاملات بنك مصر، بينما بلغت قيمة اليوان الصيني 2.410028 جنيه مقابل 2.429498 للبيع.