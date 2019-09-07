عدم استقرار في سعر الذهب اليوم السبت 7 سبتمبر 2019 في مصر والسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية
تراجع سعر المعدن الأصفر اليوم في سوق الذهب ، حيث سجل سعر الذهب اليوم السبت 7-9-2019 في الأسواق، عيار 21 مبلغ 700 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 610 جنيه، بينما سجل سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5600 جنيه، وكيلو الذهب 813.286 جنيه، وبلغت أوقية الذهب قيمة 1545 دولار.
ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نتابع معكم أسعارالمعدن الأصفر في مصر وكذلك في المملكة العربية السعودية ، وكذلك متوسط أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام الماضي، وأخيراً منحني متوسط الأسعار ، تابعونا وضعوا المقالة بالمفلضة ليلصكم المزيد
سعر الذهب اليوم في مصر
النوع
السعر
أسعار الذهب عيار 12
396.5 جنيهًا
أسعار الذهب عيار 14
462.5 جنيهًا
أسعار الذهب عيار 18
594.5 جنيهًا
أسعار الذهب عيار 21
694 جنيهًا
أسعار الذهب عيار 22
727 جنيهًا
أسعار الذهب عيار 24
793.5 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب
5552 جنيهًا
سعر الأونصة
1507 دولار أمريكي
سعر كيلو الذهب
699.730 – 701.914 ألف جنيه
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|أسعار الذهب عيار 24
|799.59 جنيه
|$48.47
|أسعار الذهب عيار 22
|732.96 جنيه
|$44.43
|أسعار الذهب عيار 21
|699.66 جنيه
|$42.41
|أسعار الذهب عيار 18
|599.70 جنيه
|$36.36
|أسعار الذهب عيار 14
|466.43 جنيه
|$28.28
|أسعار الذهب عيار 12
|399.80 جنيه
|$24.24
|أسعار الذهب عيار 9
|299.85 جنيه
|$18.18
|أسعار أوقية الذهب
|24,867 جنيه
|$1,508
|أسعار جنيه الذهب
|5,597 جنيه
|$339.32
|أسعار كيلو الذهب
|799,591 جنيه
|$48,473
أسعار الذهب في السعودية اليوم
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|أسعار الذهب عيار 24
|181.83 ريال
|$48.47
|أسعار الذهب عيار 22
|166.68 ريال
|$44.43
|أسعار الذهب عيار 21
|159.10 ريال
|$42.41
|أسعار الذهب عيار 18
|136.37 ريال
|$36.36
|أسعار الذهب عيار 14
|106.07 ريال
|$28.28
|أسعار الذهب عيار 12
|90.91 ريال
|$24.24
|أسعار أوقية الذهب
|5,655 ريال
|$1,508
|أسعار جنيه الذهب
|1,273 ريال
|$339.32
|أسعار كيلو الذهب
|181,828 ريال
|$48,473
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|6 سبتمبر
|181.68
|158.98
|136.26
|105.98
|90.84
|5 سبتمبر
|183.19
|160.29
|137.39
|106.86
|91.59
|4 سبتمبر
|187.66
|164.21
|140.75
|109.47
|93.83
|3 سبتمبر
|186.44
|163.14
|139.83
|108.76
|93.22
|2 سبتمبر
|184.46
|161.41
|138.35
|107.60
|92.23
|1 سبتمبر
|183.38
|160.46
|137.54
|106.97
|91.69
|31 أغسطس
|183.38
|160.46
|137.54
|106.97
|91.69
|30 أغسطس
|183.86
|160.88
|137.90
|107.25
|91.93
|29 أغسطس
|184.28
|161.25
|138.21
|107.49
|92.14
|28 أغسطس
|185.60
|162.40
|139.20
|108.27
|92.80