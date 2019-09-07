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سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم في مصر
أخبار إقتصادية

عدم استقرار في سعر الذهب اليوم السبت 7 سبتمبر 2019 في مصر والسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية

بواسطة حنان الزهيري 0


تراجع  سعر المعدن الأصفر اليوم في سوق الذهب ، حيث سجل  سعر الذهب اليوم السبت 7-9-2019 في الأسواق، عيار 21 مبلغ 700 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 610 جنيه، بينما سجل سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5600 جنيه، وكيلو الذهب 813.286 جنيه، وبلغت أوقية الذهب قيمة 1545 دولار.



ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نتابع معكم أسعارالمعدن الأصفر في مصر وكذلك في المملكة العربية السعودية ، وكذلك متوسط أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام الماضي، وأخيراً منحني متوسط الأسعار ، تابعونا وضعوا المقالة بالمفلضة ليلصكم المزيد

سعر الذهب اليوم في مصر



النوع

السعر

أسعار الذهب عيار 12

 396.5 جنيهًا

أسعار الذهب عيار 14

 462.5 جنيهًا

أسعار الذهب عيار 18

 594.5 جنيهًا

أسعار الذهب عيار 21

 694 جنيهًا

أسعار الذهب عيار 22

 727 جنيهًا

أسعار الذهب عيار 24

 793.5 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

 5552 جنيهًا

سعر الأونصة

 1507 دولار أمريكي

سعر كيلو الذهب

 699.730 – 701.914 ألف جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 24799.59 جنيه$48.47
أسعار الذهب عيار 22732.96 جنيه$44.43
أسعار الذهب عيار 21699.66 جنيه$42.41
أسعار الذهب عيار 18599.70 جنيه$36.36
أسعار الذهب عيار 14466.43 جنيه$28.28
أسعار الذهب عيار 12399.80 جنيه$24.24
أسعار الذهب عيار 9299.85 جنيه$18.18
أسعار أوقية الذهب24,867 جنيه$1,508
أسعار جنيه الذهب5,597 جنيه$339.32
أسعار كيلو الذهب799,591 جنيه$48,473


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 أسعار الذهب في السعودية اليوم



الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 24181.83 ريال$48.47
أسعار الذهب عيار 22166.68 ريال$44.43
أسعار الذهب عيار 21159.10 ريال$42.41
أسعار الذهب عيار 18136.37 ريال$36.36
أسعار الذهب عيار 14106.07 ريال$28.28
أسعار الذهب عيار 1290.91 ريال$24.24
أسعار أوقية الذهب5,655 ريال$1,508
أسعار جنيه الذهب1,273 ريال$339.32
أسعار كيلو الذهب181,828 ريال$48,473

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

 



اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
6 سبتمبر181.68158.98136.26105.9890.84
5 سبتمبر183.19160.29137.39106.8691.59
4 سبتمبر187.66164.21140.75109.4793.83
3 سبتمبر186.44163.14139.83108.7693.22
2 سبتمبر184.46161.41138.35107.6092.23
1 سبتمبر183.38160.46137.54106.9791.69
31 أغسطس183.38160.46137.54106.9791.69
30 أغسطس183.86160.88137.90107.2591.93
29 أغسطس184.28161.25138.21107.4992.14
28 أغسطس185.60162.40139.20108.2792.80

 

 

 

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حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري



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