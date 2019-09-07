عدم استقرار في سعر الذهب اليوم السبت 7 سبتمبر 2019 في مصر والسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية







تراجع سعر المعدن الأصفر اليوم في سوق الذهب ، حيث سجل سعر الذهب اليوم السبت 7-9-2019 في الأسواق، عيار 21 مبلغ 700 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 610 جنيه، بينما سجل سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5600 جنيه، وكيلو الذهب 813.286 جنيه، وبلغت أوقية الذهب قيمة 1545 دولار.







ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نتابع معكم أسعارالمعدن الأصفر في مصر وكذلك في المملكة العربية السعودية ، وكذلك متوسط أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام الماضي، وأخيراً منحني متوسط الأسعار ، تابعونا وضعوا المقالة بالمفلضة ليلصكم المزيد

سعر الذهب اليوم في مصر







النوع السعر أسعار الذهب عيار 12 396.5 جنيهًا أسعار الذهب عيار 14 462.5 جنيهًا أسعار الذهب عيار 18 594.5 جنيهًا أسعار الذهب عيار 21 694 جنيهًا أسعار الذهب عيار 22 727 جنيهًا أسعار الذهب عيار 24 793.5 جنيهًا سعر الجنيه الذهب 5552 جنيهًا سعر الأونصة 1507 دولار أمريكي سعر كيلو الذهب 699.730 – 701.914 ألف جنيه

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى أسعار الذهب عيار 24 799.59 جنيه $48.47 أسعار الذهب عيار 22 732.96 جنيه $44.43 أسعار الذهب عيار 21 699.66 جنيه $42.41 أسعار الذهب عيار 18 599.70 جنيه $36.36 أسعار الذهب عيار 14 466.43 جنيه $28.28 أسعار الذهب عيار 12 399.80 جنيه $24.24 أسعار الذهب عيار 9 299.85 جنيه $18.18 أسعار أوقية الذهب 24,867 جنيه $1,508 أسعار جنيه الذهب 5,597 جنيه $339.32 أسعار كيلو الذهب 799,591 جنيه $48,473







أسعار الذهب في السعودية اليوم







الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى أسعار الذهب عيار 24 181.83 ريال $48.47 أسعار الذهب عيار 22 166.68 ريال $44.43 أسعار الذهب عيار 21 159.10 ريال $42.41 أسعار الذهب عيار 18 136.37 ريال $36.36 أسعار الذهب عيار 14 106.07 ريال $28.28 أسعار الذهب عيار 12 90.91 ريال $24.24 أسعار أوقية الذهب 5,655 ريال $1,508 أسعار جنيه الذهب 1,273 ريال $339.32 أسعار كيلو الذهب 181,828 ريال $48,473

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية







اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 6 سبتمبر 181.68 158.98 136.26 105.98 90.84 5 سبتمبر 183.19 160.29 137.39 106.86 91.59 4 سبتمبر 187.66 164.21 140.75 109.47 93.83 3 سبتمبر 186.44 163.14 139.83 108.76 93.22 2 سبتمبر 184.46 161.41 138.35 107.60 92.23 1 سبتمبر 183.38 160.46 137.54 106.97 91.69 31 أغسطس 183.38 160.46 137.54 106.97 91.69 30 أغسطس 183.86 160.88 137.90 107.25 91.93 29 أغسطس 184.28 161.25 138.21 107.49 92.14 28 أغسطس 185.60 162.40 139.20 108.27 92.80