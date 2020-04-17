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عرض أولاد رجب على أجهزة كهربائية ومنزلية حتى 2 مايو 2020

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عرض أولاد رجب على أجهزة كهربائية ومنزلية حتى 2 مايو 2020

ضمن عروض أولاد رجب الخاصة بسهر رمضان المبارك أعلنت عن عرض جديد ومميز على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمفروشات في الفترة من الخميس 16-4-2020 م وحتى يوم السبت 2-5-2020 م أو حتى نفاذ الكمية.

مجلة عروض الاجهزة والادوات المنزلية أولاد رجب

تشكيلة مميزة من اجهزة المنزل الصغير والكبيرة والمطبخ وادوات الطهي والحفظ والتقديم بالاضافة الى السجاد والمفروشات.

  • اجهزة كهربائية : شاشات – بوتجازات – عسالات أطفال – ديب فريزر – سخانات – غسالات ملابس – مبردات مياه – مراوح – مكانس كهربائية – افران – ميكروويف – بوتجازات مسطحة – هاند بلندر – مضرب بيض – كبة – طاهي البخار – خلاطات – صانعة قهوة – غلايات مياه – مكواة سيراميك للشعر – مكواة ملابس جافة وبخار – قلاية – صانعة زبادي – ريسيفر – كشاف – ماكينة حلاقة شعر .
  • أدوات منزلية : مجات – كاسات – اطقم بيركس – اطقم شوب – بولات – اطقم جاتوه – طقم قهوة – حلل زجاج – فلاتر مياه – دورق زجاج – اطقم سيراميك – حلل جرانيت – اطقم ستانلس – مقلايات – صواني – حلة تحمير – كنك .
  • منسوجات : فوط قطن – بشاكير – ملايات قطن زوجي وفردي سادة ومطبوع ومطرز – مراتب – خداديات – كوفرتات – مفارش سرير – دواسة ارضيات – ستائر – سجاد – طقم حمام – مشايات .

 

عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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