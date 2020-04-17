عرض أولاد رجب على أجهزة كهربائية ومنزلية حتى 2 مايو 2020

ضمن عروض أولاد رجب الخاصة بسهر رمضان المبارك أعلنت عن عرض جديد ومميز على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمفروشات في الفترة من الخميس 16-4-2020 م وحتى يوم السبت 2-5-2020 م أو حتى نفاذ الكمية.
مجلة عروض الاجهزة والادوات المنزلية أولاد رجب
تشكيلة مميزة من اجهزة المنزل الصغير والكبيرة والمطبخ وادوات الطهي والحفظ والتقديم بالاضافة الى السجاد والمفروشات.
- اجهزة كهربائية : شاشات – بوتجازات – عسالات أطفال – ديب فريزر – سخانات – غسالات ملابس – مبردات مياه – مراوح – مكانس كهربائية – افران – ميكروويف – بوتجازات مسطحة – هاند بلندر – مضرب بيض – كبة – طاهي البخار – خلاطات – صانعة قهوة – غلايات مياه – مكواة سيراميك للشعر – مكواة ملابس جافة وبخار – قلاية – صانعة زبادي – ريسيفر – كشاف – ماكينة حلاقة شعر .
- أدوات منزلية : مجات – كاسات – اطقم بيركس – اطقم شوب – بولات – اطقم جاتوه – طقم قهوة – حلل زجاج – فلاتر مياه – دورق زجاج – اطقم سيراميك – حلل جرانيت – اطقم ستانلس – مقلايات – صواني – حلة تحمير – كنك .
- منسوجات : فوط قطن – بشاكير – ملايات قطن زوجي وفردي سادة ومطبوع ومطرز – مراتب – خداديات – كوفرتات – مفارش سرير – دواسة ارضيات – ستائر – سجاد – طقم حمام – مشايات .
التعليقات