عرض أولاد رجب على أجهزة كهربائية ومنزلية حتى 2 مايو 2020

ضمن عروض أولاد رجب الخاصة بسهر رمضان المبارك أعلنت عن عرض جديد ومميز على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمفروشات في الفترة من الخميس 16-4-2020 م وحتى يوم السبت 2-5-2020 م أو حتى نفاذ الكمية.

مجلة عروض الاجهزة والادوات المنزلية أولاد رجب

تشكيلة مميزة من اجهزة المنزل الصغير والكبيرة والمطبخ وادوات الطهي والحفظ والتقديم بالاضافة الى السجاد والمفروشات.