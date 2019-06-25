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عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019

لا تفوتوا العرض الجديد من سلسلة أولاد رجب المتواجدة في مدن ومحافظات مصرية مختلفة بـ 70 فرع , وذلك في الفترة من الثلاثاء 25/6/2019 م وحتى يوم  الثلاثاء 9/7/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات المختلفة .

مجلة عروض اولاد رجب من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019

  • أجبان ومطهات : جبن جودة وفلمنك ورومي وفيتا واسطنبولي وملح خفيف – بسطرمة – لانشون – قشطة رومي – زبدة – رنجة – طرشي .
  • لحوم : اسكالوب – انتركوت – موزة – مكعبات فريش للخضار – كتف بتلو – ريش ضاني – بتلو مستورد – بفتيك – واك رومي – مفروم – سجق – بط – فيليه دجاج – وراك دجاج .
  • أغذية طازجة : بطيخ – تفاح- عنب أبيض وأحمر – مانجو – سمك ماكريل – كنتالوب – شرائح سبيط – جمبري كبير.
  • أغذية مجمدة : بامية ملوخية برجر – كفتة – بانيه – فرانكفورتر – ناجيتس – ايس كريم – رومي – فراخ .
  • منتجات الالبان : زبادي – زبدة – لبنة – مشروب زبادي – جبنة مثلثات – جبنة موزاريلا.
  • أغذية جافة : مجموعة متنوعة من منتجات البقالة الجافة من معلبات وبقوليات – مشروبات وعصائر – شيكولاتة وبسكويت وشيبس –
  • منظفات : تشكيلة واسعة من منتجات العناية المنزلية وأدوات ومنتجات التنظيف .
  • الصحة والجمال : مجموعة منتجات خاصة بالنظافة الشخصية والعناية بالشعر والجسم .
  • أجهزة كهربائية : مبردات هواء – مبردات مياه – مراوح – فرن – غلاية – ماكينة قهوة – شاشات – ميكروويف – مكنسة – موقد – خلاط – كبة .
  • أدوات منزلية : دورق – قالب كيك – طاجن – طقم ثلاجة – زجاجة مياه – طقم فناجين – طقم معالق – طقم سكاكين – قطاعة خضروات – مساحة .
  • ملابس ومفروشات : فيست رجالي – تيشرتات رجالي تيشرتات اطفال – اطقم اطفال – مايوهات بناتي – بوكسرات اولادي وبناتي – شرابات حريمي ورجالي .

عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019 عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019

عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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