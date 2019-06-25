عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019

لا تفوتوا العرض الجديد من سلسلة أولاد رجب المتواجدة في مدن ومحافظات مصرية مختلفة بـ 70 فرع , وذلك في الفترة من الثلاثاء 25/6/2019 م وحتى يوم الثلاثاء 9/7/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات المختلفة .

مجلة عروض اولاد رجب من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019