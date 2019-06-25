عرض أولاد رجب كلنا بنشجع مصر من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019

لا تفوتوا العرض الجديد من سلسلة أولاد رجب المتواجدة في مدن ومحافظات مصرية مختلفة بـ 70 فرع , وذلك في الفترة من الثلاثاء 25/6/2019 م وحتى يوم الثلاثاء 9/7/2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات المختلفة .
مجلة عروض اولاد رجب من 25 يونيو وحتى 9 يوليو 2019
- أجبان ومطهات : جبن جودة وفلمنك ورومي وفيتا واسطنبولي وملح خفيف – بسطرمة – لانشون – قشطة رومي – زبدة – رنجة – طرشي .
- لحوم : اسكالوب – انتركوت – موزة – مكعبات فريش للخضار – كتف بتلو – ريش ضاني – بتلو مستورد – بفتيك – واك رومي – مفروم – سجق – بط – فيليه دجاج – وراك دجاج .
- أغذية طازجة : بطيخ – تفاح- عنب أبيض وأحمر – مانجو – سمك ماكريل – كنتالوب – شرائح سبيط – جمبري كبير.
- أغذية مجمدة : بامية ملوخية برجر – كفتة – بانيه – فرانكفورتر – ناجيتس – ايس كريم – رومي – فراخ .
- منتجات الالبان : زبادي – زبدة – لبنة – مشروب زبادي – جبنة مثلثات – جبنة موزاريلا.
- أغذية جافة : مجموعة متنوعة من منتجات البقالة الجافة من معلبات وبقوليات – مشروبات وعصائر – شيكولاتة وبسكويت وشيبس –
- منظفات : تشكيلة واسعة من منتجات العناية المنزلية وأدوات ومنتجات التنظيف .
- الصحة والجمال : مجموعة منتجات خاصة بالنظافة الشخصية والعناية بالشعر والجسم .
- أجهزة كهربائية : مبردات هواء – مبردات مياه – مراوح – فرن – غلاية – ماكينة قهوة – شاشات – ميكروويف – مكنسة – موقد – خلاط – كبة .
- أدوات منزلية : دورق – قالب كيك – طاجن – طقم ثلاجة – زجاجة مياه – طقم فناجين – طقم معالق – طقم سكاكين – قطاعة خضروات – مساحة .
- ملابس ومفروشات : فيست رجالي – تيشرتات رجالي تيشرتات اطفال – اطقم اطفال – مايوهات بناتي – بوكسرات اولادي وبناتي – شرابات حريمي ورجالي .
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