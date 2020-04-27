عرض أولاد رجب من 28 ابريل وحتى 10 مايو 2020

عرض جديد من سلسلة أولاد رجب في مصر بدءاً من الثلاثاء 28-4-2020 م وحتى الأحد 10-5-2020 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات.
مجلة عروض أولاد رجب من 28-4 وحتى 10-5
تضم مجلة العروض الجديدة مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع والمنتجات من جميع اقسام الماركات
- أجبان ولحوم باردة: جبن ” شيدر وجودة وفلمنك ورومي وفيتا واسطنوبلي وملح خفيف ودوبل كريم وريكفورد وموزريلا ” – لانشون – بسطرمة – رنجة – زيتون – زبدة.
- اللحوم: مفروم – برجر – سجق – كباب حلة – موزة – بتلو – فراخ.
- أغذية طازجة: برتقال – تفاح – كرنب – ثوم – جمبري – بصل – فلفل الوان – سالمون – ماكريل – فيليه
- . مجمدات: بانيه – ناجيتس – ستربس – برجر – سجق – بط – رومي – هوت دوج.
- منتجات البان: حليب – مشروب زبادي – جبن علب ومثلثات – زبدة – زبادي.
- أغذية جافة: مجموعة متنوعة من منتجات البقالة الجافة من مغلبات وبقوليات ومشروبات وحلويات وشيبس وشيكولاتة.
- منظفات: مساحيق غسيل – منظفات اطباق وتواليت – سوائل مطهرة – مناديل – مفارش سفرة – رول قمامة – فويل – فوط صحية – حفاضات اطفال – شامبو وبلسم – شاور جل – معاجين اسنان – اسبراي – رول اون – حمام كريم.
- أجهزة كهربائية: شاشات تليفزيون – غسالات – سخانات – بوتجازات – ثلاجات – ميكروويف – شوايات – قطاعة – كبة – كوفي ميكر – طاهي بالبخار – هاند بلندي – دفايات – مبردات مياه – مضرب – عصارة – مكواة – غلاية.
- ادوات منزلية: مقلايات – طقم حلل – صواني – طقم سكاكسن – طقم ثلاجة – براد – اقطم كوبايات – اطقم حفظ.