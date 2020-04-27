عرض أولاد رجب من 28 ابريل وحتى 10 مايو 2020

عرض جديد من سلسلة أولاد رجب في مصر بدءاً من الثلاثاء 28-4-2020 م وحتى الأحد 10-5-2020 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات.

مجلة عروض أولاد رجب من 28-4 وحتى 10-5

تضم مجلة العروض الجديدة مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع والمنتجات من جميع اقسام الماركات