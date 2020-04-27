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عرض أولاد رجب من 28 ابريل وحتى 10 مايو 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

عرض جديد من سلسلة أولاد رجب في مصر بدءاً من الثلاثاء 28-4-2020 م وحتى الأحد 10-5-2020 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات.

مجلة عروض أولاد رجب من 28-4 وحتى 10-5

تضم مجلة العروض الجديدة مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع والمنتجات من جميع اقسام الماركات

  • أجبان ولحوم باردة: جبن ” شيدر وجودة وفلمنك ورومي وفيتا واسطنوبلي وملح خفيف ودوبل كريم وريكفورد وموزريلا ” – لانشون – بسطرمة – رنجة – زيتون – زبدة.
  • اللحوم: مفروم – برجر – سجق – كباب حلة – موزة – بتلو – فراخ.
  • أغذية طازجة: برتقال – تفاح – كرنب – ثوم – جمبري – بصل – فلفل الوان – سالمون – ماكريل – فيليه
  • . مجمدات: بانيه – ناجيتس – ستربس – برجر – سجق – بط – رومي – هوت دوج.
  • منتجات البان: حليب – مشروب زبادي – جبن علب ومثلثات – زبدة – زبادي.
  • أغذية جافة: مجموعة متنوعة من منتجات البقالة الجافة من مغلبات وبقوليات ومشروبات وحلويات وشيبس وشيكولاتة.
  • منظفات: مساحيق غسيل – منظفات اطباق وتواليت – سوائل مطهرة – مناديل – مفارش سفرة – رول قمامة – فويل – فوط صحية – حفاضات اطفال – شامبو وبلسم – شاور جل – معاجين اسنان – اسبراي – رول اون – حمام كريم.
  • أجهزة كهربائية: شاشات تليفزيون – غسالات – سخانات – بوتجازات – ثلاجات – ميكروويف – شوايات – قطاعة – كبة – كوفي ميكر – طاهي بالبخار – هاند بلندي – دفايات – مبردات مياه – مضرب – عصارة – مكواة – غلاية.
  • ادوات منزلية: مقلايات – طقم حلل – صواني – طقم سكاكسن – طقم ثلاجة – براد – اقطم كوبايات – اطقم حفظ.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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